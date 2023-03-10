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Mitsubishi анонсировала 16 новинок, в том числе электрический пикап и большой кроссовер

10.03.2023 72 0 0

Японская компания рассказала о своих планах на ближайшие годы, они довольно скромные: Mitsubishi Motors Corporation продолжит обслуживать преимущественно развивающиеся рынки и пока не собирается полностью переключаться на электромобили.

В феврале альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представил долгожданный план реструктуризации, но затронет он в основном компании Renault и Nissan, а Mitsubishi проходит в нём фактически как сателлит компании Nissan (Nissan Motor владеет 34% акций Mitsubishi Motors) и никак, по сути, в новом распределении ролей не участвует. Сегодня Mitsubishi выпустила собственный план развития, в котором подтвердила определённый ей альянсом ещё в 2020 году периферийный географический удел.

Приоритетными рынками для Mitsubishi остаётся Юго-Восточной Азия (АSEАN) и Океания (в неё входят Австралия и Новая Зеландия). Вторые по значимости регионы — это Африка, Ближний Восток и Южная Америка. Северная Америка (в том числе Мексика), Европа, Китай и родная для Mitsubishi Япония — третьи по значимости регион, здесь Mitsubishi будет работать по остаточному принципу, то есть сохранять присутствие без надежд на широкую экспансию. Россия, Индия, Южная Корея и Папуа — Новая Гвинея продолжают оставаться для Mitsubishi серыми зонами, внятных интересов у компании здесь нет.

В презентации нового плана Mitsubishi сказано, что компания хочет вернуться на доковидный уровень глобальных продаж в 1,1 млн машин в год и получать стабильную прибыль в размере 220 млрд японских иен в год (1,6 млрд долларов США), тогда как в 2020 финансовом году Mitsubishi принесла 95,3 млрд иен убытков и продала чуть более 800 тысяч автомобилей.

С учётом региональной специфики неудивительно, что Mitsubishi не собирается полностью переключаться на электромобили, но тем не менее рассчитывает, что к 2030 году половина её продаж будет приходиться на электрифицированные модели — гибриды и электромобили, Mitsubishi обозначает их как xEV. В 2021 году доля xEV-моделей в структуре продаж Mitsubishi составила всего 7%, а данных за 2022 года пока нет. К 2030 году Mitsubishi планирует обзавестись собственным производством батарей для xEV-моделей скромной мощностью 15 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных ячеек), в это производство планируется инвестировать 210 млрд иен (1,54 млрд долларов).

14 из 16 анонсированных новых моделей Mitsubishi должны дебютировать в течение ближайших пяти лет. Две новинки были рассекречены ещё прошлой осенью — это субкомпактный кроссовер Mitsubishi ASX для Европы (клон Renault Captur) и кей-кар Mitsubishi Delica Mini для Японии, но поскольку продажи начались в 2023-м, то их тоже включили в план — так сказать, для массовки.Примерно к концу этого года должен дебютировать «углеводородный» пикап Mitsubishi L200 нового поколения, на его базе в 2025 году появится рамный внедорожник — очевидно, Pajero Sport следующего поколения. Вслед за новым L200, то есть в конце этого либо начале следующего года, дебютирует серийная версия прошлогоднего концептуального компактного кроссовера XFC (показан на заглавном фото). В начале 2025 года ожидается новый большой «углеводородный» кроссовер с тремя рядами сидений.

В электрифицированной группе в 2024 году ожидается новый субкомпактный хэтчбек Colt (перелицованный Renault Clio) и гибридный компактвэн Xpander, ближе к 2025 году — некий новый двухрядный гибридный кроссовер и две бэдж-инжиниринговые модели от альянса.

Среди новинок без конкретных сроков появления (но до 2028 года включительно) заявлены электрический пикап и минивэн в «углеводородной» и гибридной версиях, который, вероятно, будет позиционироваться на ступеньку выше компактвэна Xpander.

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