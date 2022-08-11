Mitsubishi Xpander в виде кроссовера дождался полноценного рестайлинга

Кросс-версия изменилась как снаружи, так и внутри. Техника прежняя, и она такая же, как у стандартной модели.

Семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander в строю с 2017 года, в 2019-м к нему присоединился «внедорожный» вариант с незатейливой приставкой Cross. Поначалу семейство было адресовано лишь Юго-Восточной Азии, но затем географию продаж расширили, и сегодня машины также можно купить в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. В прошлом году Xpander пережил масштабное обновление, однако внешность «кроссовера» тогда менять не стали. Теперь же рестайлинг претерпел и он: премьера посвежевшего Mitsubishi Xpander Cross состоялась на автосалоне в Индонезии (там же расположена основная производственная площадка).

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Следом за стандартной моделью «внедорожный» вэн получил новые Т-образные фары, другими стали и расположенные выше диодные ходовые огни, а у задних фонарей иная начинка. Еще заменили бамперы (передний номерной знак перенесли ниже), противотуманки и радиаторную решетку, при этом они у Xpander Cross оригинальные, не такие, как у базового MPV. Кроме того, у «кроссовера» новые накладки на колесных арках и дверях.



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Длина рестайлингового Mitsubishi Xpander Cross выросла с 4500 до 4595 мм, ширина, напротив, уменьшена на 10 мм (теперь 1790 мм). Высота прежняя (1750 мм), как и дорожный просвет (220 или 225 мм, в зависимости от версии). К слову, у обычного обновленного Xpander аналогичный просвет (прежде было 200-205 мм), так что отныне эти модификации отличаются лишь декором и оснащением. Кросс-версия по умолчанию имеет 17-дюймовые колеса (для стандартной модели еще предусмотрены 16-дюймовые).



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В салоне Xpander Cross появились новое рулевое колесо (тоже оригинальное), виртуальная «приборка» и беспроводная зарядка для смартфона (обычной модели не положены). Как и прежде, только у этой версии есть 9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы (у «просто» Xpander экран на 7 или 8 дюймов). Ну а сенсорный блок управления «климатом» Cross обрел в прошлом году вместе с исходным вэном.



Техника прежняя, ее «кроссовер» делит с обычным Xpander: в Индонезии MPV предложен с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм), который сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором (CVT вэны также получили в 2021-м, вариатор пришел на смену четырехступенчатому «автомату»). Привод исключительно передний.



Дореформенный Mitsubishi Xpander Cross и нынешний стандартный компактвэн 1 / 5 Дореформенный Mitsubishi Xpander Cross и нынешний стандартный компактвэн 2 / 5 Дореформенный Mitsubishi Xpander Cross и нынешний стандартный компактвэн 3 / 5 Дореформенный Mitsubishi Xpander Cross и нынешний стандартный компактвэн 4 / 5 Дореформенный Mitsubishi Xpander Cross и нынешний стандартный компактвэн 5 / 5

Обновленный Mitsubishi Xpander Cross уже доступен для заказа в Индонезии, цена – от 21 000 долларов. Дореформенный «внедорожный» компактвэн пока еще в продаже, он дешевле – примерно от 20 400 долларов. Базовый MPV там стоит от 17 000 долларов.

