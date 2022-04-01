Бывшие инженеры BMW разрабатывают водородные ДВС как альтернативу электромобилям

Мюнхенский стартап Keyou GmbH хочет выступить в роли OEM-поставщика оборудования для превращения дизельных и бензиновых ДВС в водородные. Такие конверсии, по мнению разработчиков, позволят малой кровью добиться чистого выхлопа в сегменте коммерческих автомобилей.

Тема водородных ДВС в автопроме продолжает набирать обороты, так как представляется на сегодняшний день единственной реальной возможностью относительно быстро и дёшево избавиться от вредных выбросов на магистральном коммерческом транспорте. Переход на водород вместо бензина и солярки позволит добиться желаемой экологической чистоты, сохранив при этом заводы по производству ДВС, рабочие места и цепочки поставок — нужно только, чтобы водород был общедоступен, на что, например, власти Европы сегодня тратят миллиарды евро. Проще говоря, на смену углеводородной энергетике идёт просто водородная.

Выживут ли в процессе этой длительной трансформации, которая займёт не менее десяти лет, легковые электромобили, в освоение которых сегодня ударились все крупные автопроизводители, неизвестно, но вот в коммерческом сегменте электрическая эра, похоже, не наступит — будет водородная. По крайней мере, так полагают основатели стартапа Keyou. Электромобили на водородных топливных элементах — тоже неплохая альтернатива, но слишком сложная, дорогая и к тому же пока недостаточно надёжная, а для грузового транспорта нужны большие беспроблемные пробеги.

Стартап Keyou основали в 2015 году инженеры Томас Корн, Маркус Шнайдер и Альваро Соуза, ранее работавшие в компании BMW над альтернативными силовыми установками. Конкретно Корн в позапрошлом десятилетии работал над мелкосерийным седаном BMW Hydrogen 7 с водородным двигателем V12, но BMW впоследствии забросила тему водородных ДВС и переключилась на электрохимические генераторы, а Корн сотоварищи теперь используют накопленный опыт в собственной компании.

Keyou не разрабатывает двигатели с нуля, а предлагает делать конверсии существующих дизельных и бензиновых ДВС, то есть будет предлагать их производителям готовые решения для перевода на питание водородом: системы хранения, системы питания, оптимизированные для сгорания водорода головки блока цилиндров, программы управления и системы очистки выхлопных газов.

Да-да, водородные ДВС не являются экологически чистыми по умолчанию, так как используют обычный воздух для смешивания с водородом: в выхлопе нет зловредного CO2, главного жупела европейских экологов, но есть некоторое количество вредных окислов азота, для нейтрализации которых придётся использовать привычные для современных дизельных двигателей системы рециркуляции и впрыска мочевины в выпускной коллектор. В итоге на выходе будет желаемый чистый водяной пар (на самом деле, в нём будет ничтожное количество примесей, но в дозах, не представляющих опасности).

Keyou рассчитывает, что водородные ДВС будут иметь мощность свыше 270 л.с., ресурс свыше 700 тысяч км, стоить на уровне дизельных и обеспечивать запас хода на одной заправке свыше 500 км. Сейчас компания ведёт переговоры с различными производителями автомобилей и автомобильных комплектующих, заинтересованных в водородных конверсиях, но пока сложно сказать, когда такие конверсии будут в массовом порядке востребованы — всё будет зависеть от темпов развития водородной энергетики и сети водородных заправок.



Между тем бельгийская Punch Group намерена начать выпуск собственных водородных ДВС уже в 2024 году. Разработкой водородных ДВС сегодня занимаются также Ford, Toyota и Yamaha.

