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Cделанный из Каптюра новый Mitsubishi ASX: не заморачивались

21.09.2022 284 0 0

Объявленный вторым поколением паркетник японской марки адресован исключительно европейскому рынку. Там у новинки будет несколько гибридных версий с техникой от донорского «француза».

 

В стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi от 2020 года, предусматривающей «раздел» мира между брендами Альянса, компании Mitsubishi, по сути, было предписано свернуть свою деятельность в Старом Свете. Однако в прошлом году план скорректировали: «три бриллианта» все же сохранят присутствие в Европе, причем для этого региона даже анонсировали новинки – пару перелицованных моделей Renault. И вот одна из новых машин представлена официально: европейцам предложат компактный паркетник Mitsubishi ASX, объявленный второй генерацией. Ну а донором для кросса стал «старосветский» Renault Captur длиной 4,23 м, построенный на платформе CMF-B (российский Kaptur, покинувший наш рынок вместе с маркой, сделан на «тележке», которая многое взяла от B0).

Новый Mitsubishi ASX для Европы и исходный Renault Captur
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Новый Mitsubishi ASX для Европы и исходный Renault Captur
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Новый Mitsubishi ASX для Европы и исходный Renault Captur
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Новый Mitsubishi ASX для Европы и исходный Renault Captur
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Когда Mitsubishi распространила тизеры нового ASX, мы предположили, что компания все-таки «переосмыслит» донорский кросс Рено: в частности, оптика на картинках казалось другой, не такой, как у Каптюра. Но нет, с дизайном японцы заморачиваться не стали, доработок минимум – лишь на радиаторной решетке появились блестящие пластины. Оставили даже реношный капот с выемкой под ромб, а на багажной двери Mitsubishi ASX есть «нарост» — это камера, которая у Renault Captur спрятана в эмблему марки. «Японцу» тоже положены 17- или 18-дюймовые колеса.

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Внутри «второй» ASX также повторил «француза», не считая логотипа на руле. «В базе» есть аналоговые приборы и мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, у топового кроссовера мультимедиа с вертикальным планшетом на 9,3 дюйма, а приборы «нарисованы» на 10-дюймовом экране. В списке стандартного оборудования нового Mitsubishi ASX значатся передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, системы автоторможения и контроля разметки, камера заднего вида и круиз-контроль. У дорогих исполнений имеются адаптивный «круиз», системы удержания в полосе, автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон.

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Технику паркетник разделил с Captur, то есть ASX тоже исключительно переднеприводный. Базовым двигателем назначена бензиновая «турботройка» 1.0 мощностью 91 л.с., она сочетается с шестиступенчатой «механикой». Далее идет «мягкогибридная» версия, такой кроссовер оснащен «турбочетверкой» 1.3 в сочетании с 12-вольтовым стартер-генератором: на модели с «механикой» мотор выдает 140 л.с., с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – 158 л.с. Полноценный гибрид Mitsubishi ASX HEV (без возможности зарядки от электросети) имеет «атмосферник» 1.6 и батарею емкостью 1,3 кВт*ч, максимальная отдача этого варианта – 145 л.с. У топового подзаряжаемого гибрида PHEV тот же атмосферный мотор, но аккумулятор уже на 10,5 кВт*ч, а суммарная мощность – 160 л.с. Только на электротяге Mitsubishi ASX PHEV может проехать около 49 км.

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Производство паркетника японской марки наладят в Испании, где делают и исходный Renault Captur. На европейский рынок новый ASX выйдет весной следующего года, в других регионах его продавать не планируют. «Первый» же кросс продолжают выпускать в Японии для глобального рынка, пока нет информации о том, когда «мировая» модель перейдет в новое поколение.

Между тем осенью 2023 года в Европе появится возрожденный хэтчбек Mitsubishi Colt – это будет Renault Clio с эмблемой японского бренда.

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