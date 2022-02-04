Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro прикинулся «итальянцем»: в Европе стартует новый DR 5.0

Пока сменивший марку «китаец» представлен только в Италии, но позже географию продаж должны расширить. На данный момент кросс доступен с «атмосферником», следом подтянется турбоверсия.

Итальянская фирма DR Automobiles существует с 2006 года, она занимается переделкой и продажей у себя на родине автомобилей китайских брендов – в основном, Chery и JAC. В актуальную гамму марки DR входят кроссоверы DR 3, DR 4.0 и DR F35 – то есть перелицованные старый Chery Tiggo 3х (у нас такой кросс продавали под именем Tiggo 2), Tiggo 5x после первого рестайлинга (в РФ это Tiggo 4) и Tiggo 7 предыдущего поколения. Модели JAC из портфеля компании не убрали, но для них создали отдельную линейку Evo.

DR 3, DR 4.0 и DR F35 1 / 3 DR 3, DR 4.0 и DR F35 2 / 3 DR 3, DR 4.0 и DR F35 3 / 3

По данным самой компании, сегодня автомобили DR еще продают во Франции, Испании и Болгарии. Но главным рынком является, конечно, Италия, и прошлый год для переделанных «китайцев» там стал суперуспешным (видимо, из-за того, что заводы «мировых» концернов работали с перебоями). Так, согласно статистике ассоциации UNRAE (аналог нашей АЕБ) итальянцы приобрели 8362 автомобиля DR против 3485 единиц в 2020-м. Для сравнения, результат Honda в Италии в 2021-м – 6402 шт., Mitsubishi – 3928 единиц. На этом фоне DR расширяет модельный ряд: на рынок выходит кроссовер DR 5.0, он же обновленный во второй раз Chery Tiggo 5x (в России появится позже в текущем году под именем Tiggo 4 Pro). К слову, индекс 5.0 прежде принадлежал клону Tiggo 5x после первой модернизации, «четверку» такому паркетнику присвоили минувшей осенью.



Новый DR 5.0 1 / 2 Новый DR 5.0 2 / 2

Как и исходный кроссовер Chery, новый DR 5.0 получил сдвоенные полоски ходовых огней и иную радиаторную решетку (но у решетки «итальянца» свой рисунок). Кроме того, в переднем бампере паркетника DR появились черные декоративные вставки (у кросса Чери таких нет). Внутри же DR 5.0 в целом скопировал свежий Tiggo 5x, разве что сенсорный блок управления «климатом» модели итальянской фирмы не достался. Отличия от DR 4.0 – другая передняя панель, усеченное рулевое колесо и «парящий» тачскрин мультимедийной системы.



Новый DR 5.0 1 / 2 Новый DR 5.0 2 / 2

Сейчас итальянцам предложен DR 5.0 с «атмосферником» 1.5 (116 л.с.) и «механикой», вдобавок можно выбрать версию, двигатель которой приспособлен для работы на сжиженном газе (в этом случае он выдает 114 л.с.). Следом появится кроссовер со 154-сильной «турбочетверкой» 1.5 и вариатором. Привод только передний.



Новый DR 5.0

В Италии цена на DR 5.0 начинается с отметки 20 900 евро (DR 4.0 – от 18 900 евро). К примеру, паркетник Fiat 500X там стоит от 22 600 евро (без учета акций).



Позже «пятерка» от DR, вероятно, доберется и до остальных стран, где присутствует марка. А вообще в планах компании – расширение географии продаж и новые модели.