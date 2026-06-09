Паркетник Nissan Leaf превратился в Mitsubishi Eclipse Sportback: официальные фото

О том, что Nissan Leaf третьего поколения будут выпускать под маркой Mitsubishi, было объявлено еще до полноценной премьеры свежего ниссановского электрокара. «Третий» Leaf, напомним, дебютировал летом прошлого года, в новой генерации он из хэтчбека стал купеобразным кроссовером. Теперь американское подразделение Mitsubishi распространило первые фото своей версии Leaf, а также объявило имя новинки – Eclipse Sportback.

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Именно Северная Америка будет главным (возможно, и единственным) рынком для электрокара Mitsubishi. Ну и отметим, что компания с «тремя бриллиантами» давно «заимствует» модели у своих партнеров по альянсу. Да и культовое имя Eclipse используется с «фамилией» не впервой. Так, в актуальной гамме марки есть кроссовер Eclipse Cross, причем в Европе уже представлен паркетник второго поколения – и это слегка переделанный Renault Scenic E-Tech.

Mitsubishi Eclipse Sportback

Стопроцентной копией Nissan Leaf электрокросс Mitsubishi не является. У Eclipse Sportback собственные бамперы, а на объединяющей сделанные в виде бумерангов фары плашке красуются «штрихи». Также изменен узор задних фонарей, причем фонари с 3D-рисунком, которые положены топовому Nissan Leaf, новинке Mitsubishi не достались.

Mitsubishi Eclipse Sportback

Интерьер еще не засвечен. Скорее всего, внутри Mitsubishi Eclipse Sportback повторил электрокар Nissan, то есть в салоне установлены двухспицевый руль и табло.

Базовый новый Nissan Leaf для США 1 / 2 Базовый новый Nissan Leaf для США 2 / 2

О технике новинки тоже пока не рассказали. В США Nissan Leaf сейчас доступен с единственным 218-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 75 кВт*ч. При этом в рамках премьеры для Америки еще были заявлены версии со 177-сильным двигателем и аккумулятором на 52 кВт*ч, но в продажу такие исполнения почему-то так и не поступили. Так что не исключено, что для Mitsubishi Eclipse Sportback приберегли младшие электромотор и батарею.

Топовый новый Nissan Leaf для США 1 / 4 Топовый новый Nissan Leaf для США 2 / 4 Топовый новый Nissan Leaf для США 3 / 4 Топовый новый Nissan Leaf для США 4 / 4

Электрический паркетник Mitsubishi выйдет на североамериканский рынок в конце лета – начале осени. Актуальный 218-сильный Nissan Leaf в Штатах без учета налогов и доставки сегодня стоит от 29 990 долларов, что эквивалентно примерно 2,15 млн рублей по текущему курсу. Кстати, исходный новый Nissan Leaf в тех же США спросом не пользуется: по итогам января-марта текущего года (в Штатах Nissan публикует статистику раз в квартал) реализовано всего 668 единиц, тогда как прежний электрохэтч Leaf за аналогичный период 2025-го там разошелся тиражом 2323 экземпляра.

Между тем Mitsubishi обещает Северной Америке и другие премьеры. В частности, в начале следующего года там появится «совершенно новая внедорожная модификация» Outlander. Подробностей об этом SUV пока нет.