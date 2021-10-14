Новый гибридный кроссовер: в Mitsubishi рассекретили внешность Outlander PHEV

Сюрприза не вышло: гибрид почти не отличается от «обычной» версии. Полноценная презентация новинки японского бренда пройдёт в конце текущего месяца.

Mitsubishi выпускает Outlander третьего поколения с 2012 года. Предвестником следующей генерации модели являлся шоу-кар GT-PHEV, который был представлен в 2016-ом. Затем японская компания вошла в состав Renault-Nissan, и в итоге было решено, что новый Аутлендер будет унифицирован с иными продуктами альянса. Так что кроссовер четвёртого поколения дебютировал только в начале нынешнего года: в феврале была представлена североамериканская версия с бензиновым мотором. Летом компания анонсировала новый гибрид Outlander PHEV.



Полноценная презентация новинки японского бренда пройдёт в конце текущего месяца, 28 октября. А пока что компания рассекретила внешность гибридного следующего Outlander (он предназначен для домашнего рынка): на официальном сайте бренда опубликованы первые фотографии модели, которую сейчас готовят к презентации.

Впрочем, сюрприза не получилось: внешность новой версии практически ничем не отличается от экстерьера обычного бензинового паркетника. Заметным отличием являются разве что находящиеся в левом и правом бортах два лючка – они скрывают горловину бензобака и разъём для зарядки батареи; да шильдики, указывающие на модификацию кроссовера.



На фото: новый гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV

Длина автомобиля нового поколения составляет 4680 мм, он получил 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски, фирменную хромированную решётку радиатора и «двухэтажную» головную оптику. Для окраса кузова гибридному кроссоверу предложат десять цветов, будут и двухцветные варианты (к примеру, на рассекреченных снимках у автомобиля чёрная крыша).



Салон новому гибриду также практически полностью перейдёт от «обычной» версии. Разница заметна только к графике виртуальной «приборки». Любопытно, что у праворульного Outlander для японцев такая же компоновка центрального тоннеля, что и у той версии, которую ранее презентовали для рынка США: то есть, в Японии ближе к водителю находится кнопка ручного тормоза, а не джойстик, отвечающий за переключение передач.

В основе автомобиля лежит иная платформа, за счёт чего удалось сделать новый гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander семиместным. При этом трёхрядной будет уже базовая версия паркетника, тогда как у предшественника PHEV было лишь два ряда кресел.



Подробностей о «начинке» в компании пока раскрыли. Известно лишь, что PHEV-версия получит гибридную систему нового поколения. Предполагается, что у неё будут электрические двигатели с большей отдачей, а также батареи увеличенной ёмкости. Вероятно, это повлияет как на динамические характеристики модели, так и на запас хода, который гибрид сможет пройти без подзарядки.

До дилеров на домашнем рынке новый гибрид Mitsubishi Outlander доберётся в середине декабря 2021-го. На американский рынок такой кроссовер выйдет во второй половине следующего года. Актуальный новый Outlander в Штатах сейчас можно купить не менее, чем за 26 095 долларов (эквивалентно примерно 1,86 млн рублей по текущему курсу).

