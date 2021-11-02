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  • Теперь официально: обновлённый компактвэн Mitsubishi Xpander показали на видео

Теперь официально: обновлённый компактвэн Mitsubishi Xpander показали на видео

02.11.2021 611 0 0

Вэну японской марки переделали переднюю часть. Салон еще не засвечен, но внутри модель, скорее всего, сильно не изменилась. Что же касается техники, то MPV прочат вариатор вместо классического «автомата».

 

Недавно в Индонезии застукали рестайлинговый Mitsubishi Xpander во время съемок для рекламы, а теперь местное подразделение марки опубликовало официальные тизеры. Вдобавок на индонезийском сайте появился обратный отсчет до премьеры: судя по всему, полностью посвежевший компактвэн раскроется 8 ноября. Напомним, семиместный Xpander длиной 4475 мм в строю с 2017 года. Поначалу модель была доступна только в Юго-Восточной Азии, но затем географию продаж расширили, и сегодня этот MPV также представлен в Африке, некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Впрочем, именно Индонезия остается одним из главных рынков, там же расположена основная производственная площадка.

Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Обновленный Mitsubishi Xpander
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Это уже вторая модернизация для Xpander, первую он пережил в прошлом году, однако теперь доработок больше. Так, если прежде Mitsubishi ограничилась лишь заменой радиаторной решетки, то на этот раз переделана головная оптика: компактвэну достались T-образные фары, да и расположенные выше диодные полоски ходовых огней тоже вроде бы изменились. Кроме того, благодаря шпионским фото мы знаем, что у задних фонарей иная начинка.

Салон рестайлингового вэна еще не показали. Скорее всего, внутри обновок немного – максимум другие мультимедиа да блок управления «климатом». Также могли заменить материалы отделки.

Мотор, вероятно, прежний: в Индонезии Mitsubishi Xpander оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм). Пятиступенчатая «механика» наверняка осталась, при этом некоторые индонезийские профильные СМИ также прочат модели вариатор: якобы он придет на смену старому четырехступенчатому «автомату». Привод же, как и прежде, только передний.

Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
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Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
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Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
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Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
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Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
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На индонезийский рынок посвежевший Xpander должен выйти до конца текущего года. Следом обновят и его «внедорожную» версию Cross. А еще у модели Mitsubishi в Индонезии есть клон – Nissan Livina. Последнему MPV тоже, видимо, подправят внешний облик.

Между тем в ноябре же сменит имидж главный конкурент Xpander – Toyota Avanza. Такой вэн, как ожидается, будут позиционировать в качестве модели следующего поколения, его премьера также пройдет в Индонезии.

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