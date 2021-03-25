Рестайлинг ×
  • Рестайлинг принёс российской Toyota Camry новые моторы и версию GR Sport

Рестайлинг принёс российской Toyota Camry новые моторы и версию GR Sport

25.03.2021 258 0 0

Объявлены цены и комплектации нашего модернизированного бизнес-седана. Модели подправили внешность, есть обновки и в салоне, кроме того, доработан комплекс безопасности.

 

Посвежевшая «четырехдверка» Toyota Camry дебютировала еще в прошлом году в США, затем последовали версии для Европы, Японии и Китая. А теперь, наконец, представлен и российский седан, дилеры уже принимают заказы. Напомним, для нашего рынка производство седанов налажено на петербургском заводе Тойоты, который также выпускает кроссоверы RAV4. 

Главное – у нашей модели есть изменения в плане техники. Так, базовый двухлитровый «атмосферник» 6AR-FSE отправлен в отставку, вместо него теперь мотор M20A-FKS аналогичного объема, он тоже с комбинированным впрыском. Согласно обнаруженному ранее в базе Росстандарта ОТТС, степень сжатия – 13:1 (у предшественника 12,7:1), мощность – те же 150 л.с, однако максимальный крутящий момент вырос – теперь 206 Нм (было 192 Нм), он достигается при 4400 об/мин (было 4700). Этот двигатель сочетается с вариатором Direct Shift с «механической» первой передачей (была 6АКП). С мотором M20A-FKS 2.0 Camry наберет первую «сотню» за 9,5 секунды (с прежним двигателем – за 11 секунд), хотя «максималка» прежняя – 210 км/ч.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Второй по старшинству двигатель тоже заменен: вместо 2AR-FE 2.5 теперь A25A-FKS того же объема, с комбинированным впрыском вместо распределенного. Степень сжатия – 13:1 (было 10,4:1), новый мотор выдает 200 л.с. и 243 Нм (отдача предыдущего – 181 л.с. и 231 Нм), крутящий момент достигается при 4000 об/мин (было 4100). Вместо 6АКП – восьмиступенчатый «автомат». Паспортное время разгона с 0 до 100/ч – 8,7 секунды (с прежним мотором – 9,9 секунды), максимальная скорость – все те же 210 км/ч.

Топовый же мотор 2GR-FKS V6 3.5 с комбинированным впрыском не тронули, он по-прежнему выдает 249 л.с. и 356 Нм и работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». С ним «четырехдверка» разгоняется до «сотни» за 7,7 секунды, максимальная скорость – 220 км/ч.

Toyota Camry GR Sport
1 / 5
Toyota Camry GR Sport
2 / 5
Toyota Camry GR Sport
3 / 5
Toyota Camry GR Sport
4 / 5
Toyota Camry GR Sport
5 / 5

Перемены в облике те же, что и в других странах: модель получила новый передний бампер с С-образными блестящими вставками, с верхней решетки исчез ярко выраженный «клюв». Также нашей «четырехдверке» достались диски нового дизайна, причем «в базе» Camry теперь имеет 17-дюймовые колеса (прежде были 16-дюймовые, дорогим версиям по-прежнему положены 18-дюймовые), а еще расширена палитра цветов кузова (добавлены синий и красный «металлики»). На смену «спортивной» версии S-Edition пришла комплектация GR Sport, но особенности те же: накладки на бамперах с красными акцентами, соответствующая эмблема, черные спойлер, молдинги, корпуса зеркал, крыша и диски, «прозрачные» задние фонари.

Цены обновленной Toyota Camry

Комплектация

2.0, 150 л.с., CVT

2.5, 200 л.с., 8АКП

V6 3.5, 249 л.с., 8АКП

Стандарт

1 846 000 рублей

-

-

Стандарт Плюс

1 933 000 рублей

2 117 000 рублей

-

Классик

2 005 000 рублей

2 189 000 рублей

-

Элеганс

-

2 257 000 рублей

-

GR Sport

-

2 371 000 рублей

2 669 000 рублей

Престиж Safety

-

2 400 000 рублей

-

Люкс Safety

-

2 573 000 рублей

-

Executive

Safety

-

-

2 882 000 рублей

Самая заметная обновка в салоне – возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы, из-за чего центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже. У «простых» версий дисплей, как и прежде, 7-дюймовый, а дорогие комплектации имеют 9-дюймовый (был 8”). Плюс у декоративных вставок появились новые цвета.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В списке стандартного оборудования значатся светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, регулировка рулевой колонки по вылету и наклону, наружные зеркала с электроприводом складывания, датчик света, климат-контроль. Для «богатых» версий предусмотрен комплекс безопасности Safety Sense, и его доработали: у системы предотвращения столкновений (способна распознавать пешеходов, машины и велосипедистов в дневное и ночное время) появился ассистент при повороте направо или налево на перекрестке. В комплекс Safety Sense также входят динамический радарный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар.

Кроме того, у топовых вариантов есть телематическая система Toyota Connected Services: за счет специального модуля со встроенной сим-картой в машине можно организовать точку доступа Wi-Fi, а приложение для телефона позволит, например, определить местоположение, контролировать заряд аккумулятора, записаться на сервис или вызвать помощь.

Между тем Camry остается лидером своего сегмента: в прошлом году в РФ реализовано 27 373 таких автомобиля.

седан Россия авторынок новинки рестайлинг Toyota Toyota Camry

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тюнинг Неповторимый оригинал и жалкая пародия: тюнинг Volkswagen Golf Country Насколько кощунственен тюнинг 30-летнего автомобиля, выпущенного ограниченным тиражом? Казалось бы, максимально. Но у нашего сегодняшнего героя оправданий целых два. Во-первых, каждая дорабо... 441 1 3 25.03.2021
Статьи / Шины и диски Cordiant Professional: новинка в типоразмере 265/70 R 19,5 С 2020 года продуктовый портфель грузовых шин Cordiant Professional пополнился новой шиной модели VC-1 в типоразмере 265/70 R 19,5. Шина имеет универсальный рисунок протектора и предназначе... 228 0 1 25.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Нужно ли подавать налоговую декларацию при продаже автомобиля Продажа автомобиля – дело простое. О том, как правильно оформить сделку, мы писали подробно, а к тому же многие продавцы сегодня не утруждают себя поездкой в ГИБДД вместе с покупателем, что... 8861 0 24 23.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 137407 33 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 120453 32 21 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 74402 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings