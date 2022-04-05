Гибридные авто ×
  • Mitsubishi Colt возродится в Европе в виде переделанного компакта Renault

Mitsubishi Colt возродится в Европе в виде переделанного компакта Renault

05.04.2022 146 0 0

«Пятидверка» японской марки отличится внешне, технику же модель, скорее всего, разделит с донорским хэтчем Рено. Старт продаж намечен на следующий год.

 

В стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi от 2020 года, предусматривающей «раздел» мира между брендами Альянса, компании Mitsubishi, по сути, было предписано свернуть свою деятельность в Европе. Однако в 2021-м план скорректировали: «три бриллианта» все же сохранят присутствие в Старом Свете, причем для этого региона даже готовят новинки – пару перелицованных моделей Renault. Одну из грядущих европейских премьер Mitsubishi засветили в начале нынешнего года – небольшой паркетник, объявленный ASX нового поколения. Донорскую модель Рено тогда не назвали, но, судя по всему, ею станет Captur (не путать с нашим Kaptur). И вот японская марка анонсировала вторую новинку.

Новый кроссовер Mitsubishi ASX для Европы. В продажу модель поступит в начале 2023 года

Итак, осенью 2023 году европейцам предложат компактный пятидверный хэтчбек, для которого возродили имя Colt. Напомним, Кольт покинул глобальный рынок в 2013-м, хотя на Тайване до сих пор доступна его разновидность с приставкой Plus.

О том, какую именно из моделей Renault возьмут за основу для хэтча, в Mitsubishi опять же не рассказали. Известно лишь, что новая «пятидверка» построена на платформе CMF-B, и что у нее будет гибридная версия. Впрочем, в машине на тизере, сопровождающем анонс Mitsubishi, легко угадывается Renault Clio: у хэтчбеков одинаковые силуэт, капот и зеркала на отдельных ножках, вдобавок у Colt ручки задних дверей тоже спрятаны сверху. А вот передок оформят иначе – Кольт получит другие фары и радиаторную решетку, а также фирменный для Mitsubishi «икс».

Новый хэтчбек Mitsubishi Colt для Европы
1 / 3
Новый хэтчбек Mitsubishi Colt для Европы
2 / 3
Новый хэтчбек Mitsubishi Colt для Европы
3 / 3

Что же касается техники, то она, скорее всего, такая же, как у Clio. Гибридный хэтч французского бренда имеет установку E-Tech на основе бензинового «атмосферника» 1.6, а «традиционным» версиям положены бензиновые атмосферная «тройка» 1.0 SCe, турбомоторы 1.0 ТСе и 1.3 ТСе (трех- и четырехцилиндровый соответственно) и турбодизель 1.5 Blue dCi.

Актуальный Renault Clio
1 / 3
Актуальный Renault Clio
2 / 3
Актуальный Renault Clio
3 / 3

Производство нового Mitsubishi Colt наладят на турецком заводе, который выпускает и Clio (модель Renault еще производят в Словении). Пока нет информации о том, появится ли хэтчбек японской марки за пределами Европы.

хэтчбек авторынок новинки Европа гибридные авто Mitsubishi Mitsubishi Colt Renault Renault Clio

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Ограничение минимальной скорости – как обозначается, где встречается и что грозит за нарушение Главным нарушением, связанным со скоростью, является ее превышение. Максимальная скорость контролируется повсеместно, и за слишком быструю езду предусмотрена прогрессивная шкала наказания в... 409 0 1 04.04.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Renault Sandero Stepway I (B90) Подкласс кросс-хэтчей появился на Южноамериканском континенте еще в 2004 году. Рецепт их создания предельно прост: берем обычный городской автомобиль, несколько увеличиваем его дорожный прос... 12563 4 2 03.04.2022
Статьи / История Рама, алюминий, невероятный дизайн и Чип Фуз: как и благодаря кому появился Plymouth Prowler Казалось бы, нет ничего более разного и несовместимого, чем классический американский хот-род и современный, да еще и физически новый автомобиль. Ведь первый – это явление суб- и даже контрк... 1367 0 17 02.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22042 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18470 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14628 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings