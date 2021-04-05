Теперь и в России: стартовали продажи обновлённого бизнес-седана Toyota Camry

О ценах и комплектациях «посвежевшей» модели компания рассказала в конце минувшего месяца. Теперь местный офис Toyota объявил о старте продаж рестайлинговой Camry.

Обновлённый бизнес-седан Toyota Camry дебютировал в прошлом году в США, после этого появились версии для Европы, Японии и Китая. Теперь же настал наш черёд: в конце марта 2021-го был представлен седан российской сборки, а дилеры начали приём заказов. В РФ продаются «четырёхдверки», производство которых налажено на петербургском заводе Тойоты (здесь же выпускаются кроссоверы RAV4).



Живые продажи «посвежевшей» Toyota Camry стартовали сегодня, 5 апреля, в официальных дилерских центрах по всей стране. В ходе рестайлинга автомобилю подправили внешность (изменения такие же, как и у версий для других рынков): речь идёт о новом переднем бампере с С-образными блестящими вставками, и изменённой верхней решётке. Кроме того, нашему седану достались новые колёсные диски, при этом «в базе» у Camry теперь 17-дюймовые «катки» (ранее были 16-дюймовые), а дорогим версиям по-прежнему положены 18-дюймовые. Помимо этого, модели расширили палитру цветов кузова, добавив синий и красный «металлики».



Ещё одно важное изменение – «спортивную» версию S-Edition заменили на комплектацию GR Sport. Правда, отличия во внешности у неё те же: накладки на обоих бамперах с красными акцентами, соответствующий шильдик, спойлер, молдинги, корпуса зеркал, крыша и диски чёрного цвета, а также «прозрачные» задние фонари.



В салоне основной обновкой является возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Центральные дефлекторы обдува перенесли ниже. У начальных версий дисплей, как и был, семидюймовый, тогда как дорогим исполнениям теперь положен девятидюймовый (раньше – 8 дюймов).



У обновлённой Toyota Camry в список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, наружные зеркала с электроприводом складывания, датчик света, климат-контроль. У топовых комплектаций имеется доработанный комплекс безопасности Safety Sense – у системы предотвращения столкновений (она способна распознавать пешеходов, машины и велосипедистов в дневное и ночное время) появился ассистент, помогающий при повороте направо или налево на перекрёстке. Кроме того, в этот комплекс входят динамический радарный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Ещё у «богатых» версий есть телематическая система Toyota Connected Services.



Главным обновлением стали изменения в «начинке». Базовым стал 2,0-литровый мотор M20A-FKS с комбинированным впрыском, он заменил отправленный в отставку «атмосферник» 6AR-FSE такого же объёма. Мощность не изменилась – 150 л.с, но максимальный крутящий момент увеличился – 206 Нм вместо 192 Нм. В пару к нему предлагается вариатором Direct Shift с «механической» первой передачей. На разгон с места до «сотни» такой Camry нужно 9,5 секунды (ранее – 11 секунд), а максимальная скорость осталась прежней (210 км/ч).

Мотор 2AR-FE 2.5 тоже заменили: теперь следующим в линейке является A25A-FKS объёмом 2,5 литра с комбинированным впрыском. Отдача нового двигателя – 200 л.с. и 243 Нм (у предшественника – 181 л.с. и 231 Нм), комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Первая «сотня» – за 8,7 секунды (раньше – 9,9 секунды), а максимальная скорость такая же (210 км/ч).



В гамме остался топовый мотор 2GR-FKS V6 3.5 с комбинированным впрыском топлива. Его отдача составляет 249 л.с. и 356 Нм. Он работает в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом». С ним «четырёхдверка» разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,7 секунды, а «максималка» составляет 220 км/ч.

Напомним, стартовый ценник обновлённого бизнес-седана Toyota Camry составляет 1 846 000 рублей, а наиболее дорогая версия обойдётся покупателям в 2 882 000 рублей.

