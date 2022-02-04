ТОП бестселлеров РФ в январе: «золото» не у Lada, в список вернулся VW Tiguan, а Karoq ушёл

Судя по новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса, спад, начавшийся ещё в прошлом году, продолжился и в 2022-ом. Напомним, в статистике использованы данные по дилерским отгрузкам. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что январь традиционно является месяцем низких продаж новых автомобилей. Также он подчеркнул, что не стоит ждать быстрого восстановления рынка в текущем году, но не исключено, что ситуация изменится во втором полугодии.
Первенство в рейтинге самых популярных марок в январе 2022-го удержала Lada, хотя по-прежнему сохраняются проблемы с производством автомобилей из-за нехватки полупроводников. Так, в минувшем месяце дилерам отечественного бренда удалось реализовать 18 045 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. Теперь модели бренда не возглавляют ТОП-25 самых продаваемых моделей: Vesta, занимавшая в декабре первое место, оказалась на второй строчке, а Granta с годовым спадом почти на 29% осталась замыкать тройку лидеров.
|Место
|Марка
|Продажи в январе 2022 года, шт.
|Продажи в январе 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|18 045
|21 857
|-17
|2
|Kia
|12 321
|15 051
|-18
|3
|Hyundai
|11 356
|10 949
|+4
|4
|Renault
|7938
|8534
|-7
|5
|Toyota
|6126
|5333
|+15
|6
|Volkswagen
|4317
|5653
|-24
|7
|Nissan
|4254
|3272
|+30
|8
|Skoda
|3840
|6036
|-36
|9
|Haval
|3169
|1567
|+102
|10
|Chery
|2820
|1914
|+47
|11
|ГАЗ
|2660
|2102
|+27
|12
|Mitsubishi
|2054
|937
|+119
|13
|Mazda
|1906
|2153
|-11
|14
|Geely
|1863
|555
|+236
|15
|УАЗ
|1325
|1305
|+2
|16
|Ford (ком.авт.)
|1005
|909
|+11
|17
|Cheryexeed
|806
|81
|+895
|18
|Audi
|694
|1085
|-36
|19
|Lexus
|563
|1428
|-61
|20
|Changan
|495
|263
|+88
|21
|Peugeot
|408
|392
|+4
|22
|Porsche
|398
|412
|-3
|23
|VW (ком.авт.)
|398
|513
|-22
|24
|Land Rover
|347
|448
|-23
|25
|Subaru
|332
|404
|-18
Lada Niva (результат включает в себя показатели продаж версий Legend и Travel) за прошедший месяц переместилась с четвёртой позиции на восьмую, а Largus – с пятой на девятую. Единственная модель марки, которая не входит в первую десятку – высокий хэтчбек Xray. Сейчас он находится на грани вылета из ТОП-25, занимая последнюю строчку с годовым показателем спада почти на 35%.
На втором месте в списке самых востребованных в РФ марок осталась Kia, её результат в январе составил 12 321 единиц (на 18% меньше). Бестселлером бренда, а также ТОП-25 по итогам первого месяца наступившего года является Rio, несмотря на годовое падение более чем на 20%. Паркетник Seltos с прибавкой почти на 17% сумел за месяц подняться с 19 места сразу на 12-ое. Стоит отметить, что из рейтинга выбыл кроссовер Sportage (в декабре был на 23 месте), помимо этого, в него так и не вернулся бизнес-седан K5.
«Бронза» среди марок в январе по-прежнему у Hyundai, дилеры корейской марки продали в РФ 11 356 машин (на 4% больше, чем годом ранее). Судя по отчёту, бестселлеры бренда действительно поднялись: на четвёртой строке оказался Solaris, который за месяц поднялся с 12 места и продемонстрировал годовую прибавку более чем на 40%. Первую пятёрку замыкает паркетник Creta, который за год хоть и ухудшил показатели на 27%, всё-таки смог подняться с девятой позиции, которую он занимал в декабре 2021-го.
На четвёртой строке рейтинга брендов находится Renault с показателем 7938 шт. и 7-процентным спадом. В модельной линейке Рено лидером остаётся кроссовер Duster, который показал небольшой годовой прирост (на 4,6%) и остался на своём шестом месте в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей. Logan за месяц потерял место в первой десятке и теперь занимает 15 строчку, а Sandero с солидным годовым «минусом» – почти на 42% остался на своём 22 месте. Кроссовер Kaptur потерял пару позиций и сейчас находится на 23-ей. Ещё в рейтинг моделей вернулась Arkana (на 24 строку), её прибавка за год превышает 37%.
