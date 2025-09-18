Европа ×
  • Новый Mitsubishi Eclipse Cross на базе Renault стартует с топовой начинкой

Новый Mitsubishi Eclipse Cross на базе Renault стартует с топовой начинкой

18.09.2025 222 0 1

Компания Mitsubishi представила полностью электрический паркетник для Европы, позиционируемый в качестве Eclipse Cross второго поколения. Как и остальные последние модели марки для Старого Света, оригинальной разработкой кроссовер не является – это перелицованный Renault Scenic E-Tech.

Еще несколько лет назад альянс Renault-Nissan-Mitsubishi принял стратегию, согласно которой бренду с «тремя бриллиантами» позволили остаться в Европе при условии, что собственные совершенно новые модели он там предлагать не будет. Вместо них в Старом Свете решено продавать переделанные автомобили Renault. Так на свет появились паркетник Mitsubishi ASX второго поколения и хэтчбек Mitsubishi Colt, то есть перелицованные Renault Captur и Renault Clio соответственно. Летом 2025-го европейскую гамму пополнил гибридный кроссовер с возрожденным именем Grandis: донором для него стал Renault Symbioz. Ну а теперь Mitsubishi представила полностью электрический SUV, который позиционируют в качестве Eclipse Cross второй генерации. Этот паркетник сделан из Renault Scenic E-Tech. Напомним, оригинальный Mitsubishi Eclipse Cross в строю с 2017 года, рестайлинг провели в 2020-м. «Истинный» Eclipse Cross бывает как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

От французского исходника электрокар Mitsubishi отличается оформлением передней части и кормы. Модернизированы бамперы, под фарами Eclipse Cross установлены другие секции ходовых огней, а у задних фонарей иная начинка, плюс фонари объединены между собой черной плашкой. Еще заменили имитирующую радиаторную решетку панель, причем у донорского Renault Scenic этот элемент выглядит более органичным. Наконец, на задних стойках крыши паркетника Mitsubishi красуются серебристые вставки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Габариты в целом такие же, как у донора. Длина нового Mitsubishi Eclipse Cross равна 4470 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2785 мм. Для сравнения, размеры оригинального «первого» Eclipse Cross: 4545/1805/1685 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Объем багажника новинки – 545 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1670 литров. Кроссоверу положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри Mitsubishi Eclipse Cross дословно повторил модель Renault, заменили лишь эмблему на руле. Ну и еще другими стали материалы отделки. Паркетник имеет реношные виртуальную приборку на 12,3 дюйма и аналогичного размера вертикальный планшет мультимедиа. В списке оборудования также заявлены меняющая степень прозрачности стеклянная крыша, семь подушек безопасности и комплекс водительских ассистентов Mi-Pilot (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Техника перешла с Renault Scenic E-Tech. На первом этапе Mitsubishi Eclipse Cross предложат с 218-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 87 кВт*ч, дальнобойность такого кроссовера – более 600 км по циклу WLTP. Позже в продажу поступит версия попроще – со 170-сильным электромотором и аккумулятором на 60 кВт*ч, запас хода этого варианта составляет примерно 430 км.

1 / 2
2 / 2

Производство нового Mitsubishi Eclipse Cross для Европы наладят на заводе Renault во Франции, который выпускает Scenic E-Tech. Прием заказов откроют в конце текущего года, полномасштабный выход на рынок намечен на 2026-й. Цены еще не объявлены. 

Донорский Renault Scenic E-Tech
1 / 6
Донорский Renault Scenic E-Tech
2 / 6
Донорский Renault Scenic E-Tech
3 / 6
Оригинальный Mitsubishi Eclipse Cross первого поколения
4 / 6
Оригинальный Mitsubishi Eclipse Cross первого поколения
5 / 6
Оригинальный Mitsubishi Eclipse Cross первого поколения
6 / 6

Исходный Renault Scenic E-Tech во Франции, например, сегодня стоит от 41 990 евро (около 4,1 млн рублей по текущему курсу). Оригинальный кроссовер Eclipse Cross первого поколения уже покинул несколько стран Старого Света – в той же Франции его не продают. «Первый» паркетник Mitsubishi пока присутствует в Германии, там он представлен в виде гибрида PHEV, цена базовой версии – те же 41 990 евро. Перейдет ли глобальный «истинный» Mitsubishi Eclipse Cross в следующее поколение – пока неизвестно.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross Renault Renault Scenic
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тест-драйв Отнюдь не элементарно: опыт владения Honda Element Эта немного чудная машинка встречается на российских дорогах нечасто, однако до сих пор удерживает вокруг себя дружное сообщество поклонников. Многие уважают её за выдающуюся рационализацию... 121 1 0 18.09.2025
Статьи / Авто с пробегом Volvo ХС90 с пробегом: подарок от GM и ремень, который отправляет мотор в капитальный ремонт Многие считают, что Volvo ХС90 – отличный автомобиль, которые не ржавеет и не ломается, а лучший мотор у него – атмосферный. В первой части нашего обзора мы уже часть мифов развенчали: гниё... 2451 2 0 17.09.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Hongqi HS7: что это за автомобиль и почему именно он Совсем недавно мы размышляли о том, почему Hongqi HS3 остается интересным автомобилем для покупки даже спустя год после премьеры. Однако Hongqi не отстает от других по оперативности доставк... 267 0 0 17.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9285 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7961 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Немцы бросили, китайцы подхватили: тест-драйв Haval F7x Как известно, во втором поколении кроссовера F7 версия с буквой «икс» вообще не предполагалась – дизайнеры Haval и так сделали базовую модель достаточно купеобразной. Тем не менее она всё-та... 6599 7 3 12.08.2025
Обсуждаемое
17 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
7 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B
7 Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spu...
Новые комментарии
Change privacy settings