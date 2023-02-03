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  • Авторынок Европы 2022: VW Golf утратил лидерство, на первое место вышел Peugeot 208

Авторынок Европы 2022: VW Golf утратил лидерство, на первое место вышел Peugeot 208

03.02.2023 210 0 0

Когда-нибудь это должно было случиться: Volkswagen Golf больше не лидер европейского авторынка и вряд ли снова им станет, поскольку нынешнее восьмое поколение Гольфа, по сути, последнее.

Статистику по европейскому рынку за прошлый год опубликовало аналитическое агентство JATO Dynamics, она основана на цифрах регистрации новых легковых автомобилей в 30 странах Европы, то есть не совсем полная. Статистика по Европе вообще самая сложная в плане сбора, поэтому мы обычно указываем её источник, когда даём цифры продаж той или иной марки или модели. Для простоты восприятия мы будем употреблять в этой заметке слово «продажи» вместо «регистрации», хотя понятно, что это не совсем одно и то же, статистика регистраций всегда более объективная.

По данным JATO Dynamics, продажи легковых автомобилей в Европе в прошлом году сократились на 4,1% по сравнению с продажами в 2021 году и составили 11 309 310 автомобилей. Объединённые данные ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) по Евросоюзу, странам-членам Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании дают немного другую картину: 11 286 939 автомобилей (-4,1%). Увы, ACEA не публикует статистику по моделям, так что придётся ориентироваться на данные JATO Dynamics.

Отметим, что в прошлом году многие производители испытывали серьёзный дефицит комплектующих, обусловленный последствиями пандемии COVID-19 и известными геополитическими событиями в центре Европы, поэтому цифры продаж не вполне отражают реальный спрос на те или иные модели: например, известно, что очередь на некоторые наиболее востребованные автомобили Mercedes-Benz растянулись на год и даже больше.

Volkswagen Golf

Самой популярной моделью в Европе прошлом году оказался субкомпактный хэтчбек Peugeot 208: продано 206 816 шт. (+5% по сравнению с результатом 2021 года). Второе место занял бюджетный румынский субкомпактный хэтчбек Dacia Sandero (200 550 шт., +1%), третье — субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc (181 153 шт., -3%), четвёртое — итальянский субкомпактный хэтчбек Fiat/Abarth 500 (179 863 шт., +3%). Volkswagen Golf, лидировавший на европейском рынке до прошлого года на протяжении 15 лет, в 2022 году разошёлся тиражом 177 203 шт. (-14%) и занял пятое место. В следующем поколении Golf станет электромобилем и войдёт в многоликое семейство ID, то есть превратится в нишевую модель, нынешнего разнообразия модификаций больше не будет.

Самой популярной премиальной моделью и одновременно самым популярным электромобилем в Европе в 2022 году стал американский среднеразмерный кроссовер Tesla Model Y (138 128 шт., +417%), бешеному росту его продаж способствовала локализация производства на Гигафабрике Tesla в пригороде Берлина.

В рейтинге марок за счёт широкой модельной линейки лидирует Volkswagen — продано 1 198 926 автомобилей (-6%), на втором месте — Toyota (766 227 шт., +8%), на третьем — Mercedes-Benz (647 880 шт., +1%). И вот чтобы вы понимали, насколько статистика по Европе приблизительная, скажем, что сама компания Mercedes-Benz утверждает, что в прошлом году продала в Европе 635 100 автомобилей (+1%), а под данным ACEA — 655 962 автомобиля (-2,5%).

Производство Tesla Model Y на Гигафабрике Tesla в Германии

Лидерами роста в Европе в прошлом году, по данным JATO Dynamics, стали Tesla (продано 233 307 электромобилей, +38%), принадлежащая китайскому концерну SAIC британская марка MG (113 672 шт., +116%), шведский Polestar (32 341 шт., +68%), китайские Lynk & Co (26 387 шт., +214%) и Chery (24 908 шт., + 197%). Уточним, что Chery продаёт свои машины в Европе через китайского дистрибьютора DR Automobiles под маркой DR.

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