Пятое место среди брендов занимает Toyota с приростом на 15% и результатом 6126 шт. Её драйверами остаются кроссовер RAV4, прибавивший 19% по отношению к январю 2021-го, бизнес-седан Camry с приростом на 30,5%. При этом SUV за прошедший месяц не поменял своего места в ТОП-25 моделей (седьмое), а «четырёхдверка» потеряла пять позиций и сейчас находится на 13-ой.
|Место
|Модель
|Продажи в январе 2022 года, шт.
|Продажи в январе 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|Kia Rio
|6206
|7763
|-20,1
|2
|Lada Vesta
|5953
|6347
|-6,2
|3
|Lada Granta
|5526
|7720
|-28,4
|4
|Hyundai Solaris
|4898
|3481
|+40,7
|5
|Hyundai Creta
|4153
|5701
|-27,2
|6
|Renault Duster
|3021
|2888
|+4,6
|7
|Toyota RAV4
|2762
|2321
|+19,0
|8
|Lada Niva
|2555
|2809
|-9,0
|9
|Lada Largus
|2237
|2379
|-6,0
|10
|VW Polo
|2161
|3256
|-33,6
|11
|Nissan Qashqai
|1874
|1359
|+37,9
|12
|Kia Seltos
|1754
|1503
|+16,7
|13
|Toyota Camry
|1746
|1338
|+30,5
|14
|Nissan X-Trail
|1618
|1101
|+47,0
|15
|Renault Logan
|1592
|1735
|-8,2
|16
|Skoda Rapid
|1505
|2314
|-35,0
|17
|Mazda CX-5
|1456
|1572
|-7,4
|18
|Haval Jolion
|1410
|-
|-
|19
|VW Tiguan
|1238
|1955
|-36,7
|20
|Mitsubishi Outlander
|1155
|598
|+93,1
|21
|Chery Tiggo 7 Pro
|1139
|849
|+34,2
|22
|Renault Sandero
|1127
|1938
|-41,8
|23
|Renault Kaptur
|1102
|1158
|-4,8
|24
|Renault Arkana
|1062
|774
|+37,2
|25
|Lada Xray
|1042
|1587
|-34,3
Далее в списке марок находится Volkswagen с показателем 4317 шт. Несмотря на ощутимый спад (на 24%), есть и пара приятных событий для немецкого бренда. Первое касается лифтбека Polo, который вернулся в первую десятку (несмотря на внушительное падение к январю прошлого года), хотя в декабре занимал 16 строчку. А второе связано с кроссовером Tiguan, который вернулся в рейтинг самых популярных автомобилей. Сейчас он занимает 19 место, а в ТОП-25 в последний раз до этого появлялся в сентябре 2021-го.
Седьмое место в январском списке востребованных в России марок у Nissan – 4254 шт., причём бренд показал 30-процентный прирост. Бестселлер бренда в январе – Qashqai, его годовая прибавка составила почти 38%. За месяц он сумел подняться на три строки вверх по списку и сейчас располагается на 11-ой. Таким же образом продвинулся X-Trail (сейчас находится на 14 месте), который за год подрос на 47%.
Восьмая строка «марочного» рейтинга занята чешским брендом Skoda. Его результат в январе – 3840 шт. (на 36% меньше, чем годом ранее). В ТОП-25 по итогам прошлого месяца вошла только одна модель – Rapid, потерявшая за год 35%. Кроме того, за месяц этот лифтбек сменил 11 место на 16-ое. Паркетник Karoq, находящийся в декабре на 20 позиции, на этот раз в список самых продаваемых автомобилей не попал.
Девятую строчку списка востребованных брендов в январе занимает китайская марка Haval с приростом на 102% и результатом 3169 шт. Кроссовер Jolion занимает 18 место в рейтинге моделей, хотя в декабре этот SUV сидел повыше: на 13 строчке. Замыкает первую десятку среди брендов ещё один представитель Поднебесной – Chery (2820 шт., +47%). Одна модель Чери также входит в ТОП-25 – Tiggo 7 Pro, который за месяц переехал с 25 «этажа» на 21-ый.
Отметим, ещё в списке самых продаваемых автомобилей в России в январе 2022 года числятся кроссоверы Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander, причём последний может похвалиться ощутимым приростом на 93%. При этом, по сравнению с декабрём обе модели потеряли по паре строчек: SUV Мазды теперь находится на 17-ой, а модель второй японской марки – на 20-ой.
|Марка
|Модель
|Продажи в январе 2022 года, шт.
|Продажи в январе 2021 года, шт.
|Разница, %
|1
|ГАЗ Gazelle
|2170
|1832
|+18,4
|2
|Ford Transit
|1005
|909
|+10,6
|3
|Lada Largus VU
|631
|910
|-30,7
|4
|УАЗ Classic Commercial
|498
|633
|-21,3
|5
|ГАЗ Sobol
|490
|270
|+81,8
|6
|VW Transporter / Caravelle
|212
|279
|-24,0
|7
|УАЗ Profi
|158
|139
|+13,7
|8
|Peugeot Traveller
|132
|133
|-0,8
|9
|VW Caddy
|96
|44
|+118,2
|10
|Lada Granta VU
|77
|92
|-16,3
Как отметили в АЕБ, продажи лёгких коммерческих автомобилей в январе текущего года тоже сократились, при этом более существенно: сразу на 15%. По словам Томаса Штэрцеля, причиной стало снижение деловой активности в период новогодних каникул.
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