Глава Renault Group и президент ACEA Лука де Мео обрушился с критикой на нормы Euro 7

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) продолжает попытки выторговать себе более выгодные экологические нормы для двигателей внутреннего сгорания на период до полного «озеленения», который для легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Европе начнётся в 2035 году.

Летом прошлого года власти Евросоюза приняли принципиальное решение ввести в 2035 году запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Есть ли будущее у водородных ДВС, пока непонятно, а традиционным ДВС, стало быть, назначили дедлайн, при этом ясности по поводу последнего периода их жизни до сих пор нет. С начала 2021 года Еврокомиссия активно работает над экологическими нормами Euro 7, для легковых и лёгких коммерческих автомобилей они должны вступить в силу в июле 2025 года, для грузовиков и автобусов — в июле 2027 года.

Первая редакция Euro 7 повергла автопроизводителей в шок, затем в проект документа вносились корректировки. Последняя на данный момент редакция была представлена в ноябре 2022 года, многие СМИ тогда презентовали её как финальную, хотя на самом деле силу закона текущая редакция норм Euro 7 ещё не приобрела, «торговля» между Еврокомиссией и автопроизводителями продолжается, окончательное решение должно быть принято к 2024 году.

Любопытно, что текущая редакция Euro 7 затрагивает не только автомобили с ДВС, но и электромобили: в частности предлагается установить норму износа тормозов и шин, а для электромобилей ещё и норму износа батареи — через 8 лет или 160 000 км пробега её реальная ёмкость должна составлять не менее 70% от номинальной. Для автомобилей с ДВС сохранение экологических характеристик должно быть гарантировано на протяжении 10 лет или 200 000 км пробега, а требования к тестированию значительно ужесточаются: увеличивается разброс температур (от -10 до +45 °C), скорость, перепад высот и многое другое. Подробно разбирать текущую редакцию Euro 7 мы здесь не будем, желающие могут ознакомиться с ней на сайте Еврокомиссии (сами документы можно скачать по ссылке в первой строчке основного текста).

Лука де Мео

ACEA упорно, но пока не слишком успешно пытается противостоять нормам Euro 7 и вообще слишком шапкозакидательской экологической доктрине Евросоюза. В этом году президентом ACEA избран гендиректор Renault Group Лука де Мео, до него этот почётный и ответственный пост два года занимал гендиректор BMW Оливер Ципзе. Вчера на сайте ACEA было опубликовано открытое письмо Луки де Мео к властям Евросоюза, в котором сконцентрированы главные опасения автопроизводителей.



Лука де Мео, в сущности, повторил все основные тезисы, изложенные осенью прошлого года главой Stellantis Карлосом Таваресом, который, к слову, был президентом ACEA до Ципзе. В декабре корпорация Stellantis вообще вышла из ACEA, поскольку считает лоббистскую деятельность этой ассоциации неэффективной, теперь Stellantis будет продвигать свои интересы самостоятельно.

Лука де Мео, в отличие от Тавареса, не предлагает прямо отменить Euro 7, но обращает внимание на то, что введение этих норм пагубно скажется на европейской автомобильной промышленности. Адаптация двигателей к Euro 7 потребует огромных ресурсов, которые было бы куда целесообразнее направить на разработку новых электромобилей. Из-за сильного законодательного давления европейские компании заметно отстают в освоении электромобилей от китайских и американских конкурентов, в результате чего доля европейских компаний на домашнем рынке сокращается и сейчас составляет около 70%.

Нормы Euro 7 приведут к существенному удорожанию новых автомобилей с ДВС, многие граждане Евросоюза просто не смогут позволить себе их покупку, притом что электромобили пока тоже слишком дорогие, а темпы развития зарядной инфраструктуры слишком низкие: сейчас каждую неделю в Европе появляются 2000 новых общественных зарядных терминалов, тогда как для достижения поставленных Евросоюзом целей по «озеленению» автопарка нужно 14 000 новых терминалов в неделю.

Концентрация на электромобилях, как на главном решении экологических проблем в области транспорта, — это плохое решение, особенно с учётом того, что Европа сильно зависит от ресурсов, поставляемых извне: лишь 5% сырья для производства батарей даёт сама Европа. Современные высокоэффективные гибриды могли бы стать хорошей альтернативой электромобилям, сохранить и развить имеющиеся инженерные компетенции европейских автопроизводителей.

Лука де Мео обещает вести в роли президента ACEA более агрессивную лоббистскую деятельность, чем его предшественники, тем более что он как глава Renault Group сильно в этом заинтересован. Напомним, что французская компания не собирается в ближайшие годы полностью переключаться на электромобили: согласно представленному в ноябре новому стратегическому плану Renault Group, к 2040 году половина продаж компании будет приходиться на «углеводородные» модели, для чего создаётся огромное моторное СП с китайским холдингом Geely.

