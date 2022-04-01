Водородные авто ×
  • Бывшие инженеры BMW разрабатывают водородные ДВС как альтернативу электромобилям

Бывшие инженеры BMW разрабатывают водородные ДВС как альтернативу электромобилям

01.04.2022 56 0 0

Мюнхенский стартап Keyou GmbH хочет выступить в роли OEM-поставщика оборудования для превращения дизельных и бензиновых ДВС в водородные. Такие конверсии, по мнению разработчиков, позволят малой кровью добиться чистого выхлопа в сегменте коммерческих автомобилей.

 

Тема водородных ДВС в автопроме продолжает набирать обороты, так как представляется на сегодняшний день единственной реальной возможностью относительно быстро и дёшево избавиться от вредных выбросов на магистральном коммерческом транспорте. Переход на водород вместо бензина и солярки позволит добиться желаемой экологической чистоты, сохранив при этом заводы по производству ДВС, рабочие места и цепочки поставок — нужно только, чтобы водород был общедоступен, на что, например, власти Европы сегодня тратят миллиарды евро. Проще говоря, на смену углеводородной энергетике идёт просто водородная.

Выживут ли в процессе этой длительной трансформации, которая займёт не менее десяти лет, легковые электромобили, в освоение которых сегодня ударились все крупные автопроизводители, неизвестно, но вот в коммерческом сегменте электрическая эра, похоже, не наступит — будет водородная. По крайней мере, так полагают основатели стартапа Keyou. Электромобили на водородных топливных элементах — тоже неплохая альтернатива, но слишком сложная, дорогая и к тому же пока недостаточно надёжная, а для грузового транспорта нужны большие беспроблемные пробеги.

Стартап Keyou основали в 2015 году инженеры Томас Корн, Маркус Шнайдер и Альваро Соуза, ранее работавшие в компании BMW над альтернативными силовыми установками. Конкретно Корн в позапрошлом десятилетии работал над мелкосерийным седаном BMW Hydrogen 7 с водородным двигателем V12, но BMW впоследствии забросила тему водородных ДВС и переключилась на электрохимические генераторы, а Корн сотоварищи теперь используют накопленный опыт в собственной компании.

Keyou не разрабатывает двигатели с нуля, а предлагает делать конверсии существующих дизельных и бензиновых ДВС, то есть будет предлагать их производителям готовые решения для перевода на питание водородом: системы хранения, системы питания, оптимизированные для сгорания водорода головки блока цилиндров, программы управления и системы очистки выхлопных газов.

Да-да, водородные ДВС не являются экологически чистыми по умолчанию, так как используют обычный воздух для смешивания с водородом: в выхлопе нет зловредного CO2, главного жупела европейских экологов, но есть некоторое количество вредных окислов азота, для нейтрализации которых придётся использовать привычные для современных дизельных двигателей системы рециркуляции и впрыска мочевины в выпускной коллектор. В итоге на выходе будет желаемый чистый водяной пар (на самом деле, в нём будет ничтожное количество примесей, но в дозах, не представляющих опасности).

Keyou рассчитывает, что водородные ДВС будут иметь мощность свыше 270 л.с., ресурс свыше 700 тысяч км, стоить на уровне дизельных и обеспечивать запас хода на одной заправке свыше 500 км. Сейчас компания ведёт переговоры с различными производителями автомобилей и автомобильных комплектующих, заинтересованных в водородных конверсиях, но пока сложно сказать, когда такие конверсии будут в массовом порядке востребованы — всё будет зависеть от темпов развития водородной энергетики и сети водородных заправок.

Между тем бельгийская Punch Group намерена начать выпуск собственных водородных ДВС уже в 2024 году. Разработкой водородных ДВС сегодня занимаются также Ford, Toyota и Yamaha.

новинки двигатели авто и технологии водородные авто

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Дополнительное лишним не будет: как защитить машину от угона В последнее время всё чаще звучат предупреждения о том, что на фоне роста стоимости запчастей и их возможного дефицита стоит ждать роста количества автоугонов. Само собой, возникает вопрос:... 277 0 0 01.04.2022
Статьи / Практика Этот маломощный стартер: почему на пусковой ток стартера нельзя опираться при выборе аккумулятора Для некоторых паспортная мощность стартера их автомобиля может стать неожиданным откровением. А рассчитанное из нее количество ампер, требующееся для пуска мотора, приятно удивить. Можно ли... 505 3 1 31.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 II с пробегом: коробки с горячим нравом и саморазрушающийся Ecoboost В первой части обзора Volvo S80 второго поколения мы рассказали о том, что внешне блестящие машины могут уже не иметь порогов, что бывают у этих машин довольно дорогие в решении проблемы с... 1664 8 2 30.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 21791 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 18270 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 14412 18 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings