Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro добрался до Европы под видом «итальянца» DR 6.0

Внешне новый паркетник марки DR отличается от исходной «семерки» лишь оформлением передней части. Комплектация одна, зато европейцам доступна не только бензиновая, но и газовая версия.

Итальянская компания DR Automobiles существует с 2006 года, она занимается переделкой и продажей в Европе машин китайских брендов – в основном, Chery и JAC. Сегодня в гамму этой марки входят паркетники DR 3 (он же перелицованный старый Chery Tiggo 3x или Tiggo 2), DR 4.0 (Chery Tiggo 5x или Tiggo 4 после первого рестайлинга), DR 5.0 (во второй раз обновленный Chery Tiggo 5x) и DR F35 (Chery Tiggo 7 первого поколения). Модели JAC из портфеля фирмы не убрали, но для них создали отдельную линейку Evo. Тем временем в основном кроссоверном ряду DR пополнение: в Италии недавно стартовал паркетник DR 6.0, он же Chery Tiggo 7 второй генерации (в РФ эта модель Чери носит приставку Pro).

Слева направо: DR 5.0, DR 3, DR F35, DR 4.0 и DR 6.0

Экстерьер переделан минимально. Так, DR 6.0 досталась другая радиаторная решетка, а в переднем бампере появились черные декоративные вставки. Ну и еще заменили эмблемы Chery. Длина и колесная база такие же, как у исходного «китайца»: 4500 и 2670 мм соответственно. Внутри DR 6.0 в целом повторил экспортную «семерку» (в Китае у Tiggo 7 интерьер оформлен чуть иначе, а еще там продают Tiggo 7 Plus с совсем другим салоном).



DR 6.0 1 / 7 DR 6.0 2 / 7 DR 6.0 3 / 7 DR 6.0 4 / 7 DR 6.0 5 / 7 DR 6.0 6 / 7 DR 6.0 7 / 7

Итальянцам паркетник предложен в единственной богатой комплектации. В арсенале DR 6.0 значатся: 19-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, «кожаная» обивка, мультимедиа-система, цифровая «приборка», климат-контроль с сенсорным блоком управления, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша с люком, камера и круиз-контроль.



DR 6.0 1 / 6 DR 6.0 2 / 6 DR 6.0 3 / 6 DR 6.0 4 / 6 DR 6.0 5 / 6 DR 6.0 6 / 6

Паркетник доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 154 л.с. (210 Нм). Также можно приобрести DR 6.0 с мотором 1.5T, приспособленным для работы на сжиженном газе, в этом случае движок выдает 149 л.с. и 195 Нм. Коробка одна – вариатор, кроссовер бывает исключительно переднеприводным.



DR 6.0

В Италии за DR 6.0 просят 28 900 евро, газовая версия стоит на 1000 евро дороже. Паркетник DR F35, то есть Chery Tiggo 7 первой генерации, там стоит от 24 900 евро. Ну а, к примеру, Volkswagen Tiguan итальянцам обойдется минимум в 33 000 евро.



Позже «шестерка» доберется до других стран, где представлена марка: это Франция, Испания и Болгария. Между тем в будущем компания DR Automobiles намерена расширить географию своего присутствия (но вряд ли она выберется за пределы Старого Света).

Chery Tiggo 7 Pro для РФ 1 / 2 Chery Tiggo 7 Pro для РФ 2 / 2

Кроме того, анонсирован еще один новый кроссовер – DR 7.0. Подробности об этом SUV пока держатся в секрете. Впрочем, если перебрать оставшиеся паркетники Chery, то к премьере, судя по всему, готовится переделанный Tiggo 8.

