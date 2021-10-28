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Mitsubishi рассекретила Outlander PHEV второго поколения: запас хода в электрорежиме подрос

28.10.2021 135 0 0

Живые продажи нового подзаряжаемого гибрида на домашнем рынке начнутся в середине декабря 2021 года, а до других стран модель доберётся в 2022-ом.

 

Японская компания представила Mitsubishi Outlander четвёртого поколения в начале нынешнего года: в феврале этого года была показана североамериканская версия кроссовера с бензиновым мотором. Летом производитель анонсировал подзаряжаемый гибрид Outlander PHEV второй генерации, а пару недель назад рассекретил его внешность. Теперь же стали известны все подробности о новинке.

На фото: Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения (версия для японского рынка)

Удивить экстерьером новинки у нового Mitsubishi Outlander PHEV не получилось, ведь по внешности практически невозможно отличить гибридную версию от обычного бензинового паркетника. Пожалуй, самым заметным отличием являются находящиеся в левом и правом бортах два лючка: они скрывают горловину бензобака и разъём для зарядки батареи. Ещё на кузове можно увидеть шильдики, указывающие на модификацию кроссовера.

Длина кузова гибридной новинки Mitsubishi составляет 4710 мм, а расстояние между осями – 2705 мм. Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 195 до 200 мм, показатель меняется в зависимости от размера колёс. Топовым версиям положены 20-дюймовые легкосплавные «катки». В палитре кроссовера есть десять вариантов окраса кузова, имеются двухцветные версии.

На фото: салон Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения (версия для японского рынка)

Напомним, салон трёхрядного Mitsubishi Outlander PHEV следующей генерации практически в полном объёме перейдёт от «обычного» кроссовера четвёртого поколения. Разница имеется лишь в графике виртуального щитка приборов. Любопытно, что у праворульного Outlander для японцев такая же компоновка центрального тоннеля, что и у той версии, которую ранее презентовали для рынка США (то есть, в Японии ближе к водителю находится кнопка ручного тормоза, а не джойстик, отвечающий за переключение передач).

Гибридная установка при смене генерации осталась прежней, но её модернизировали. Так, электромотор, расположенный спереди, теперь выдаёт 116 л.с. и 255 Нм (у предшественника – 82 л.с. и 195 Нм), электродвигатель на задней оси увеличил отдачу до 136 л.с. и 195 Нм (ранее – 90 л.с. и 137 Нм). В основе системы находится всё тот же «атмосферник» объёмом 2,4 литра, работающий по циклу Аткинсона. Его мощность составляет 133 л.с., максимальный крутящий момент – 195 Нм.

На фото: под капотом Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения (версия для японского рынка)

Под полом салона кроссовера располагается литий-ионная батарея: её ёмкость выросла с 13,8 до 20 кВт*ч. Запас хода Mitsubishi Outlander PHEV в чисто электрическом режиме теперь варьируется в диапазоне от 83 до 87 км (расчёт вели по циклу WLTC), показатель меняется в зависимости от массы и оснащения версии, к примеру, от размера шин. Напомним, у предшественника дальнобойность ограничивалась 65 км. Ещё у нового паркетника стал больше бензобак: теперь 56 литров вместо 45 л.

Живые продажи нового подзаряжаемого гибрида на домашнем рынке начнутся в середине декабря 2021 года, а до других стран модель доберётся в 2022-ом. Стартовый ценник Outlander PHEV следующего поколения для японцев составит 4 621 100 иен (эквивалентно примерно 2,84 млн рублей по текущему курсу).

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