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  • Yamaha показала водородный вариант 5,0-литрового Toyota V8: чистый выхлоп, красивый звук

Yamaha показала водородный вариант 5,0-литрового Toyota V8: чистый выхлоп, красивый звук

17.02.2022 217 0 0

Yamaha Motor вместе с другими японскими компаниями хочет подлить жизнь ДВС в эпоху повальной электрификации и стремления к углеродной нейтральности: представлена водородная конверсия знаменитого 8-цилиндрового «амтосферника» 2UR-GSE компании Toyota, который сегодня используется исключительно на спортивных моделях Lexus.

 

Toyota как марка отказалась от моторов V8 даже на больших пикапах и внедорожниках, но Lexus всё ещё предлагает петролхедам 5,0-литровый 2UR-GSE на спорткарах LC и RC F, а последним его получил дебютировавший год назад седан Lexus IS 500 F Sport Performance. В стоке отдача этого V8 составляет 478 л.с. при 7100 об/мин и 535 Нм при 4800 об/мин.

Yamaha Motor перевела 2UR-GSE на питание водородом, отдача при этом осталась примерно на том же уровне: 455 л.с. при 6800 об/мин и 540 Нм при 3600 об/мин.

Технический подробностей конверсии пресс-служба Yamaha, увы, не сообщает, но говорит, что провела немало тест-драйвов и все, кто в них участвовал, были приятно удивлены качеством работы водородного V8 — это не просто потенциальная замена бензиновым моторам, а вполне самобытный агрегат, отличающийся высокой отзывчивостью и прекрасным высокочастотным звучанием выхлопа. Охотно верим, так как водородный мотор в отличие от бензинового можно не ограничивать в экологических целях и не затыкать ему «глотку» сложными системами очистки выхлопных газов.

Каковы серийные перспективы водородного V8 Yamaha-Toyota, непонятно — пока это один из многих проводящихся сейчас экспериментов. В ноябре прошлого года Kawasaki, Subaru, Toyota, Mazda и Yamaha договорились о совместной работе по созданию новых разновидностей ДВС для экологически чистых машин будущего, с питанием от биотоплива, синтетического топлива и водорода. Ждать каких-то коммерческих предложений по результатам этой работы в ближайшие годы вряд ли стоит, но в середине или ближе к концу текущего десятилетия серийные водородные ДВС вполне могут выйти на рынок.

Японские компании уже тестируют водородные ДВС в автоспорте. Toyota, например, установила водородный вариант 1,5-литровой «турботройки» от хот-хэтча GR Yaris в Короллу, подготовленную для гонок на выносливость, чтобы в экстремальных условиях обнажить узкие места конструкции и устранить их.

В январе мы рассказывали о том, что бельгийская Punch Group планирует начать выпуск водородного варианта джи-эмовского 6,6-литрового турбодизеля V8 Duramax уже в 2024 году, а затем вывести на рынок целую линейку модульных поршневых водородных ДВС собственной разработки. Делается это с прицелом на щедрые субсидии европейских властей в водородную энергетику вообще и водородные заправки в частности — к 2030 году водородные АЗС на европейских трассах будут встречаться каждые 150 км. На данный момент водород (при всех сложностях его добычи, хранения и транспортировки) представляется единственной реальной возможностью сделать экологически чистым тяжёлый грузовой транспорт. Ну а владельцам легковушек он, если повезёт, сохранит радость от общения с поршневыми моторами и даже добавит в него новые душещипательные нотки.

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