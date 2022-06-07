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  • Сделанный из Renault кроссовер Mitsubishi ASX: новое официальное изображение и подробности

Сделанный из Renault кроссовер Mitsubishi ASX: новое официальное изображение и подробности

07.06.2022 296 0 0

В Европе основную ставку сделают на гибриды, хотя «традиционные» версии тоже будут. Полноценную премьеру паркетник японской марки справит грядущей осенью.

 

В стратегии развития Renault-Nissan-Mitsubishi от 2020 года, предусматривающей «раздел» мира между брендами Альянса, компании Mitsubishi, по сути, было предписано свернуть свою деятельность в Старом Свете. Но в прошлом году план скорректировали: «три бриллианта» все же сохранят присутствие на европейском рынке, причем для этого региона готовят новинки – пару перелицованных моделей Renault. Одной из премьер Mitsubishi для Европы будет компактный кроссовер, впервые он засветился в начале 2022-го. И вот новый тизер, вдобавок марка раскрыла подробности о начинке.

Какая именно модель Renault стала донором для кросса Mitsubishi – официально пока так и не объявлено. Впрочем, давно было понятно, что за основу возьмут Renault Captur (не путать с российским Kaptur), и техника это подтвердила. Но сначала пробежимся по дизайну.

Новый Mitsubishi ASX для Европы

У нового ASX оригинальные радиаторная решетка и головная оптика, а вот задние фонари вроде бы перешли с кроссовера Рено (верхние секции на тизере, видимо, не показали намеренно), хотя на корме есть и дизайнерское новшество для Mitsubishi в целом – на багажной двери вместо привычной эмблемы красуется надпись с названием марки. Салон все еще не показали. Скорее всего, внутри паркетник повторит Captur, то есть ждем мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином.

Новый Mitsubishi ASX для Европы и Renault Captur
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Новый Mitsubishi ASX для Европы и Renault Captur
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Новый Mitsubishi ASX для Европы и Renault Captur
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Напомним, «старосветский» кроссовер Рено построен на платформе CMF-B, тогда как в основе российского Каптюра  (увы, он покинул рынок РФ вместе с французским брендом) лежит «тележка», которая, хоть ее в компании и называли новой, многое взяла от B0. Европейцам Mitsubishi ASX предложат с теми же установками, что и Captur, ну а основная ставка ожидаемо на гибриды, таких версий две. «Простой» гибрид (HEV) имеет бензиновый «атмосферник» 1.6, пару электромоторов и батарею на 1,3 кВт*ч, совокупная отдача – 145 л.с. У подзаряжаемого гибридного Mitsubishi ASX PHEV такой же набор двигателей, но суммарная мощность выше – 160 л.с. Плюс версия PHEV комплектуется аккумулятором емкостью 10,5 кВт*ч.

Renault Captur
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Renault Captur
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Renault Captur
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«Традиционные» Mitsubishi ASX тоже будут, таким кроссам положены бензиновые «турботройка» 1.0 с отдачей в 91 л.с. или «турбочетверка» 1.3 мощностью 140 или 158 л.с. Базовый мотор и младшая версия четырехцилиндрового турбодвижка сочетаются с шестиступенчатой «механикой», 158-сильный двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод для европейского нового ASX не предусмотрен, как и для Renault Captur.

Нынешний глобальный Mitsubishi ASX
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Нынешний глобальный Mitsubishi ASX
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Нынешний глобальный Mitsubishi ASX
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Паркетник Mitsubishi будут производить в Испании, где выпускают и исходную модель Рено. Презентация нового ASX намечена на сентябрь текущего года, в Старом Свете продажи стартуют в 2023-м. Пока неизвестно, доберется ли такой кроссовер до других регионов.

Ну а второй новинкой Mitsubishi для Европы, сделанной на базе Renault, станет компактный хэтчбек, для которого возродили имя Colt (за основу взяли Renault Clio).

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