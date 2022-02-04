Европа ×
  • Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro прикинулся «итальянцем»: в Европе стартует новый DR 5.0

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro прикинулся «итальянцем»: в Европе стартует новый DR 5.0

04.02.2022 149 0 0

Пока сменивший марку «китаец» представлен только в Италии, но позже географию продаж должны расширить. На данный момент кросс доступен с «атмосферником», следом подтянется турбоверсия.

 

Итальянская фирма DR Automobiles существует с 2006 года, она занимается переделкой и продажей у себя на родине автомобилей китайских брендов – в основном, Chery и JAC. В актуальную гамму марки DR входят кроссоверы DR 3, DR 4.0 и DR F35 – то есть перелицованные старый Chery Tiggo 3х (у нас такой кросс продавали под именем Tiggo 2), Tiggo 5x после первого рестайлинга (в РФ это Tiggo 4) и Tiggo 7 предыдущего поколения. Модели JAC из портфеля компании не убрали, но для них создали отдельную линейку Evo.

DR 3, DR 4.0 и DR F35
1 / 3
DR 3, DR 4.0 и DR F35
2 / 3
DR 3, DR 4.0 и DR F35
3 / 3

По данным самой компании, сегодня автомобили DR еще продают во Франции, Испании и Болгарии. Но главным рынком является, конечно, Италия, и прошлый год для переделанных «китайцев» там стал суперуспешным (видимо, из-за того, что заводы «мировых» концернов работали с перебоями). Так, согласно статистике ассоциации UNRAE (аналог нашей АЕБ) итальянцы приобрели 8362 автомобиля DR против 3485 единиц в 2020-м. Для сравнения, результат Honda в Италии в 2021-м – 6402 шт., Mitsubishi – 3928 единиц. На этом фоне DR расширяет модельный ряд: на рынок выходит кроссовер DR 5.0, он же обновленный во второй раз Chery Tiggo 5x (в России появится позже в текущем году под именем Tiggo 4 Pro). К слову, индекс 5.0 прежде принадлежал клону Tiggo 5x после первой модернизации, «четверку» такому паркетнику присвоили минувшей осенью.

Новый DR 5.0
1 / 2
Новый DR 5.0
2 / 2

Как и исходный кроссовер Chery, новый DR 5.0 получил сдвоенные полоски ходовых огней и иную радиаторную решетку (но у решетки «итальянца» свой рисунок). Кроме того, в переднем бампере паркетника DR появились черные декоративные вставки (у кросса Чери таких нет). Внутри же DR 5.0 в целом скопировал свежий Tiggo 5x, разве что сенсорный блок управления «климатом» модели итальянской фирмы не достался. Отличия от DR 4.0 – другая передняя панель, усеченное рулевое колесо и «парящий» тачскрин мультимедийной системы.

Новый DR 5.0
1 / 2
Новый DR 5.0
2 / 2

Сейчас итальянцам предложен DR 5.0 с «атмосферником» 1.5 (116 л.с.) и «механикой», вдобавок можно выбрать версию, двигатель которой приспособлен для работы на сжиженном газе (в этом случае он выдает 114 л.с.). Следом появится кроссовер со 154-сильной «турбочетверкой» 1.5 и вариатором. Привод только передний.

Новый DR 5.0

В Италии цена на DR 5.0 начинается с отметки 20 900 евро (DR 4.0 – от 18 900 евро). К примеру, паркетник Fiat 500X там стоит от 22 600 евро (без учета акций).

Позже «пятерка» от DR, вероятно, доберется и до остальных стран, где присутствует марка. А вообще в планах компании – расширение географии продаж и новые модели.

кроссовер Китай авторынок новинки Европа Chery Chery Tiggo 5x Chery Tiggo 4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Последний всхлип советской электроники: три самые необычные автомагнитолы из позднего СССР Принято считать, что отечественные автомагнитолы и автомобильные радиоприемники застыли в развитии на уровне аналогового радио и кассетных проигрывателей низшего уровня и на же этой стадии и... 9347 4 11 03.02.2022
Статьи / Авто с пробегом Fiat Doblo l с пробегом: удачные моторы и гудящие коробки передач В первой части обзора Fiat Doblo мы выяснили несколько в целом приятных вещей: у этой машины вполне приличный кузов (если, конечно, его не насиловали постоянными перегрузами), простенький,... 3485 2 1 02.02.2022
Статьи / Авто недели Старее – значит лучше: стоит ли покупать Citroen C4 I за 450 тысяч рублей В попытке сэкономить при покупке машины на нынешнем диком рынке мы уже рассматривали итальянские и французские варианты – например, Fiat Linea и Renault Megane. Но у них был небольшой мину... 4549 32 1 01.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 15239 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 14506 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 13669 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings