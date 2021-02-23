Новинки ×

Lexus IS 500 F Sport Performance: последний седан марки с мотором V8

23.02.2021 328 4 0

Специально для американского рынка японская премиальная марка Lexus решила выпустить младший седан IS с могучим 5,0-литровым атмосферным V8 – уникальная машина по меркам 2021 года, и больше таких, скорее всего, не будет.

 

Дебютировавший 15 лет назад бензиновый мотор 2UR-GSE с рабочим объёмом 4969 см3 сегодня устанавливается на двухдверные спорткары RC F и LC 500, а седаны Lexus его, казалось бы, уже лишились: модель GS в прошлом году снята с производства, флагманский LS актуального пятого поколения довольствуется V6.

На Lexus IS мотор V8 ставился в позапрошлом втором поколении, третье прожило без него, нынешнее четвёртое поколение дебютировало в июле 2020 года — тоже без мотора V8. «Четвёртый» IS, по сути, является рестайлингом «третьего», и ничего не предвещало возвращения V8 под капот младшего седана, и тут такой приятный сюрприз, идущий вразрез с общей тенденцией на даунсайзинг и электрификацию. Даже недавно представленный топовый Cadillac CT4-V Blackwing получил всего лишь V6, даром что «американец».

На седаны D-класса атмосферный V8 кроме Lexus сегодня больше никто не ставит, так что предложение уникальное и доступное исключительно на североамериканском рынке. Причём есть большой риск, что в свете ужесточения экологической доктрины со стороны администрации президента Джозефа Байдена долго в производстве такая машина не продержится — коллекционерам и энтузиастам олдскульного автомобильного инжиниринга следует поторопиться с покупкой.

Итак, под капотом IS 500 F Sport Performance двигатель V8 выдаёт максимальные 478 л.с. при 7100 об/мин и 535 Нм при 4800 об/мин. Внушительные габариты мотора потребовали установки более пухлого капота, с «горбом», хорошо заметным на виде в профиль. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Ведущие колёса — задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 4,5 с.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В задней подвеске ради улучшения управляемости установлен некий дополнительный демпфер Yamaha, но не сказано, в каком именно месте (картинки, увы, нет). Вдобавок установлены более мощные тормоза (355-миллиметровый составные диски спереди и 322-миллиметровые диски сзади) с улучшенным воздушным охлаждением. Лёгкие 19-дюймовые колёса Enkei разработаны специально для этой модели.

К визуальным особенностям Lexus IS 500 F Sport Performance относятся также более мускулисты передние крылья и бамперы. Низ заднего бампера украшают диффузор и четыре выхлопных патрубка. В салоне для щитка приборов разработана специальная анимация при запуске с надписью IS 500. В продажу спортседан с V8 поступит осенью этого года, цена пока не объявлена.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Появление Lexus IS с мотором V8 можно расценить как отчаянную попытку привлечь внимание американского потребителя к этой модели, ведь рыночное сражение с конкурентами он проигрывает. В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, Lexus IS разошёлся в США тиражом 13 600 шт., тогда как «трёшка» BMW привлекла 41 442 покупателей, Mercedes-Benz C-Class — 26 294, Acura TLX — 21 785, Audi A4 — 18 341, Infiniti Q50 – 16 533. Лучшим годом продаж для Lexus IS в прошлом десятилетии в США стал 2014-й, когда было реализовано 51 358 экземпляров, но BMW 3 Series в том же году оказалась вдвое успешнее — 100 790 шт.

Напомним, что американский рынок — главный для марки Lexus, для него, она, собственно, и создавалась. Будет ли с такими скромными продажами у IS пятое поколение, вопрос пока открытый. Российский рынок Lexus IS из-за скромных продаж покинул ещё в 2019 году и возвращаться не собирается.

седан спортивные авто новинки Lexus Lexus IS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
23.02.2021 23:51
Юрий

> На седаны D-класса атмосферный V8 кроме Lexus сегодня больше никто не ставит, так что предложение уникальное и доступное исключительно на североамериканском рынке

Dodge Charger?

24.02.2021 01:02
Андрей Ежов

Большая машина, двумя классами выше IS.

24.02.2021 08:26
altersin

Он значительно больше, разные классы.

24.02.2021 08:26
altersin

Красавцы! Уважаю, что держатся до последнего и не сдаются европейским экогеям.

Новые статьи

Статьи / Авто недели Сказка о принце и богине: стоит ли покупать Citroen DS5 за миллион рублей В России не так много тех, кто может позволить себе выбирать автомобиль сердцем. Причем слово «позволить» далеко не всегда связано с финансами – зачастую причиной отказа от желанной машины с... 2244 2 0 23.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Venza Toyota Venza нельзя назвать фаворитом российского рынка. И появилась она у нас официально только в 2013-м, и ушла тихо и незаметно, в начале 2016 года, причем все три года модель оставалась... 5502 2 0 23.02.2021
Статьи / История Плюс полметра: история разработки и особенности конструкции ВАЗ-2131 Казалось бы, всем хороша старая-добрая трехдверная Нива, дожившая на конвейере до нашего времени. Проходимость, доступность, дешевизна – эти плюсы «коротыша» прошли с ним через четыре с лишн... 5421 3 6 20.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 107748 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 105200 23 15 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 80374 3 32 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings