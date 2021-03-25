Рестайлинг принёс российской Toyota Camry новые моторы и версию GR Sport

Объявлены цены и комплектации нашего модернизированного бизнес-седана. Модели подправили внешность, есть обновки и в салоне, кроме того, доработан комплекс безопасности.

Посвежевшая «четырехдверка» Toyota Camry дебютировала еще в прошлом году в США, затем последовали версии для Европы, Японии и Китая. А теперь, наконец, представлен и российский седан, дилеры уже принимают заказы. Напомним, для нашего рынка производство седанов налажено на петербургском заводе Тойоты, который также выпускает кроссоверы RAV4.

Главное – у нашей модели есть изменения в плане техники. Так, базовый двухлитровый «атмосферник» 6AR-FSE отправлен в отставку, вместо него теперь мотор M20A-FKS аналогичного объема, он тоже с комбинированным впрыском. Согласно обнаруженному ранее в базе Росстандарта ОТТС, степень сжатия – 13:1 (у предшественника 12,7:1), мощность – те же 150 л.с, однако максимальный крутящий момент вырос – теперь 206 Нм (было 192 Нм), он достигается при 4400 об/мин (было 4700). Этот двигатель сочетается с вариатором Direct Shift с «механической» первой передачей (была 6АКП). С мотором M20A-FKS 2.0 Camry наберет первую «сотню» за 9,5 секунды (с прежним двигателем – за 11 секунд), хотя «максималка» прежняя – 210 км/ч.

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Второй по старшинству двигатель тоже заменен: вместо 2AR-FE 2.5 теперь A25A-FKS того же объема, с комбинированным впрыском вместо распределенного. Степень сжатия – 13:1 (было 10,4:1), новый мотор выдает 200 л.с. и 243 Нм (отдача предыдущего – 181 л.с. и 231 Нм), крутящий момент достигается при 4000 об/мин (было 4100). Вместо 6АКП – восьмиступенчатый «автомат». Паспортное время разгона с 0 до 100/ч – 8,7 секунды (с прежним мотором – 9,9 секунды), максимальная скорость – все те же 210 км/ч.



Топовый же мотор 2GR-FKS V6 3.5 с комбинированным впрыском не тронули, он по-прежнему выдает 249 л.с. и 356 Нм и работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». С ним «четырехдверка» разгоняется до «сотни» за 7,7 секунды, максимальная скорость – 220 км/ч.

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Перемены в облике те же, что и в других странах: модель получила новый передний бампер с С-образными блестящими вставками, с верхней решетки исчез ярко выраженный «клюв». Также нашей «четырехдверке» достались диски нового дизайна, причем «в базе» Camry теперь имеет 17-дюймовые колеса (прежде были 16-дюймовые, дорогим версиям по-прежнему положены 18-дюймовые), а еще расширена палитра цветов кузова (добавлены синий и красный «металлики»). На смену «спортивной» версии S-Edition пришла комплектация GR Sport, но особенности те же: накладки на бамперах с красными акцентами, соответствующая эмблема, черные спойлер, молдинги, корпуса зеркал, крыша и диски, «прозрачные» задние фонари.



Цены обновленной Toyota Camry

Комплектация 2.0, 150 л.с., CVT 2.5, 200 л.с., 8АКП V6 3.5, 249 л.с., 8АКП Стандарт 1 846 000 рублей - - Стандарт Плюс 1 933 000 рублей 2 117 000 рублей - Классик 2 005 000 рублей 2 189 000 рублей - Элеганс - 2 257 000 рублей - GR Sport - 2 371 000 рублей 2 669 000 рублей Престиж Safety - 2 400 000 рублей - Люкс Safety - 2 573 000 рублей - Executive Safety - - 2 882 000 рублей

Самая заметная обновка в салоне – возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. У «простых» версий дисплей, как и прежде, 7-дюймовый, а дорогие комплектации имеют 9-дюймовый (был 8”). Плюс у декоративных вставок появились новые цвета.

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В списке стандартного оборудования значатся светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, регулировка рулевой колонки по вылету и наклону, наружные зеркала с электроприводом складывания, датчик света, климат-контроль. Для «богатых» версий предусмотрен комплекс безопасности Safety Sense, и его доработали: у системы предотвращения столкновений (способна распознавать пешеходов, машины и велосипедистов в дневное и ночное время) появился ассистент при повороте направо или налево на перекрестке. В комплекс Safety Sense также входят динамический радарный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар.



Кроме того, у топовых вариантов есть телематическая система Toyota Connected Services: за счет специального модуля со встроенной сим-картой в машине можно организовать точку доступа Wi-Fi, а приложение для телефона позволит, например, определить местоположение, контролировать заряд аккумулятора, записаться на сервис или вызвать помощь.



Между тем Camry остается лидером своего сегмента: в прошлом году в РФ реализовано 27 373 таких автомобиля.

