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  • Кроссовер Chery Tiggo 7 Plus с новым салоном предложен без гибридного довеска

Кроссовер Chery Tiggo 7 Plus с новым салоном предложен без гибридного довеска

16.09.2021 336 0 0

Паркетник с приставкой отличился от базовой модели не только внутри, но и снаружи. Новинка доступна с двумя моторами на выбор, однако «мягкогибридная» версия, которую прочили местные СМИ, Плюсу пока не досталась.

 

В гамме Chery кросс Tiggo 7 появился в 2016-м, два года спустя он пережил рестайлинг, а уже под конец 2019-го на родине дебютировал SUV второго поколения, ведь продажи предшественника резко упали. Смена имиджа пошла модели на пользу. Так, согласно статистике CarSalesBase, в 2020-м на родине было реализовано почти 65 000 «семерок», что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Результат января-августа текущего года – 49 411 единиц, и это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. На фоне успеха «второго» Tiggo 7 компания Chery решила расширить его линейку: новая модификация с приставкой Plus засветилась еще в июле, в августе ее представили официально, а теперь в Китае объявили предварительные цены и открыли прием заявок.

Chery Tiggo 7 Plus
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Chery Tiggo 7 Plus
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Chery Tiggo 7 Plus
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Chery Tiggo 7 Plus
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Tiggo 7 Plus обрел новую радиаторную решетку с довольно массивной черной окантовкой и «отростками» того же цвета, которые «подпирают» светодиодные фары. Также паркетнику достался иной передней бампер, ходовые огни сделали вертикальными, а рядом с ними установили противотуманки. Корма прежняя, разве что заменили спойлер, да вместо привычной эмблемы Chery теперь надпись с названием марки, причем ее разместили над объединяющей фонари полоской (у исходного кросса логотип расположен непосредственно на плашке). У топового Плюса 19-дюймовые колеса («просто» Tiggo 7 положены 17- или 18-дюймовые).

Chery Tiggo 7 Plus
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Chery Tiggo 7 Plus
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Chery Tiggo 7 Plus
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Салон перекроили более основательно, его оформили в стиле старшего кроссовера Chery Tiggo 8 Plus: «семерка» получила аналогичные переднюю панель, рулевое колесо и огромное табло, то есть объединенные между собой виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы. На центральном тоннеле появилась беспроводная зарядка для смартфона. В список оборудования в зависимости от комплектации также могут входить адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Chery Tiggo 7 Plus
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Chery Tiggo 7 Plus
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Двигатели те же, что и у Tiggo 7 без приставки: в Китае кроссовер доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TCI (156 л.с., 230 Нм) и 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм), первый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, второй работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Между тем ранее китайские СМИ сообщали о том, что Tiggo 7 Plus также будет доступен в виде «мягкого» гибрида – 48-вольтовый стартер-генератор должен был получить кросс с полуторалитровым мотором. Как мы видим, «умеренная» гибридная система у модели не появилась, впрочем, версию MHEV вполне могут вывести на рынок позже.

Стандартный Chery Tiggo 7 для Китая. В России модель зовется Tiggo 7 Pro
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Стандартный Chery Tiggo 7 для Китая. В России модель зовется Tiggo 7 Pro
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Стандартный Chery Tiggo 7 для Китая. В России модель зовется Tiggo 7 Pro
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Цена Chery Tiggo 7 Plus лежит в диапазоне от 86 900 до 123 900 юаней, что эквивалентно примерно 984 000 – 1 403 000 рублей по актуальному курсу. Обычная «семерка» из продажи не исчезнет, такой паркетник на родине сегодня стоит от 83 900 юаней (950 000 рублей).

На данный момент неизвестно, доберется ли Tiggo 7 Plus до других стран. В России кроссовер второго поколения зовется Tiggo 7 Pro, у нас модель представлена со 147-сильным турбомотором 1.5 и вариатором, цена – от 1 669 900 рублей (без учета скидок).

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