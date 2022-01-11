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  • Mitsubishi Outlander превратился в «горячий» Vision Ralliart и обрёл еще две новых версии

Mitsubishi Outlander превратился в «горячий» Vision Ralliart и обрёл еще две новых версии

11.01.2022 484 0 0

Презентацию особых Аутлендеров проведут уже в конце недели, вместе с ними дебютирует еще несколько «прокачанных» моделей, а также предвестник электрического кей-кара.

 

В декабре 2021-го Mitsubishi распространила тизеры двух своих новинок для автосалона в Токио, который заработает 14 января. Теперь же марка огласила полный список и поделилась полноценными фирменными картинками. Всего Mitsubishi покажет семь моделей, причем лишь две заявлены в качестве концептов. С них и начнем.

Пожалуй, самая интересная премьера – это кроссовер Vision Ralliart, сделанный на базе гибрида Outlander PHEV нового поколения: прототип призван продемонстрировать возможности возрожденного бренда Ralliart. Напомним, одноименное спортивное подразделение было основано в 1984 году, поначалу в его ведении была лишь гоночная программа Mitsubishi, однако затем его стали задействовать и при создании дорожных машин, а также аксессуаров. В 2010-м отделение закрыли в связи с тогдашним тяжелым положением самой компании. Перезапуск суббренда Ralliart состоялся в прошлом году: в Таиланде представили слегка переделанные рамные внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в РФ грузовик зовется L200). Но те модели от исходных вездеходов почти не отличаются, разница лишь в декоре. А вот над превращением Аутлендера в Vision Ralliart поработали серьезнее.

Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
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Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
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Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
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Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
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Так, у концепта новая радиаторная решетка со шторкой, еще он имеет более агрессивные бамперы (на заднем есть развитый диффузор), расширители колесных арок, 22-дюймовые колеса, «большие тормозные диски» и шестипоршневые оппозитные тормозные суппорты. Интерьер не показали. О технике информации тоже нет, при этом в компании отметили, что Vision Ralliart объединяет в себе «инженерное искусство» Mitsubishi и идею Monozukuri (то есть «стремление к технологическому совершенству»). О серийных перспективах пока ни слова, но, скорее всего, такой кросс все же встанет на конвейер. Товарный гибридный Outlander оснащен «атмосферником» 2.4 (133 л.с.) и двумя электродвигателями (мощность мотора, установленного на передней оси, составляет 116 л.с., на задней – 136 л.с.).

Электрический Mitsubishi K-EV concept X Style и серийный Mitsubishi eK X с ДВС
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Электрический Mitsubishi K-EV concept X Style и серийный Mitsubishi eK X с ДВС
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Электрический Mitsubishi K-EV concept X Style и серийный Mitsubishi eK X с ДВС
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Электрический Mitsubishi K-EV concept X Style и серийный Mitsubishi eK X с ДВС
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Другая важная премьера марки для Японии – электрический K-EV concept X Style. Вообще, от Mitsubishi ждали совершенно новую «электричку», созданную вместе с Nissan, а на деле перед нами «зеленая» версия актуального кей-кара eK (точнее, его «кроссоверного» исполнения с приставкой X), который выпускают с 2019-го. Впрочем, «малыш» с ДВС тоже сделан с Ниссаном, у него есть близнец Dayz. Внешние отличия от бензинового варианта – сплошные плашки спереди вместо сетчатых и модернизированный передний бампер. Интерьер пока не засвечен, не рассказала Mitsubishi и о «начинке». При этом ожидается, что электроверсия eK станет серийной.

Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart Style, Eclipse Cross PHEV Ralliart Style и Outlander PHEV Wild Adventure Style
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Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart Style, Eclipse Cross PHEV Ralliart Style и Outlander PHEV Wild Adventure Style
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Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart Style, Eclipse Cross PHEV Ralliart Style и Outlander PHEV Wild Adventure Style
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Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart Style, Eclipse Cross PHEV Ralliart Style и Outlander PHEV Wild Adventure Style
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Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart Style, Eclipse Cross PHEV Ralliart Style и Outlander PHEV Wild Adventure Style
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Mitsubishi Outlander PHEV Ralliart Style, Eclipse Cross PHEV Ralliart Style и Outlander PHEV Wild Adventure Style
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Также в Токио покажут тюнингованные кроссоверы Outlander PHEV и Eclipse Cross PHEV. Оба предстанут в версии Ralliart Style с аксессуарами от возрожденного суббренда, «фишки» — выполненные в черном диски, корпуса наружных зеркал и вставки на бамперах, плюс декор красного цвета (в том числе и брызговики). У Outlander есть еще одна «прокачанная» версия – Wild Adventure Style, она создана для любителей активного отдыха. Особенности этого варианта – защита заднего бампера, черные колеса, крупный спойлер на пятой двери, сцепное устройство для прицепа, багажник на крыше и «туристическое снаряжение».

Mitsubishi Delica D:5 Tough x Tough
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Mitsubishi Delica D:5 Tough x Tough
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Шестая новинка – «внедорожный» минивэн Delica D:5 Tough x Tough, опять же с аксессуарами Ralliart. У такого вэна также имеются круглые прожекторы спереди и дополнительные лампы сверху, плюс защита бамперов и шины повышенной проходимости. Кроме того, доработаны амортизаторы и пружины, что позволило приподнять подвеску.

Mitsubishi Minicab MiEV B-Leisure Style
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Mitsubishi Minicab MiEV B-Leisure Style
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Наконец, в Токио привезут электрический фургончик Minicab MiEV в версии B-Leisure Style. У него двухцветная окраска, наклейки, тент, походный стол, складная кровать и блок питания MiEV Power Box, к которому можно подключить технику (например, чайник или ноутбук).

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