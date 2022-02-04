ТОП бестселлеров РФ в январе: «золото» не у Lada, в список вернулся VW Tiguan, а Karoq ушёл

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей начал 2022 год с «минуса»: в минувшем месяце клиенты купили 91 662 машины, что на 3,7% меньше, чем в январе 2021-го (в количественном выражении спад составил 3551 шт.).

Судя по новому отчёту Ассоциации европейского бизнеса, спад, начавшийся ещё в прошлом году, продолжился и в 2022-ом. Напомним, в статистике использованы данные по дилерским отгрузкам. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель отметил, что январь традиционно является месяцем низких продаж новых автомобилей. Также он подчеркнул, что не стоит ждать быстрого восстановления рынка в текущем году, но не исключено, что ситуация изменится во втором полугодии.



На фото: Lada Vesta

Первенство в рейтинге самых популярных марок в январе 2022-го удержала Lada, хотя по-прежнему сохраняются проблемы с производством автомобилей из-за нехватки полупроводников. Так, в минувшем месяце дилерам отечественного бренда удалось реализовать 18 045 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. Теперь модели бренда не возглавляют ТОП-25 самых продаваемых моделей: Vesta, занимавшая в декабре первое место, оказалась на второй строчке, а Granta с годовым спадом почти на 29% осталась замыкать тройку лидеров.



Место Марка Продажи в январе 2022 года, шт. Продажи в январе 2021 года, шт. Разница, % 1 Lada 18 045 21 857 -17 2 Kia 12 321 15 051 -18 3 Hyundai 11 356 10 949 +4 4 Renault 7938 8534 -7 5 Toyota 6126 5333 +15 6 Volkswagen 4317 5653 -24 7 Nissan 4254 3272 +30 8 Skoda 3840 6036 -36 9 Haval 3169 1567 +102 10 Chery 2820 1914 +47 11 ГАЗ 2660 2102 +27 12 Mitsubishi 2054 937 +119 13 Mazda 1906 2153 -11 14 Geely 1863 555 +236 15 УАЗ 1325 1305 +2 16 Ford (ком.авт.) 1005 909 +11 17 Cheryexeed 806 81 +895 18 Audi 694 1085 -36 19 Lexus 563 1428 -61 20 Changan 495 263 +88 21 Peugeot 408 392 +4 22 Porsche 398 412 -3 23 VW (ком.авт.) 398 513 -22 24 Land Rover 347 448 -23 25 Subaru 332 404 -18

Lada Niva (результат включает в себя показатели продаж версий Legend и Travel) за прошедший месяц переместилась с четвёртой позиции на восьмую, а Largus – с пятой на девятую. Единственная модель марки, которая не входит в первую десятку – высокий хэтчбек Xray. Сейчас он находится на грани вылета из ТОП-25, занимая последнюю строчку с годовым показателем спада почти на 35%.

На втором месте в списке самых востребованных в РФ марок осталась Kia, её результат в январе составил 12 321 единиц (на 18% меньше). Бестселлером бренда, а также ТОП-25 по итогам первого месяца наступившего года является Rio, несмотря на годовое падение более чем на 20%. Паркетник Seltos с прибавкой почти на 17% сумел за месяц подняться с 19 места сразу на 12-ое. Стоит отметить, что из рейтинга выбыл кроссовер Sportage (в декабре был на 23 месте), помимо этого, в него так и не вернулся бизнес-седан K5.



На фото: Kia Seltos

«Бронза» среди марок в январе по-прежнему у Hyundai, дилеры корейской марки продали в РФ 11 356 машин (на 4% больше, чем годом ранее). Судя по отчёту, бестселлеры бренда действительно поднялись: на четвёртой строке оказался Solaris, который за месяц поднялся с 12 места и продемонстрировал годовую прибавку более чем на 40%. Первую пятёрку замыкает паркетник Creta, который за год хоть и ухудшил показатели на 27%, всё-таки смог подняться с девятой позиции, которую он занимал в декабре 2021-го.

На четвёртой строке рейтинга брендов находится Renault с показателем 7938 шт. и 7-процентным спадом. В модельной линейке Рено лидером остаётся кроссовер Duster, который показал небольшой годовой прирост (на 4,6%) и остался на своём шестом месте в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей. Logan за месяц потерял место в первой десятке и теперь занимает 15 строчку, а Sandero с солидным годовым «минусом» – почти на 42% остался на своём 22 месте. Кроссовер Kaptur потерял пару позиций и сейчас находится на 23-ей. Ещё в рейтинг моделей вернулась Arkana (на 24 строку), её прибавка за год превышает 37%.



Пятое место среди брендов занимает Toyota с приростом на 15% и результатом 6126 шт. Её драйверами остаются кроссовер RAV4, прибавивший 19% по отношению к январю 2021-го, бизнес-седан Camry с приростом на 30,5%. При этом SUV за прошедший месяц не поменял своего места в ТОП-25 моделей (седьмое), а «четырёхдверка» потеряла пять позиций и сейчас находится на 13-ой.

