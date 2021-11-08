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  • Обновлённое семейство Mitsubishi Xpander: вариатор для всех и старая оптика для «кроссовера»

Обновлённое семейство Mitsubishi Xpander: вариатор для всех и старая оптика для «кроссовера»

08.11.2021 261 0 0

Базовый компактвэн стал больше, вдобавок у него увеличен дорожный просвет. Кроме того, у дорогих комплектаций теперь другой салон.

 

После шпионских снимков и «слива» от глобального офиса Mitsubishi, индонезийское подразделение марки наконец-то официально представило обновленный вэн Xpander. Напомним, модель в строю с 2017 года, именно Индонезия и стала для нее дебютным рынком, там же расположена основная производственная площадка. К слову, поначалу MPV был доступен только в Юго-Восточной Азии, но затем географию продаж расширили, и сегодня Xpander также можно купить в Африке, странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

Обновленный Mitsubishi Xpander и дореформенный компактвэн
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Обновленный Mitsubishi Xpander и дореформенный компактвэн
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Обновленный Mitsubishi Xpander и дореформенный компактвэн
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Обновленный Mitsubishi Xpander и дореформенный компактвэн
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Это уже вторая модернизация для модели, первую она пережила в прошлом году, но лишь нынешний рестайлинг можно назвать полноценным. Так, если прежде компания ограничилась заменой радиаторной решетки, то на этот раз Mitsubishi Xpander достались новые бамперы и Т-образные фары, изменились и расположенные сверху диодные секции ходовых огней, передний номерной знак перенесли ниже, а хромированные вставки, образующие фирменный «икс», стали толще. Кроме того, компактвэну вновь заменили решетку (появились две широкие глянцевые черные плашки). Начальным версиям отныне положены 16-дюймовые колеса вместо 15-дюймовых, а дорогим – 17-дюймовые (прежде таких не было вовсе).

Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Из-за нового обвеса длина Xpander выросла сразу на 120 мм до 4595 мм (передний свес стал длиннее на 75 мм, задний – на 45 мм). Увеличен и дорожный просвет: 220 или 225 мм в зависимости от исполнения (было 200-205 мм).

Салон простых версий трогать не стали, зато внутри богатых комплектаций установили новые переднюю панель, рулевое колесо, мультимедиа-систему и блок управления «климатом». Вдобавок Xpander обрел электрический стояночный тормоз. Компактвэн все так же семиместный по умолчанию.

Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Полуторалитровый «атмосферник» получил систему рециркуляции выхлопных газов, при этом отдача двигателя не изменилась – 105 л.с. и 141 Нм. Пятиступенчатая «механика» осталась, а вот на смену старому четырехступенчатому «автомату» пришел вариатор. Еще доработали подвеску: в частности, увеличен диаметр задних амортизаторов, также изменены настройки. Привод по-прежнему только передний.

Обновленный Mitsubishi Xpander Cross
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Обновленный Mitsubishi Xpander Cross
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Одновременно со стандартным обновленным Mitsubishi Xpander представлен и посвежевший «внедорожный» вариант Cross. Любопытно, что дизайн экстерьера кросс-версии менять не стали, но интерьер – такой же, как у «просто» Xpander-2022, не считая черной отделки вместо светлой и иной мультимедиа, вдобавок ему тоже достался вариатор. Раз нового обвеса у «кроссовера» нет, то и длина прежняя – 4500 мм. Дорожный просвет Xpander Cross с вариатором – 220 мм, с «механикой» — 225 мм (у дореформенного кросса – 225 мм независимо от того, укомплектован ли он 5МКП или 4АКП).

Публичную премьеру обновленное семейство справит на автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show), который распахнет свои двери для представителей СМИ 11 ноября (там локдаун не предвидится).

Между тем у Mitsubishi Xpander в Индонезии есть близнец от Nissan – Livina. Этот вэн, видимо, тоже скоро обновится.

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