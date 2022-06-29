И всё-таки бан: власти Евросоюза утвердили отказ от ДВС к 2035 году, но есть лазейка

Прошлой ночью после продолжительных, затянувшихся на 16 часов дебатов Евросовет, в котором представлены все 27 государств-членов Евросоюза, одобрил предложение Еврокомиссии по введению в 2035 году запрета на продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе (бензин, газ, дизель). Пока это утверждённая декларация, а конкретный механизм реализации отказа от «углеводородных» машин должен выработать Европейский парламент.

Несмотря на тяжёлую геополитическую обстановку, которая может в корне и необратимо изменить судьбу всего мира, власти ЕС продолжают придерживаться жёсткой экологической доктрины и хотят полностью искоренить «углеводородный» транспорт как один из основных источников антропогенных выбросов СО 2 . Эти выбросы, согласно весьма спорным, но взятым на вооружение европейскими чиновниками концепциям, являются причиной глобального потепления, борьбу с которым Европа называет своей основной миссией.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что министр финансов и министр транспорта Германии не поддержали предложенный Еврокомиссии законопроект по запрету машин с ДВС в 2035 году, но в голосовании в Евросовете участвовали министры окружающей среды, горячо поддерживающие курс на полное «озеленение». Единственное, что удалось выторговать Германии, — это возможность продавать автомобили с ДВС и после 2035 года, но при условии, что они будут работать на синтетическом углерод-нейтральном топливе. Водородные ДВС, разработка которых за последний год в автопроме резко активизировалась, тоже могут стать альтернативой электромобилям.

Италия, как главный в Европе производитель суперкаров, требовала, чтобы для нишевых автопроизводителей запрет на ДВС отсрочили на пять лет, то есть до 2040 года, но в итоге согласилась с предложением Германии по обходу бана с помощью альтернативных, экологически чистых видов топлива. Нишевых автопроизводителей, кроме того, не затронут промежуточные нормы по снижению выбросов СО 2 по мере приближения к 2035 году. Напомним, что введённые два года назад в Европе углеродные штрафы таких производителей тоже не касаются.

Запрет на ископаемое топливо в 2035 году затронет легковые и лёгкие коммерческие автомобили. Тяжёлые грузовики, очевидно, будут обязаны перестать выделять СО 2 к 2050 году, когда Европа хочет стать полностью углерод-нейтральной — во всех, так сказать, областях народного хозяйства. Запрет также пока не касается продаж подержанных автомобилей с ДВС, но он есть в планах — ждём конкретики.

В итоговой резолюции Евросовета от 29 июня сказано, в 2026 году Еврокомиссия оценит прогресс на пути к достижению поставленных на 2035 год целей и может скорректировать эти цели (например, всё-таки дать локальные отсрочки), но верится в это с трудом — скорее всего, никаких корректировок не будет.

В общем, принципиальное решение принято и Европа теперь окончательно берёт курс на электрификацию. ДВС если и сохранятся, то на спорткарах и тяжёлом грузовом транспорте. Стремительно развивающаяся водородная энергетика тоже, скорее всего, будет заточена под электромобили и электрохимические генераторы, а не под ДВС — так это видится сегодня, а что будет завтра и как на деле будет реализовываться постепенный отказ от ископаемого топлива, покажет время.

