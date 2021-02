Lexus IS 500 F Sport Performance: последний седан марки с мотором V8

Специально для американского рынка японская премиальная марка Lexus решила выпустить младший седан IS с могучим 5,0-литровым атмосферным V8 – уникальная машина по меркам 2021 года, и больше таких, скорее всего, не будет.

Дебютировавший 15 лет назад бензиновый мотор 2UR-GSE с рабочим объёмом 4969 см3 сегодня устанавливается на двухдверные спорткары RC F и LC 500, а седаны Lexus его, казалось бы, уже лишились: модель GS в прошлом году снята с производства, флагманский LS актуального пятого поколения довольствуется V6.

На Lexus IS мотор V8 ставился в позапрошлом втором поколении, третье прожило без него, нынешнее четвёртое поколение дебютировало в июле 2020 года — тоже без мотора V8. «Четвёртый» IS, по сути, является рестайлингом «третьего», и ничего не предвещало возвращения V8 под капот младшего седана, и тут такой приятный сюрприз, идущий вразрез с общей тенденцией на даунсайзинг и электрификацию. Даже недавно представленный топовый Cadillac CT4-V Blackwing получил всего лишь V6, даром что «американец».



На седаны D-класса атмосферный V8 кроме Lexus сегодня больше никто не ставит, так что предложение уникальное и доступное исключительно на североамериканском рынке. Причём есть большой риск, что в свете ужесточения экологической доктрины со стороны администрации президента Джозефа Байдена долго в производстве такая машина не продержится — коллекционерам и энтузиастам олдскульного автомобильного инжиниринга следует поторопиться с покупкой.



Итак, под капотом IS 500 F Sport Performance двигатель V8 выдаёт максимальные 478 л.с. при 7100 об/мин и 535 Нм при 4800 об/мин. Внушительные габариты мотора потребовали установки более пухлого капота, с «горбом», хорошо заметным на виде в профиль. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Ведущие колёса — задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал Torsen. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 4,5 с.



В задней подвеске ради улучшения управляемости установлен некий дополнительный демпфер Yamaha, но не сказано, в каком именно месте (картинки, увы, нет). Вдобавок установлены более мощные тормоза (355-миллиметровый составные диски спереди и 322-миллиметровые диски сзади) с улучшенным воздушным охлаждением. Лёгкие 19-дюймовые колёса Enkei разработаны специально для этой модели.



К визуальным особенностям Lexus IS 500 F Sport Performance относятся также более мускулисты передние крылья и бамперы. Низ заднего бампера украшают диффузор и четыре выхлопных патрубка. В салоне для щитка приборов разработана специальная анимация при запуске с надписью IS 500. В продажу спортседан с V8 поступит осенью этого года, цена пока не объявлена.



Появление Lexus IS с мотором V8 можно расценить как отчаянную попытку привлечь внимание американского потребителя к этой модели, ведь рыночное сражение с конкурентами он проигрывает. В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, Lexus IS разошёлся в США тиражом 13 600 шт., тогда как «трёшка» BMW привлекла 41 442 покупателей, Mercedes-Benz C-Class — 26 294, Acura TLX — 21 785, Audi A4 — 18 341, Infiniti Q50 – 16 533. Лучшим годом продаж для Lexus IS в прошлом десятилетии в США стал 2014-й, когда было реализовано 51 358 экземпляров, но BMW 3 Series в том же году оказалась вдвое успешнее — 100 790 шт.



Напомним, что американский рынок — главный для марки Lexus, для него, она, собственно, и создавалась. Будет ли с такими скромными продажами у IS пятое поколение, вопрос пока открытый. Российский рынок Lexus IS из-за скромных продаж покинул ещё в 2019 году и возвращаться не собирается.