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  • И «зелёно», и весело, и громко: Ford работает над водородным ДВС

И «зелёно», и весело, и громко: Ford работает над водородным ДВС

28.03.2022 100 0 0

Компания Ford запатентовала в США систему питания для водородного двигателя внутреннего сгорания, которая позволит сохранить жизнь поршневым моторам по мере приближения к светлому экологически чистому будущему.

 

Ford уже сегодня можно назвать одним из ключевых игроков глобального рынка электромобилей — «синему овалу» первому из большой американской тройки удалось запустить в производство электрический пикап, а в Европе наступление Ford на EV-сегмент идёт в альянсе с концерном Volkswagen. Но если Volkswagen полностью игнорирует водородные машины как альтернативу батарейным «электричкам», то Ford, как выяснилось, работает над собственным водородным ДВС.

Водород удобен тем, что его можно использовать как для получения энергии в электрохимических генераторах на борту электромобилей, так и в качестве топлива в привычных нам поршневых ДВС. Возврат к концепции поршневых водородных ДВС — едва ли не главный тренд последнего года в двигателестроении, который мы уже разбирали на примере разработок от бельгийской Punch Group и японских Toyota и Yamaha.

Использование водорода в качестве топлива позволит сохранить в будущем инфраструктуру для выпуска ДВС (а вместе с ней и рабочие места) и потребительские привычки, ведь заправка машины водородом занимает столько же времени, сколько заправка бензином, дизелем, спиртом или газом, то есть считанные минуты, тогда как полная зарядка электромобиля может занять несколько часов, особенно если речь идёт о большом и тяжёлом грузовике, подключённом к маломощному терминалу. Водород гарантирует чистый выхлоп, не снижает грузоподъёмность машины (что очень важно для коммерческого сегмента) и обеспечивает большой запас хода, который почти не зависит от климатических условий. Власти развитых стран сегодня щедро субсидируют водородную энергетику и развитие сети водородных заправок, так что неудивительно, что новостей о разработках водородных ДВС становится больше.

Новость о том, что Ford готовит собственный водородный ДВС, сообщил американский журнал Muscle Cars & Trucks, обнаруживший в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам США выданный Ford патент на систему питания водородного поршневого ДВС. Ford предлагает использовать сверхобеднённые смеси (лучше экономичность, ниже риск детонации) в сочетании с непосредственным впрыском, турбонаддувом, системой рециркуляции отработавших газов и гибкой системой регулировки фаз газораспределения. Предложенную схему можно применить для двигателя с любым рабочим объёмом и количеством цилиндров, а также использовать такие двигатели в составе гибридных силовых установок. Впрочем, пока неизвестно, когда Ford сможет довести свою разработку до серийного производства и будет ли вообще это делать. Между тем Punch Group обещает первый серийный ДВС уже в 2024 году.

Американские СМИ с энтузиазмом пишут о водородных ДВС, так как видят в них возможность сохранения в стране культа маслкаров с их могучими V8: водород обеспечит им требуемую властями экологическую чистоту, а звук выхлопа может получиться даже более ярким, чем на бензине. Удельная мощность у созданных с чистого листа водородных ДВС будет выше, чем у бензиновых. В общем, плюсов много и будем надеяться, что водородный Ford Mustang не за горами, при этом электрический тоже вполне имеет право на существование, просто он будет дарить удовольствие другого рода — главное, чтобы у потребителя был выбор.

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