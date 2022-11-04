Mitsubishi Delica: Mini-версия вместо нового поколения

Модель под именем Delica в линейке Mitsubishi присутствует с 1968 года, а в актуальном, пятом по счету, поколении с индексом D:5 минивэн пребывает с 2007-го, четыре года назад он пережил радикальный рестайлинг. Давно пора вывести на рынок Делику следующей генерации, но вместо этого в компании решили, что неплохо бы ставшему уже культовым вэну «поделиться» своим именем с новым кей-каром. Правда, есть еще и «фамилия» — Mini. Причем выпуск субкомпакта приурочен именно к грядущему 55-летию Делики: в продажу Mitsubishi Delica Mini поступит в следующем году.

Эволюция Mitsubishi Delica. Пусть вас не смущает «шестая» Делика – это рестайлинг «пятой» модели D:5, и в пресс-релизе марки о шестом поколении нет ни слова

Mini представляет собой микровэн со сдвижными задними дверями, он адресован клиентам, которые «любят отдых на природе с семьей и друзьями». Особенности дизайна экстерьера – радиаторная решетка с «прорезями», полукруглые диодные ходовые огни в фарах, икс-образные вставки с интегрированными прямоугольными противотуманками, защитные накладки на бамперах и по бокам, затемненные диски, выполненные в черном цвете колесные арки и рейлинги на крыше.



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Интерьер марка еще не показала. О технике подробностей тоже нет, при этом на пятой двери виднеется шильдик Hybrid. Полноценную премьеру Mitsubishi Delica Mini проведут в начале 2023 года на автосалоне в Токио.



Между тем, пусть в компании об этом и не говорят, но микровэн Mini, скорее всего, не такой уж и новый. Судя по всему, за основу взяли актуальный Mitsubishi eK Space, если точнее, его «внедорожную» версию с литерой X в названии: кузов такой же, нетронутыми остались и задние фонари.

Mitsubishi Delica Mini

Длина донорского Mitsubishi eK X Space равна 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1780 или 1800 мм (в зависимости от модификации), колесная база – 2495 мм. Эта модель предложена с 660-кубовым мотором мощностью 52 л.с., есть и турбоверсия на 64 л.с., плюс двигатели имеют гибридную надстройку в виде стартер-генератора (2,7 л.с.). Привод передний или полный.

