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Mitsubishi Colt: новые изображения

17.04.2022 1531 1 0

Японская компания планирует возродить популярный в прошлом хэтчбек Colt, и уже продемонстрирован официальный тизер будущей новинки, благодаря которому у нас есть возможность составить представление о внешности автомобиля.

 

Модель Colt впервые появилась в 1962 году, тогда она представляла из себя 2-дверный седан с заднемоторной компоновкой. В последующих же поколениях двигатель устанавливался спереди, а с 1978 года малолитражка получила и передний привод. За несколько десятилетий производства модель выпускалась в разных кузовах – седан, универсал, фастбек и даже пикап, однако основным вариантом был хэтчбек. Последнее поколение Colt было представлено в 2002 году и продержалось на конвейере 10 лет – до 2012 года. Теперь же Mitsubishi готовит новую генерацию, которая будет предназначена для европейского рынка.

Рендер нового Colt

Судя по опубликованному ранее тизеру, новый Colt будет представлять из себя видоизменённый хэтчбек Renault Clio, премьера которого состоялась в начале 2019 года. Пока можно лишь частично разглядеть видоизменённую переднюю часть с оригинальной решёткой, на которой расположатся фирменные Х-образные элементы отделки. Скорее всего, Colt получит фары иной формы, также появится передний бампер с другим дизайном. По задней части пока нет никакой информации, но можем предположить, что здесь появятся оригинальные фонари, видоизменённая крышка багажника и новый бампер.

Рендер нового Colt

Как и Clio последнего поколения, новый Colt будет построен на платформе CMF-B, которую также использует новый Nissan Micra. Силовая установка может быть позаимствована у гибридного Clio E-Tech – бензиновый «атмосферник» 1.6 в сочетании с электромотором, совокупная мощность составляет 140 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат». Производство новинки будет налажено на турецком заводе, там же выпускают и Клио.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Mitsubishi Colt первого и последнего поколений
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Mitsubishi Colt первого и последнего поколений
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Mitsubishi Colt первого и последнего поколений
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Сегодня в России модельная гамма Mitsubishi представлена только кроссоверами и пикапом L200. Самый доступный паркетник ASX предлагается по цене от 2 699 000 рублей (1.6 МТ, 117 л.с., передний привод). Официальный ценник на популярный Outlander (например, по итогам российских продаж за январь этого года кроссовер вошёл в ТОП-25) стартует с отметки в 2 689 000 рублей (2.0 CVT, 146 л.с., передний привод).

Напомним, в начале этого года Mitsubishi показала несколько особых версий нового Outlander.   

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1 комментарий
17.04.2022 09:02
Papirus (@sc_1968)

Рубрика «их нравы». Наша ближайшая реальность: карбюраторная Гранта без АБС, подушек безопасности и радио.

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