Место Модель Продажи в январе 2022 года, шт. Продажи в январе 2021 года, шт. Разница, % 1 Kia Rio 6206 7763 -20,1 2 Lada Vesta 5953 6347 -6,2 3 Lada Granta 5526 7720 -28,4 4 Hyundai Solaris 4898 3481 +40,7 5 Hyundai Creta 4153 5701 -27,2 6 Renault Duster 3021 2888 +4,6 7 Toyota RAV4 2762 2321 +19,0 8 Lada Niva 2555 2809 -9,0 9 Lada Largus 2237 2379 -6,0 10 VW Polo 2161 3256 -33,6 11 Nissan Qashqai 1874 1359 +37,9 12 Kia Seltos 1754 1503 +16,7 13 Toyota Camry 1746 1338 +30,5 14 Nissan X-Trail 1618 1101 +47,0 15 Renault Logan 1592 1735 -8,2 16 Skoda Rapid 1505 2314 -35,0 17 Mazda CX-5 1456 1572 -7,4 18 Haval Jolion 1410 - - 19 VW Tiguan 1238 1955 -36,7 20 Mitsubishi Outlander 1155 598 +93,1 21 Chery Tiggo 7 Pro 1139 849 +34,2 22 Renault Sandero 1127 1938 -41,8 23 Renault Kaptur 1102 1158 -4,8 24 Renault Arkana 1062 774 +37,2 25 Lada Xray 1042 1587 -34,3

Далее в списке марок находится Volkswagen с показателем 4317 шт. Несмотря на ощутимый спад (на 24%), есть и пара приятных событий для немецкого бренда. Первое касается лифтбека Polo, который вернулся в первую десятку (несмотря на внушительное падение к январю прошлого года), хотя в декабре занимал 16 строчку. А второе связано с кроссовером Tiguan, который вернулся в рейтинг самых популярных автомобилей. Сейчас он занимает 19 место, а в ТОП-25 в последний раз до этого появлялся в сентябре 2021-го.

Седьмое место в январском списке востребованных в России марок у Nissan – 4254 шт., причём бренд показал 30-процентный прирост. Бестселлер бренда в январе – Qashqai, его годовая прибавка составила почти 38%. За месяц он сумел подняться на три строки вверх по списку и сейчас располагается на 11-ой. Таким же образом продвинулся X-Trail (сейчас находится на 14 месте), который за год подрос на 47%.



Восьмая строка «марочного» рейтинга занята чешским брендом Skoda. Его результат в январе – 3840 шт. (на 36% меньше, чем годом ранее). В ТОП-25 по итогам прошлого месяца вошла только одна модель – Rapid, потерявшая за год 35%. Кроме того, за месяц этот лифтбек сменил 11 место на 16-ое. Паркетник Karoq, находящийся в декабре на 20 позиции, на этот раз в список самых продаваемых автомобилей не попал.



На фото: Skoda Rapid

Девятую строчку списка востребованных брендов в январе занимает китайская марка Haval с приростом на 102% и результатом 3169 шт. Кроссовер Jolion занимает 18 место в рейтинге моделей, хотя в декабре этот SUV сидел повыше: на 13 строчке. Замыкает первую десятку среди брендов ещё один представитель Поднебесной – Chery (2820 шт., +47%). Одна модель Чери также входит в ТОП-25 – Tiggo 7 Pro, который за месяц переехал с 25 «этажа» на 21-ый.

Отметим, ещё в списке самых продаваемых автомобилей в России в январе 2022 года числятся кроссоверы Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander, причём последний может похвалиться ощутимым приростом на 93%. При этом, по сравнению с декабрём обе модели потеряли по паре строчек: SUV Мазды теперь находится на 17-ой, а модель второй японской марки – на 20-ой.

Марка Модель Продажи в январе 2022 года, шт. Продажи в январе 2021 года, шт. Разница, % 1 ГАЗ Gazelle 2170 1832 +18,4 2 Ford Transit 1005 909 +10,6 3 Lada Largus VU 631 910 -30,7 4 УАЗ Classic Commercial 498 633 -21,3 5 ГАЗ Sobol 490 270 +81,8 6 VW Transporter / Caravelle 212 279 -24,0 7 УАЗ Profi 158 139 +13,7 8 Peugeot Traveller 132 133 -0,8 9 VW Caddy 96 44 +118,2 10 Lada Granta VU 77 92 -16,3

Как отметили в АЕБ, продажи лёгких коммерческих автомобилей в январе текущего года тоже сократились, при этом более существенно: сразу на 15%. По словам Томаса Штэрцеля, причиной стало снижение деловой активности в период новогодних каникул.

