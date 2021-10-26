Рестайлинговый Mitsubishi Xpander готовится к премьере: компактвэн застукали без камуфляжа

Однообъемник японской марки сменит выражение «лица», в салоне тоже, вероятно, будут обновки, но скромнее. А вот технику реформы, скорее всего, не затронули.

Семиместный вэн Mitsubishi Xpander длиной 4475 мм выпускают с 2017-го. Поначалу он был доступен только в Юго-Восточной Азии (там компактные MPV стабильно пользуются высоким спросом), но затем географию продаж расширили: сегодня эта модель также представлена в Африке, некоторых странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Впрочем, первым рынком для рестайлингового Xpander станет Индонезия, где и поймали такой вэн (там же расположена основная производственная площадка). Причем машину сфотографировали без какой-либо маскировки. Судя по всему, эти кадры были сделаны во время съемок для рекламы, их выложил в своем Instagram пользователь под ником zushufmch.

Напомним, это уже вторая модернизация для модели, первую она пережила в начале прошлого года. Однако теперь доработок больше – по крайней мере, в плане дизайна экстерьера. Так, если прежде Mitsubishi ограничилась лишь заменой радиаторной решетки, то на этот раз переделана головная оптика: фары (речь о нижних блоках, выше расположены ходовые огни) сделали Т-образными, кроме того, у них появилась массивная хромированная окантовка. Также подретушировали передний бампер, а задний и вовсе новый. Ну и еще у фонарей иная начинка.



Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что внутри установили новые мультимедийную систему и блок управления «климатом», также могли заменить материалы отделки.



Двигатель, вероятно, прежний: в Индонезии Mitsubishi Xpander доступен с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 л.с. (141 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Привод – только передний.

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Официальную премьеру рестайлинговый Xpander должен справить до конца текущего года. Следом обновят «внедорожную» версию Cross. А еще у модели Mitsubishi в Индонезии есть клон – Nissan Livina. Последнему MPV тоже, видимо, подправят внешний облик.



О планах продавать Xpander в России компания не заявляла.