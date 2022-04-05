Mitsubishi Colt возродится в Европе в виде переделанного компакта Renault

В стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi от 2020 года, предусматривающей «раздел» мира между брендами Альянса, компании Mitsubishi, по сути, было предписано свернуть свою деятельность в Европе. Однако в 2021-м план скорректировали: «три бриллианта» все же сохранят присутствие в Старом Свете, причем для этого региона даже готовят новинки – пару перелицованных моделей Renault. Одну из грядущих европейских премьер Mitsubishi засветили в начале нынешнего года – небольшой паркетник, объявленный ASX нового поколения. Донорскую модель Рено тогда не назвали, но, судя по всему, ею станет Captur (не путать с нашим Kaptur). И вот японская марка анонсировала вторую новинку.

Новый кроссовер Mitsubishi ASX для Европы. В продажу модель поступит в начале 2023 года

Итак, осенью 2023 году европейцам предложат компактный пятидверный хэтчбек, для которого возродили имя Colt. Напомним, Кольт покинул глобальный рынок в 2013-м, хотя на Тайване до сих пор доступна его разновидность с приставкой Plus.



О том, какую именно из моделей Renault возьмут за основу для хэтча, в Mitsubishi опять же не рассказали. Известно лишь, что новая «пятидверка» построена на платформе CMF-B, и что у нее будет гибридная версия. Впрочем, в машине на тизере, сопровождающем анонс Mitsubishi, легко угадывается Renault Clio: у хэтчбеков одинаковые силуэт, капот и зеркала на отдельных ножках, вдобавок у Colt ручки задних дверей тоже спрятаны сверху. А вот передок оформят иначе – Кольт получит другие фары и радиаторную решетку, а также фирменный для Mitsubishi «икс».

Новый хэтчбек Mitsubishi Colt для Европы 1 / 3 Новый хэтчбек Mitsubishi Colt для Европы 2 / 3 Новый хэтчбек Mitsubishi Colt для Европы 3 / 3

Что же касается техники, то она, скорее всего, такая же, как у Clio. Гибридный хэтч французского бренда имеет установку E-Tech на основе бензинового «атмосферника» 1.6, а «традиционным» версиям положены бензиновые атмосферная «тройка» 1.0 SCe, турбомоторы 1.0 ТСе и 1.3 ТСе (трех- и четырехцилиндровый соответственно) и турбодизель 1.5 Blue dCi.



Актуальный Renault Clio 1 / 3 Актуальный Renault Clio 2 / 3 Актуальный Renault Clio 3 / 3

Производство нового Mitsubishi Colt наладят на турецком заводе, который выпускает и Clio (модель Renault еще производят в Словении). Пока нет информации о том, появится ли хэтчбек японской марки за пределами Европы.

