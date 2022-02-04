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  • ТОП бестселлеров РФ в январе: «золото» не у Lada, в список вернулся VW Tiguan, а Karoq ушёл

ТОП бестселлеров РФ в январе: «золото» не у Lada, в список вернулся VW Tiguan, а Karoq ушёл

04.02.2022 32 0 0

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей начал 2022 год с «минуса»: в минувшем месяце клиенты купили 91 662 машины, что на 3,7% меньше, чем в январе 2021-го (в количественном выражении спад составил 3551 шт.).

 

Судя по новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса, спад, начавшийся ещё в прошлом году, продолжился и в 2022-ом. Напомним, в статистике использованы данные по дилерским отгрузкам. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что январь традиционно является месяцем низких продаж новых автомобилей. Также он подчеркнул, что не стоит ждать быстрого восстановления рынка в текущем году, но не исключено, что ситуация изменится во втором полугодии.

На фото: Lada Vesta

Первенство в рейтинге самых популярных марок в январе 2022-го удержала Lada, хотя по-прежнему сохраняются проблемы с производством автомобилей из-за нехватки полупроводников. Так, в минувшем месяце дилерам отечественного бренда удалось реализовать 18 045 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. Теперь модели бренда не возглавляют ТОП-25 самых продаваемых моделей: Vesta, занимавшая в декабре первое место, оказалась на второй строчке, а Granta с годовым спадом почти на 29% осталась замыкать тройку лидеров.

МестоМаркаПродажи в январе 2022 года, шт.Продажи в январе 2021 года, шт.Разница, %
1Lada18 04521 857-17
2Kia12 32115 051-18
3Hyundai11 35610 949+4
4Renault79388534-7
5Toyota61265333+15
6Volkswagen43175653-24
7Nissan42543272+30
8Skoda38406036-36
9Haval31691567+102
10Chery28201914+47
11ГАЗ26602102+27
12Mitsubishi2054937+119
13Mazda19062153-11
14Geely1863555+236
15УАЗ13251305+2
16Ford (ком.авт.)1005909+11
17Cheryexeed80681+895
18Audi6941085-36
19Lexus5631428-61
20Changan495263+88
21Peugeot408392+4
22Porsche398412-3
23VW (ком.авт.)398513-22
24Land Rover347448-23
25Subaru332404-18

Lada Niva (результат включает в себя показатели продаж версий Legend и Travel) за прошедший месяц переместилась с четвёртой позиции на восьмую, а Largus – с пятой на девятую. Единственная модель марки, которая не входит в первую десятку – высокий хэтчбек Xray. Сейчас он находится на грани вылета из ТОП-25, занимая последнюю строчку с годовым показателем спада почти на 35%.

На втором месте в списке самых востребованных в РФ марок осталась Kia, её результат в январе составил 12 321 единиц (на 18% меньше). Бестселлером бренда, а также ТОП-25 по итогам первого месяца наступившего года является Rio, несмотря на годовое падение более чем на 20%. Паркетник Seltos с прибавкой почти на 17% сумел за месяц подняться с 19 места сразу на 12-ое. Стоит отметить, что из рейтинга выбыл кроссовер Sportage (в декабре был на 23 месте), помимо этого, в него так и не вернулся бизнес-седан K5.

На фото: Kia Seltos

«Бронза» среди марок в январе по-прежнему у Hyundai, дилеры корейской марки продали в РФ 11 356 машин (на 4% больше, чем годом ранее). Судя по отчёту, бестселлеры бренда действительно поднялись: на четвёртой строке оказался Solaris, который за месяц поднялся с 12 места и продемонстрировал годовую прибавку более чем на 40%. Первую пятёрку замыкает паркетник Creta, который за год хоть и ухудшил показатели на 27%, всё-таки смог подняться с девятой позиции, которую он занимал в декабре 2021-го.

На четвёртой строке рейтинга брендов находится Renault с показателем 7938 шт. и 7-процентным спадом. В модельной линейке Рено лидером остаётся кроссовер Duster, который показал небольшой годовой прирост (на 4,6%) и остался на своём шестом месте в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей. Logan за месяц потерял место в первой десятке и теперь занимает 15 строчку, а Sandero с солидным годовым «минусом» – почти на 42% остался на своём 22 месте. Кроссовер Kaptur потерял пару позиций и сейчас находится на 23-ей. Ещё в рейтинг моделей вернулась Arkana (на 24 строку), её прибавка за год превышает 37%.

