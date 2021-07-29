Mitsubishi готовит новый Outlander PHEV: у кроссовера вырастет запас хода на одной зарядке

Продажи гибридного паркетника следующей генерации начнутся на домашнем рынке в конце этого – первой трети следующего года, а до американских дилеров автомобиль японского бренда доберётся во второй половине 2022-го.

«Третий» Mitsubishi Outlander в строю с 2012 года, предвестником следующей генерации модели был шоу-кар GT-PHEV, представленный в 2016-ом, однако затем японская компания стала частью Renault-Nissan, руководство которого решило, что новый Аутлендер будет унифицирован с продуктами альянса. В итоге кроссовер четвёртого поколения дебютировал только в начале текущего года: в феврале показали североамериканскую версию с бензиновым мотором. А теперь компания анонсировала гибрид Outlander PHEV нового поколения.



Тизер Mitsubishi Outlander нового поколения

Продажи гибридного паркетника следующей генерации должны начаться на домашнем рынке в период с октября этого по март следующего года. До американских дилеров автомобиль Mitsubishi обещает добраться во второй половине 2022-го. Пока что производитель не слишком щедр на детали: опубликованы лишь два не особо информативных тизера, а также скудная информация о технике новинки.



Тизер Mitsubishi Outlander нового поколения

На одном из тизеров показана часть кормы будущего гибрида – на боковине размещён разъём для подзарядки кроссовера. На втором крупным планом показан шильдик с уточнением модификации нового Mitsubishi Outlander. Вероятно, внешность такой версии почти не будет отличаться от бензинового Аутлендера четвёртого поколения.



На фото: Mitsubishi Outlander четвёртой генерации

У Mitsubishi Outlander PHEV новой генерации ожидается иная гибридная установка: в компании отметили, что в состав системы будут входить электромоторы более высокой мощности, а также тяговый аккумулятор с «подросшим» показателем ёмкости. Это должно привести как к улучшению динамических показателей, так и к повышению дальности хода без подзарядки. Как именно изменятся характеристики, станет известно позднее.



Напомним, актуальный Outlander PHEV оснащается гибридной установкой, в основу которой лёг 135-сильный «атмосферник» объёмом 2,4 литра (максимальный крутящий момент – 211 Нм). ДВС работает в тандеме с двумя электромоторами: мощность переднего – 82 л.с. (137 Нм), заднего – 95 л.с. (195 Нм). Совокупная отдача этой системы равна 224 л.с. (332 Нм). У нынешнего гибридного кроссовера ёмкость батареи составляет 13,8 кВт*ч, запас хода в чисто электрическом режиме – до 65 км.



Новый Outlander базируется на другой платформе: эта же «тележка» лежит в основе кроссовера Nissan X-Trail/Rogue. Благодаря этому гибридный паркетник Mitsubishi со сменой поколений получит семиместную версию, ведь у нынешнего бензоэлектрического варианта может быть только пятиместный салон.

Не исключено, что новинка Mitsubishi разделит гибридную «начинку» с Nissan X-Trail: речь идёт об установке e-Power, особенность которой заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колёсами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. Характеристики пока что не рассекретили.

