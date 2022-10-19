Компактный кроссовер Mitsubishi XFC намекнул на преемника старичка ASX

Новый паркетник японской марки дебютировал в статусе концепта, но уже объявлено, что он перевоплотится в серийную модель. Причем ждать придется не так уж долго.

Мировая премьера Mitsubishi XFC Concept состоялась сегодня во вьетнамском Хошимине. Шоу-кар предвещает компактный и относительно недорогой кросс, то есть не исключено, что товарное воплощение будут позиционировать в качестве следующего Mitsubishi ASX, ну или как преемника «старичка». Напомним, ASX выпускают без смены поколений с 2010 года, хотя и с многочисленными рестайлингами (только что представленный европейский «новый» ASX за следующую генерацию не считаем, ведь это почти стопроцентный клон Renault Captur). Вьетнам же в качестве дебютной площадки Mitsubishi XFC выбран не случайно, ведь именно в странах Юго-Восточной Азии и появится сначала паркетник, там модель составит конкуренцию Hyundai Creta, Kia Seltos и иже с ними. Но при этом в Mitsubishi заявили о том, что рассчитывают продавать кроссовер и в других регионах.

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Фирменная дизайнерская концепция Dynamic Shield переосмыслена – «иксов» больше нет. Новая «фишка» — L-образные фары и задние фонари. Также Mitsubishi XFC получил радиаторную решетку с рисунком в виде сот, горизонтальные полоски ходовых огней и довольно массивные бамперы. Атрибуты непосредственно концепта – камеры вместо зеркал, безрамочные двери, стеклянная секция необычной формы в крыше и светящиеся секции на бамперах (серийной версии это добро, очевидно, не достанется).



Внутри – ставшее уже привычным табло и усеченное рулевое колесо. Над «парящей» консолью расположена сенсорная панель, которая отвечает за управление климат-контролем. Изображение с внешних камер выводится на небольшие экранчики, установленные по бокам передней панели (там, где обычно размещаются дефлекторы обдува). Также в Mitsubishi обещают просторный второй ряд.



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О начинке Mitsubishi XFC Concept не рассказали, но при этом в компании заявили о том, что в планах есть электрофицированные версии. Кроме того, объявлено, что кроссовер имеет систему выбора режимов движения: Normal, Gravel (гравий), Mud (грязь) и Wet («дождевой»). Последний режим на автомобиле марки представлен впервые, он разработан «с учетом опыта его использования в странах АСЕАН и обеспечивает безопасное вождение даже на затопленных внезапным ливнем дорогах».



В серию паркетник с дизайном по мотивам XFC запустят в 2023 финансовом году (длится с апреля 2023-го по март 2024 года).

