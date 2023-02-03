Авторынок Европы 2022: VW Golf утратил лидерство, на первое место вышел Peugeot 208

Статистику по европейскому рынку за прошлый год опубликовало аналитическое агентство JATO Dynamics, она основана на цифрах регистрации новых легковых автомобилей в 30 странах Европы, то есть не совсем полная. Статистика по Европе вообще самая сложная в плане сбора, поэтому мы обычно указываем её источник, когда даём цифры продаж той или иной марки или модели. Для простоты восприятия мы будем употреблять в этой заметке слово «продажи» вместо «регистрации», хотя понятно, что это не совсем одно и то же, статистика регистраций всегда более объективная.
По данным JATO Dynamics, продажи легковых автомобилей в Европе в прошлом году сократились на 4,1% по сравнению с продажами в 2021 году и составили 11 309 310 автомобилей. Объединённые данные ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) по Евросоюзу, странам-членам Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании дают немного другую картину: 11 286 939 автомобилей (-4,1%). Увы, ACEA не публикует статистику по моделям, так что придётся ориентироваться на данные JATO Dynamics.
Отметим, что в прошлом году многие производители испытывали серьёзный дефицит комплектующих, обусловленный последствиями пандемии COVID-19 и известными геополитическими событиями в центре Европы, поэтому цифры продаж не вполне отражают реальный спрос на те или иные модели: например, известно, что очередь на некоторые наиболее востребованные автомобили Mercedes-Benz растянулись на год и даже больше.
Самой популярной моделью в Европе прошлом году оказался субкомпактный хэтчбек Peugeot 208: продано 206 816 шт. (+5% по сравнению с результатом 2021 года). Второе место занял бюджетный румынский субкомпактный хэтчбек Dacia Sandero (200 550 шт., +1%), третье — субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc (181 153 шт., -3%), четвёртое — итальянский субкомпактный хэтчбек Fiat/Abarth 500 (179 863 шт., +3%). Volkswagen Golf, лидировавший на европейском рынке до прошлого года на протяжении 15 лет, в 2022 году разошёлся тиражом 177 203 шт. (-14%) и занял пятое место. В следующем поколении Golf станет электромобилем и войдёт в многоликое семейство ID, то есть превратится в нишевую модель, нынешнего разнообразия модификаций больше не будет.
Самой популярной премиальной моделью и одновременно самым популярным электромобилем в Европе в 2022 году стал американский среднеразмерный кроссовер Tesla Model Y (138 128 шт., +417%), бешеному росту его продаж способствовала локализация производства на Гигафабрике Tesla в пригороде Берлина.
В рейтинге марок за счёт широкой модельной линейки лидирует Volkswagen — продано 1 198 926 автомобилей (-6%), на втором месте — Toyota (766 227 шт., +8%), на третьем — Mercedes-Benz (647 880 шт., +1%). И вот чтобы вы понимали, насколько статистика по Европе приблизительная, скажем, что сама компания Mercedes-Benz утверждает, что в прошлом году продала в Европе 635 100 автомобилей (+1%), а под данным ACEA — 655 962 автомобиля (-2,5%).
Лидерами роста в Европе в прошлом году, по данным JATO Dynamics, стали Tesla (продано 233 307 электромобилей, +38%), принадлежащая китайскому концерну SAIC британская марка MG (113 672 шт., +116%), шведский Polestar (32 341 шт., +68%), китайские Lynk & Co (26 387 шт., +214%) и Chery (24 908 шт., + 197%). Уточним, что Chery продаёт свои машины в Европе через китайского дистрибьютора DR Automobiles под маркой DR.
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