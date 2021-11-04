Обновлённый Mitsubishi Xpander раскрылся досрочно, и шпионы тут ни при чём

Модернизированный Xpander застукали в Индонезии (там расположена основная производственная площадка) еще в минувшем месяце, причем без лоскутка камуфляжа, ведь машину поймали во время съемок для рекламы. Впрочем, качество тех кадров все равно неважное, детали не рассмотришь. Официально посвежевший вэн индонезийское подразделение марки анонсировало на этой неделе, распространив пару тизеров. А теперь появилось полноценное изображение, и это не преждевременный слив от журналистов, нарушивших эмбарго на публикацию, и даже шпионы тут не виноваты: картинка обнаружилась в финансовом отчете, опубликованным глобальным офисом Mitsubishi.

Обновленный Mitsubishi Xpander 1 / 2 Обновленный Mitsubishi Xpander 2 / 2

Это уже вторая модернизация для семиместного вэна длиной 4475 мм, первую он пережил в прошлом году, однако теперь доработок больше. Так, если прежде компания ограничилась лишь заменой радиаторной решетки, то на этот раз переделана вся передняя часть: Xpander получил новый бампер и Т-образные фары, изменились и расположенные сверху диодные секции ходовых огней, номерной знак перенесли ниже, а хромированные вставки, образующий фирменный «икс», стали толще. Кроме того, компактвэну вновь заменили решетку, она отныне с двумя широкими глянцевыми черными плашками.



В салон папарацци заглянуть не удалось, в отчете Mitsubishi интерьер тоже не засвечен. Скорее всего, внутри обновок немного – максимум другие мультимедиа да блок управления «климатом».

Дореформенный Mitsubishi Xpander 1 / 4 Дореформенный Mitsubishi Xpander 2 / 4 Дореформенный Mitsubishi Xpander 3 / 4 Дореформенный Mitsubishi Xpander 4 / 4

Мотор, по предварительным данным, прежний. В Индонезии Mitsubishi Xpander представлен с бензиновым «атмосферником» 1.5, который выдает 105 л.с. и 141 Нм. Пятиступенчатая «механика» наверняка осталась, при этом некоторые местные профильные СМИ также прочат модели вариатор: якобы он придет на смену старому четырехступенчатому «автомату». Привод все так же только передний.



Премьера рестайлинговой модели намечена на 8 ноября.

Напомним, компактвэн в строю с 2017 года. Поначалу модель была доступна только в Юго-Восточной Азии, но затем географию продаж расширили, и сегодня Mitsubishi Xpander можно купить в Африке, странах Латинской Америки и Ближнего Востока. У вэна еще есть «внедорожная» версия с незатейливым именем Cross, а также близнец от Nissan – Livina. «Кроссовер» и ниссановский клон должны обновиться следом за стандартным Xpander.