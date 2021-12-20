Европейский авторынок в ноябре: Renault Clio вырвался в лидеры, VW Golf — на 35 месте!

Пандемия породила глобальный дефицит микрочипов и пока совершенно не собирается отступать: новые штаммы коронавируса вгоняют в ступор власти и грозят полномасштабным управленческим кризисом, а автомобильный рынок испытывает небывалый в этом веке спад — предложение сильно отстаёт от спроса, время ожидания некоторых востребованных моделей увеличилось до двух лет!

На этом фоне статистика продаж, которую теперь ежемесячно публикует британское аналитическое агентство JATO Dynamics, показывает большую волатильность. В ноябре произошла очередная смена лидера: на смену октябрьскому бестселлеру Peugeot 2008 пришёл Renault Clio — продано 16 353 шт. В сентябре, напомним, первое место занимал американский электрический седан Tesla Model 3, в августе и июле — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero.

Volkswagen Golf

А как же VW Golf, который на протяжении десятилетий удерживал первенство? По итогам года он, скорее всего, всё-таки окажется лидером за счёт хорошего отрыва в первой половине 2021-го, но конкретно в ноябре Golf скатился в рейтинге продаж аж 35-е место с результатом 6755 проданных экземпляров.



Между тем кроссовер VW T-Roc, который по части техники и оснащения мало чем отличается от Гольфа, занял пятую строчку рейтинга (продано 15 234 шт.), подтвердив сложившийся в этом году в немецких СМИ стереотип, что T-Roc — это и есть новый Golf. То есть многие эксперты склонны полагать, что просадка Гольфа в статистике — это не только и не столько следствие дефицита, столько следствие смещение потребительских интересов и привычек. Так это или нет, будет понятно в следующем году, когда дефицит микрочипов почти наверняка исчезнет (в отличие от коронавируса).



Hyundai Tucson

Отметим появление в первой десятке корейского кроссовера Hyundai Tucson, который сумел обойти очень популярный у европейцев Dacia Duster — реализовано 12 408 шт. (+104%) и 12 351 шт. (+3%) соответственно.



В электромобильном сегменте лидирует Tesla Model 3: в ноябре продано 10 739 шт., на 119% больше, чем год назад! Хэтчбек VW ID.3, на который немецкая марка делала большую ставку, просел на 43% до 4707 шт. — вряд ли такой обвал можно объяснить только дефицитом комплектующих.

Tesla Model 3

В сегменте plug-in гибридов лидером ноября стал Peugeot 3008 (продано 3855 шт.), а всего доля розеточных моделей (электромобилей и plug-in гибридов) в последнем осеннем месяце составила 26% от общего объёма европейского рынка новых легковых автомобилей. Доля дизельных машин — только 18%.



В целом рынок в ноябре этого года просел на 18% по сравнению с ноябрём 2020-го — до 855 тысяч машин. Падение по сравнению с предковидным ноябрём 2019-го составило 29%.

Теперь ждём итогов года, которые в связи со сложностью подсчёта появятся ориентировочно в начале февраля — следите за обновлениями на нашем сайте.

