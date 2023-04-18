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  • Renault Clio: рестайлинг на фоне падения продаж и версия в «духе Alpine»

Renault Clio: рестайлинг на фоне падения продаж и версия в «духе Alpine»

18.04.2023 206 2 0

Марка Renault ушла с китайского рынка три года назад, но почему-то именно в день открытия Шанхайского автосалона решила провести премьеру обновлённого субкомпактного хэтчбека Clio, главным рынком сбыта которого является Европа.

Нынешний Renault Clio пятого поколения дебютировал в 2019 году на пике славы предшественника: «четвёртый» Clio на тот момент был самым популярным легковым автомобилем В-класса в Европе. В 2021 году Clio даже смог ненадолго опередить VW Golf и стать абсолютным бестселлером в Европе, но 2022 год французский хэтчбек, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, закончил с падением продаж на 27% (по сравнению с продажами в 2021 году) до 143 561 шт., пропустив вперёд Peugeot 208 (продано 206 816 шт.), Dacia Sandero (200 550 шт.), Toyota Yaris (175 713 шт.) и Opel Corsa (164 358 шт.).

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Рестайлинг подарил Clio совершенно новый дизайн передка с эффектными боковыми светодиодными стрелками, более узкие фары без загогулин, более широкую радиаторную решётку с пиксельным орнаментом и более угловатый бампер. Изменён дизайн колёсных дисков (16- либо 17-дюймовые). Корма обзавелась новым бампером с фальшивыми воздуховодами по бокам. Задние фонари прежние, но их корпуса теперь прозрачные, а не тонированные.

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Впервые у Clio появилась версия «под спорт» под названием Esprit Alpine, что означает «дух Alpine». Напомним, что в 2021 году марка Alpine поглотила подразделение Renault Sport, а потому в линейке Renault больше не будет хот-хэтчей, но будут динамично выглядящие версии/комплектации с эмблемами Alpine на боковинах и прочим псевдоспортивным декором, никак не влияющим на динамические качества. Clio Esprit Alpine в частности имеет чёрные глянцевые и серые матовые декоративные вставки на кузове, псевдодиффузор в заднем бампере, полированные 17-дюймовые колёса с окрашенными сердцевинами, особую обивку салона с контрастной прострочкой, спортивные передние кресла, алюминиевые педали и прочие уникальные штришки.

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В целом дизайн салона Clio никак не изменился, но обрёл новые, более экологически чистые материалы отделки на основе переработанного пластика и растительных волокон. Виртуальный щиток приборов — 7 либо 10 дюймовые в зависимости от модификации, центральный мультимедийный экран — 7 либо 9,3-дюймовый.

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Из линейки силовых агрегатов Clio исчез 1,3-литровый бензиновый турбомотор, который предлагался в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Единственная двухпедальная версия теперь гибридная E-Tech 145, она состоит из 1,6-литрового бензинового «атмосферника» (94 л.с.), стартер-генератора (24 л.с.), тягового электромотора (49 л.с.), уникальной многорежимной трёхвальной автоматической коробки передач и буферной батареи ёмкостью 1,2 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность гибридной версии — 145 л.с.

Традиционная силовая линейка Clio — это 3-цилиндровые 1,0-литровые бензиновые моторы SCe (65 л.с.) и TCe (90 л.с.), газовый двигатель TCe того же объёма (100 л.с.) и 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодизель dCi (100 л.с.), все они идут в комплекте с механической коробкой передач, 5- либо 6-ступенчатой.

Продажи обновлённого Renault Clio в Европе начнутся в июне, цены пока не объявлены. Будет ли у Clio следующее поколение, пока неизвестно: грядущие суровые экологические нормы Euro 7 могут сделать выпуск маленьких «углеводородных» моделей невыгодным. В следующем году модельную гамму французской марки пополнит полностью электрический субкомпактный хэтчбек Renault 5.

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2 комментария
18.04.2023 19:32
Papirus

Интересно, что должно случиться, что б этих электроманьяков наконец послали подальше и перестали убивать европейскую школу автостроения? Реально больно смотреть как одна за другой умирают легендарные марки.

18.04.2023 20:33
DarksEarl

Papirus, Будущее за электромобилями, а конкретно наше будущее за китайскими автомобилями, кто бы что не говорил

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