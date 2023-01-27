Новый Mitsubishi ASX выходит на рынок: кроссовер оказался дороже донора от Renault

Как и исходный «француз», паркетник японской марки предложен либо только с ДВС, либо в виде гибрида, причем электрифицированных версий несколько.

Этот компактный кросс Mitsubishi дебютировал минувшей осенью, его сама компания позиционирует в качестве ASX нового, второго по счету, поколения. Но на самом деле SUV не является оригинальной моделью марки, японцы вообще практически не приложили к нему руку: «три бриллианта» навесили на европейский Renault Captur (не путать с нашим почившим Kaptur). Такой Mitsubishi ASX адресован исключительно Старому Свету, и теперь там открыли прием заказов, вдобавок кое-где появились прайс-листы – например, цену кроссу уже знают жители Германии и Нидерландов. Старт «живых» продаж в Европе намечен на март.

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Напомним, в основе ASX/Captur длиной 4,23 м лежит «тележка» CMF-B, то есть оба кросса исключительно переднеприводные. В плане дизайна от донора паркетник Mitsubishi отличается лишь радиаторной решеткой – на ней красуются блестящие пластины; оставили даже реношный капот с выемкой под ромб. Ну и еще на багажной двери ASX имеется «нарост» — это камера, которая у Renault Captur спрятана в эмблему.



Техника тоже перекочевала с исходника без изменений. Базовый Mitsubishi ASX предложен с бензиновой «турботройкой» 1.0 (91 л.с.) и шестиступенчатой «механикой». Далее идет «мягкогибридная» версия, такой кроссовер оснащен «турбочетверкой» 1.3 в сочетании с 12-вольтовым стартер-генератором: на модели с МКП мотор выдает 140 л.с., с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – 158 л.с. Полноценный гибрид Mitsubishi ASX HEV (без возможности зарядки от электросети) имеет «атмосферник» 1.6 и батарею емкостью 1,3 кВт*ч, максимальная отдача этого варианта – 145 л.с. У подзаряжаемого гибрида PHEV тот же атмосферный мотор, но аккумулятор уже на 10,5 кВт*ч, а суммарная мощность – 160 л.с. Только на электротяге Mitsubishi ASX PHEV может проехать около 49 км.



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Паркетник японского бренда оказался дороже французского брата. Так, в Германии за новый ASX просят 24 690 – 42 390 евро, а Renault Captur там обойдется в 23 700 – 39 750 евро. Цена кроссовера Mitsubishi в Нидерландах лежит в диапазоне от 29 290 до 43 990 евро против 28 325 – 41 795 евро, что просят за Рено. Разница объясняется тем, что у ASX шире список стандартного оборудования, тогда как для Captur кое-что предлагается за доплату.



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В арсенале самого дешевого «второго» Mitsubishi ASX значатся: диодная оптика, 17-дюймовые колеса, наружные зеркала с обогревом и электрорегулировками, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовому паркетнику положены 18-дюймовые диски, панорамная крыша, «кожаный» салон, подогрев руля и сидений, виртуальная приборка диагональю 10 дюймов (в «средних» комплектациях приборы «нарисованы» на 7-дюймовом экране), мультимедиа с тачскрином на 9,3 дюйма, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон.



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Новый Mitsubishi ASX производят в Испании, где также выпускают и Renault Captur. За пределами Старого Света такой кросс японская марка продавать не планирует. Впрочем, как знать, может, кто-то из российских дилеров и решится привезти этот паркетник в нашу страну – по схеме параллельного импорта.



Что же касается «истинного» – глобального – ASX следующего поколения, то им вполне может оказаться кросс с дизайном по мотивам шоу-кара Mitsubishi XFC Concept, представленного в 2022-м: серийное воплощение концепта должны показать в 2023 финансовом году (продлится с апреля 2023-го по март 2024-го).