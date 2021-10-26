Рестайлинг ×
  • Рестайлинговый Mitsubishi Xpander готовится к премьере: компактвэн застукали без камуфляжа

Рестайлинговый Mitsubishi Xpander готовится к премьере: компактвэн застукали без камуфляжа

26.10.2021 113 0 0

Однообъемник японской марки сменит выражение «лица», в салоне тоже, вероятно, будут обновки, но скромнее. А вот технику реформы, скорее всего, не затронули.

 

Семиместный вэн Mitsubishi Xpander длиной 4475 мм выпускают с 2017-го. Поначалу он был доступен только в Юго-Восточной Азии (там компактные MPV стабильно пользуются высоким спросом), но затем географию продаж расширили: сегодня эта модель также представлена в Африке, некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Впрочем, первым рынком для рестайлингового Xpander станет Индонезия, где и поймали такой вэн (там же расположена основная производственная площадка). Причем машину сфотографировали без какой-либо маскировки. Судя по всему, эти кадры были сделаны во время съемок для рекламы, их выложил в своем Instagram пользователь под ником zushufmch.

Напомним, это уже вторая модернизация для модели, первую она пережила в начале прошлого года. Однако теперь доработок больше – по крайней мере, в плане дизайна экстерьера. Так, если прежде Mitsubishi ограничилась лишь заменой радиаторной решетки, то на этот раз переделана головная оптика: фары (речь о нижних блоках, выше расположены ходовые огни) сделали Т-образными, кроме того, у них появилась массивная хромированная окантовка. Также подретушировали передний бампер, а задний и вовсе новый. Ну и еще у фонарей иная начинка.

Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что внутри установили новые мультимедийную систему и блок управления «климатом», также могли заменить материалы отделки.

Двигатель, вероятно, прежний: в Индонезии Mitsubishi Xpander доступен с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод – только передний.

Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
1 / 5
Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
2 / 5
Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
3 / 5
Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
4 / 5
Дореформенный Mitsubishi Xpander, версия для Индонезии
5 / 5

Официальную премьеру рестайлинговый Xpander должен справить до конца текущего года. Следом обновят «внедорожную» версию Cross. А еще у модели Mitsubishi в Индонезии есть клон – Nissan Livina. Последнему MPV тоже, видимо, подправят внешний облик.

О планах продавать Xpander в России компания не заявляла.

компактвэн авторынок шпионские фото новинки рестайлинг Mitsubishi Mitsubishi Xpander

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Дорог, но все еще достоин: стоит ли покупать Lexus RX III за 2,3 миллиона рублей Цены на подержанные автомобили растут вслед за стоимостью новых. Год-полтора назад мы выбирали за 2-2,5 миллиона крупный кроссовер вроде Ford Explorer V или даже Nissan Patrol VI, а сейчас... 557 0 0 26.10.2021
Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 1332 0 0 25.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит? Список самых ненавистных для самих водителей, но при этом популярных нарушений довольно велик и у каждого индивидуален: здесь и езда по обочине, и отсутствие страховки у виновника ДТП, и... 511 1 3 25.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60576 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30056 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26321 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings