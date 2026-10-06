Mitsubishi Eclipse Sportback EV: намного дороже донорского и непопулярного Nissan Leaf

О том, что в американской гамме Mitsubishi появится аналог Nissan Leaf третьего поколения, стало известно еще до премьеры, собственно, свежего ниссановского электрокара. Последний дебютировал летом прошлого года, в новой генерации он из хэтчбека превратился в купеобразный кроссовер. Первые фирменные изображения паркетника Mitsubishi опубликовали в июне текущего года, тогда же было объявлено его название – Eclipse Sportback EV. Полностью дизайн раскрыли в августе. Ну а теперь объявлена цена Mitsubishi Eclipse Sportback EV для США, там продажи «электрички» стартуют позже в этом месяце. Но сначала напомним о самой модели.

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Внешне стопроцентным клоном исходного Nissan Leaf кроссовер Mitsubishi все-таки не является. У Eclipse Sportback EV оригинальные бамперы, на объединяющей фары-бумеранги плашке расположены скошенные «штрихи». Еще изменен узор задних фонарей, при этом фонари с 3D-рисунком, которые есть у топового Nissan Leaf, модели Mitsubishi не достались. Eclipse Sportback EV «стоит» на 18-дюймовых колесах.

Интерьер такой же, как у донорского Ниссана, не считая эмблемы на руле. Внутри – двухспицевый руль и табло. Причем для Mitsubishi Eclipse Sportback EV пока заявлены только топовые дисплеи диагональю 14,3 дюйма каждый, тогда как у базового Nissan Leaf в Штатах экраны по 12,3 дюйма. Под центральным тачскрином находится ряд сенсорных же кнопок, к расположенному между передними креслами подлокотнику прилеплена беспроводная зарядка для смартфона. В список оборудования Mitsubishi Eclipse Sportback EV также вошли панорамная электрохромная крыша (можно затемнять отдельные секции), аудиосистема Bose и современные водительские ассистенты.

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Технику паркетник Mitsubishi разделил с американским Nissan Leaf. На передней оси Eclipse Sportback EV установлен 217-сильный электромотор, кроссовер укомплектован батареей емкостью 75 кВт*ч. Оба адресованных США электрокара имеют разъем NACS, что обеспечивает доступ к сети Tesla Supercharger.

Ну а теперь цена. Без учета налогов и доставки за Mitsubishi Eclipse Sportback EV нужно будет выложить минимум 37 745 долларов (примерно 3,2 млн рублей по актуальному курсу). За доплату в 2600 долларов (около 222 тыс. рублей) предусмотрен пакет Technology, но что в него входит – не уточняется. Для сравнения, базовый Nissan Leaf сейчас стоит 29 990 долларов (тоже без налогов и доставки; 2,6 млн рублей), цена ниссановского электрокара с увеличенными экранами начинается с 34 230 долларов (2,9 млн рублей).

Между тем Nissan Leaf в виде кроссовера в США провалился. По данным местного подразделения Nissan, с января по сентябрь 2026 года там реализовано всего 2318 единиц. Результат Leaf за аналогичный период прошлого года (очевидно, с учетом предыдущего хэтчбека) – 4649 шт.

Как бы то ни было, впоследствии Mitsubishi планирует вывести на американский рынок и другие новинки, и не только «зелень». При этом как минимум еще одна модель будет сделана в сотрудничестве с Nissan: речь идет о пикапе.