Пятое место среди брендов занимает Toyota с приростом на 15% и результатом 6126 шт. Её драйверами остаются кроссовер RAV4, прибавивший 19% по отношению к январю 2021-го, бизнес-седан Camry с приростом на 30,5%. При этом SUV за прошедший месяц не поменял своего места в ТОП-25 моделей (седьмое), а «четырёхдверка» потеряла пять позиций и сейчас находится на 13-ой.

МестоМодельПродажи в январе 2022 года, шт.Продажи в январе 2021 года, шт.Разница, %
1Kia Rio62067763-20,1
2Lada Vesta59536347-6,2
3Lada Granta55267720-28,4
4Hyundai Solaris48983481+40,7
5Hyundai Creta41535701-27,2
6Renault Duster30212888+4,6
7Toyota RAV427622321+19,0
8Lada Niva25552809-9,0
9Lada Largus22372379-6,0
10VW Polo21613256-33,6
11Nissan Qashqai18741359+37,9
12Kia Seltos17541503+16,7
13Toyota Camry17461338+30,5
14Nissan X-Trail16181101+47,0
15Renault Logan15921735-8,2
16Skoda Rapid15052314-35,0
17Mazda CX-514561572-7,4
18Haval Jolion1410--
19VW Tiguan12381955-36,7
20Mitsubishi Outlander1155598+93,1
21Chery Tiggo 7 Pro1139849+34,2
22Renault Sandero11271938-41,8
23Renault Kaptur11021158-4,8
24Renault Arkana1062774+37,2
25Lada Xray10421587-34,3

Далее в списке марок находится Volkswagen с показателем 4317 шт. Несмотря на ощутимый спад (на 24%), есть и пара приятных событий для немецкого бренда. Первое касается лифтбека Polo, который вернулся в первую десятку (несмотря на внушительное падение к январю прошлого года), хотя в декабре занимал 16 строчку. А второе связано с кроссовером Tiguan, который вернулся в рейтинг самых популярных автомобилей. Сейчас он занимает 19 место, а в ТОП-25 в последний раз до этого появлялся в сентябре 2021-го.

Седьмое место в январском списке востребованных в России марок у Nissan – 4254 шт., причём бренд показал 30-процентный прирост. Бестселлер бренда в январе – Qashqai, его годовая прибавка составила почти 38%. За месяц он сумел подняться на три строки вверх по списку и сейчас располагается на 11-ой. Таким же образом продвинулся X-Trail (сейчас находится на 14 месте), который за год подрос на 47%.

Восьмая строка «марочного» рейтинга занята чешским брендом Skoda. Его результат в январе – 3840 шт. (на 36% меньше, чем годом ранее). В ТОП-25 по итогам прошлого месяца вошла только одна модель – Rapid, потерявшая за год 35%. Кроме того, за месяц этот лифтбек сменил 11 место на 16-ое. Паркетник Karoq, находящийся в декабре на 20 позиции, на этот раз в список самых продаваемых автомобилей не попал.

На фото: Skoda Rapid

Девятую строчку списка востребованных брендов в январе занимает китайская марка Haval с приростом на 102% и результатом 3169 шт. Кроссовер Jolion занимает 18 место в рейтинге моделей, хотя в декабре этот SUV сидел повыше: на 13 строчке. Замыкает первую десятку среди брендов ещё один представитель Поднебесной – Chery (2820 шт., +47%). Одна модель Чери также входит в ТОП-25 – Tiggo 7 Pro, который за месяц переехал с 25 «этажа» на 21-ый.

Отметим, ещё в списке самых продаваемых автомобилей в России в январе 2022 года числятся кроссоверы Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander, причём последний может похвалиться ощутимым приростом на 93%. При этом, по сравнению с декабрём обе модели потеряли по паре строчек: SUV Мазды теперь находится на 17-ой, а модель второй японской марки – на 20-ой.

МаркаМодельПродажи в январе 2022 года, шт.Продажи в январе 2021 года, шт.Разница, %
1ГАЗ Gazelle21701832+18,4
2Ford Transit1005909+10,6
3Lada Largus VU631910-30,7
4УАЗ Classic Commercial498633-21,3
5ГАЗ Sobol490270+81,8
6VW Transporter / Caravelle212279-24,0
7УАЗ Profi158139+13,7
8Peugeot Traveller132133-0,8
9VW Caddy9644+118,2
10Lada Granta VU7792-16,3

Как отметили в АЕБ, продажи лёгких коммерческих автомобилей в январе текущего года тоже сократились, при этом более существенно: сразу на 15%. По словам Томаса Штэрцеля, причиной стало снижение деловой активности в период новогодних каникул.

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