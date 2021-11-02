Теперь официально: обновлённый компактвэн Mitsubishi Xpander показали на видео

Вэну японской марки переделали переднюю часть. Салон еще не засвечен, но внутри модель, скорее всего, сильно не изменилась. Что же касается техники, то MPV прочат вариатор вместо классического «автомата».

Недавно в Индонезии застукали рестайлинговый Mitsubishi Xpander во время съемок для рекламы, а теперь местное подразделение марки опубликовало официальные тизеры. Вдобавок на индонезийском сайте появился обратный отсчет до премьеры: судя по всему, полностью посвежевший компактвэн раскроется 8 ноября. Напомним, семиместный Xpander длиной 4475 мм в строю с 2017 года. Поначалу модель была доступна только в Юго-Восточной Азии, но затем географию продаж расширили, и сегодня этот MPV также представлен в Африке, некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Впрочем, именно Индонезия остается одним из главных рынков, там же расположена основная производственная площадка.

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Это уже вторая модернизация для Xpander, первую он пережил в прошлом году, однако теперь доработок больше. Так, если прежде Mitsubishi ограничилась лишь заменой радиаторной решетки, то на этот раз переделана головная оптика: компактвэну достались T-образные фары, да и расположенные выше диодные полоски ходовых огней тоже вроде бы изменились. Кроме того, благодаря шпионским фото мы знаем, что у задних фонарей иная начинка.



Салон рестайлингового вэна еще не показали. Скорее всего, внутри обновок немного – максимум другие мультимедиа да блок управления «климатом». Также могли заменить материалы отделки.



Мотор, вероятно, прежний: в Индонезии Mitsubishi Xpander оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм). Пятиступенчатая «механика» наверняка осталась, при этом некоторые индонезийские профильные СМИ также прочат модели вариатор: якобы он придет на смену старому четырехступенчатому «автомату». Привод же, как и прежде, только передний.

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На индонезийский рынок посвежевший Xpander должен выйти до конца текущего года. Следом обновят и его «внедорожную» версию Cross. А еще у модели Mitsubishi в Индонезии есть клон – Nissan Livina. Последнему MPV тоже, видимо, подправят внешний облик.



Между тем в ноябре же сменит имидж главный конкурент Xpander – Toyota Avanza. Такой вэн, как ожидается, будут позиционировать в качестве модели следующего поколения, его премьера также пройдет в Индонезии.