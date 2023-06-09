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Новый Mitsubishi Colt для Европы: клон Renault Clio с урезанной моторной гаммой

09.06.2023 102 0 0

Компания Mitsubishi Motors представила хэтчбек Colt нового поколения, предназначенный для европейского рынка, в продаже он появится в октябре.

Европа является для Mitsubishi Motors третьестепенным рынком — таково нынешнее распределение ролей в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi. В 2020 году руководство Mitsubishi Motors вообще приняло решение потихоньку сворачивать работу в Европе, но год спустя передумало: пока что марка Mitsubishi в Европе остаётся и с минимальными затратами подготовила для неё пару новинок. В начале этого года у европейских дилеров появился новый Mitsubishi ASX — это слегка перелицованный субкомпактный кроссовер Renault Captur, а сегодня официально представлен новый Mitsubishi Colt — клон хэтчбека Renault Clio пятого поколения, пережившего недавно плановый рестайлинг.

Пресс-служба Mitsubishi Motors называет новый Colt седьмым поколением, имя в виду европейскую карьеру Кольта. На самом деле поколений у Кольта больше, впервые автомобиль с таким именем появился в гамме Mitsubishi в 1962 году — это был маленький двухдверный заднемоторный седан в духе советского Запорожца. Затем имя Colt носили самые разные глобальные и региональные модели, поэтому считать поколения нужно для каждого конкретного рынка. На Тайване, например, по-прежнему выпускается и продаётся компактвэн Mitsubishi Colt Plus, а последним глобальным Кольтом был субкомпактный хэтчбек поколения Z30, он официально продавался в том числе в России, а европейский рынок покинул девять лет назад.

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Новый Colt — хрестоматийный образец бэдж-инжиниринга, здесь нет даже попытки задрапировать исходный стиль Renault Clio: три бриллианта Mitsubishi не слишком элегантно вписаны в вырез для ромбика Renault на передней кромке капота, в решётку между фарами добавлены хромированные загогулины, чтобы было хоть как-то похоже на фирменный икс-фейс Mitsubishi, корма и вовсе такая же, как у Clio, заменены только шильдики и оголена камера заднего вида, которая у Renault вписана в эмблему.

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Изменений в салон ещё меньше: Colt отличается от Clio нашлёпкой на ступице руля и слегка пересмотренной гаммой отделочных материалов, а в остальном всё то же самое. Виртуальный щиток приборов имеет диагональ 7 либо 10 дюймов, мультимедийный экран — 7 либо 9,3 дюйма в зависимости от комплектации. Для Кольта, как и для Clio, доступен полный набор современных электронных ассистентов водителя вплоть до адаптивного круиз-контроля с пробочным режимом.

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Моторная гамма у Кольта по сравнению с Clio сокращена: нет дизеля и газового мотора, остались 3-цилиндровые 1,0-литровые бензиновые моторы — атмосферный SCe (67 л.с.) и наддувный TCe (91 л.с.) в сочетании с 5- и 6-ступенчатой «механикой» соответственно, а на вершине гаммы находится двухпедальный гибридный Colt с реношной силовой установкой E-Tech, сделанной на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», её максимальная совокупная мощность — 145 л.с., возможности зарядки от внешнего источника нет.

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Прайс-лист на новый Mitsubishi Colt пока не опубликован, потому что в Европе ещё даже не начались продажи исходного обновлённого Clio. Производиться родственные модели будут вместе на турецком заводе Oyak Renault в Бурсе. Добавим, что в прошлом году продажи Mitsubishi в Европе, по данным JATO Dynamics, составили 56 242 автомобиля, что на 23% меньше, чем было в 2021-м. Новые ASX и Colt должны укрепить позиции Mitsubishi на старосветском рынке.

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