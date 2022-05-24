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  • Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro добрался до Европы под видом «итальянца» DR 6.0

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro добрался до Европы под видом «итальянца» DR 6.0

24.05.2022 95 0 0

Внешне новый паркетник марки DR отличается от исходной «семерки» лишь оформлением передней части. Комплектация одна, зато европейцам доступна не только бензиновая, но и газовая версия.

 

Итальянская компания DR Automobiles существует с 2006 года, она занимается переделкой и продажей в Европе машин китайских брендов – в основном, Chery и JAC. Сегодня в гамму этой марки входят паркетники DR 3 (он же перелицованный старый Chery Tiggo 3x или Tiggo 2), DR 4.0 (Chery Tiggo 5x или Tiggo 4 после первого рестайлинга), DR 5.0 (во второй раз обновленный Chery Tiggo 5x) и DR F35 (Chery Tiggo 7 первого поколения). Модели JAC из портфеля фирмы не убрали, но для них создали отдельную линейку Evo. Тем временем в основном кроссоверном ряду DR пополнение: в Италии недавно стартовал паркетник DR 6.0, он же Chery Tiggo 7 второй генерации (в РФ эта модель Чери носит приставку Pro).

Слева направо: DR 5.0, DR 3, DR F35, DR 4.0 и DR 6.0

Экстерьер переделан минимально. Так, DR 6.0 досталась другая радиаторная решетка, а в переднем бампере появились черные декоративные вставки. Ну и еще заменили эмблемы Chery. Длина и колесная база такие же, как у исходного «китайца»: 4500 и 2670 мм соответственно. Внутри DR 6.0 в целом повторил экспортную «семерку» (в Китае у Tiggo 7 интерьер оформлен чуть иначе, а еще там продают Tiggo 7 Plus с совсем другим салоном).

DR 6.0
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Итальянцам паркетник предложен в единственной богатой комплектации. В арсенале DR 6.0 значатся: 19-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, «кожаная» обивка, мультимедиа-система, цифровая «приборка», климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша с люком, камера и круиз-контроль.

DR 6.0
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Паркетник доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 154 л.с. (210 Нм). Также можно приобрести DR 6.0 с мотором 1.5T, приспособленным для работы на сжиженном газе, в этом случае движок выдает 149 л.с. и 195 Нм. Коробка одна – вариатор, кроссовер бывает исключительно переднеприводным.

DR 6.0

В Италии за DR 6.0 просят 28 900 евро, газовая версия стоит на 1000 евро дороже. Паркетник DR F35, то есть Chery Tiggo 7 первой генерации, там стоит от 24 900 евро. Ну а, к примеру, Volkswagen Tiguan итальянцам обойдется минимум в 33 000 евро.

Позже «шестерка» доберется до других стран, где представлена марка: это Франция, Испания и Болгария. Между тем в будущем компания DR Automobiles намерена расширить географию своего присутствия (но вряд ли она выберется за пределы Старого Света). 

Chery Tiggo 7 Pro для РФ
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Chery Tiggo 7 Pro для РФ
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Кроме того, анонсирован еще один новый кроссовер – DR 7.0. Подробности об этом SUV пока держатся в секрете. Впрочем, если перебрать оставшиеся паркетники Chery, то к премьере, судя по всему, готовится переделанный Tiggo 8.

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