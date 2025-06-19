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  • Full HD, интерполяция и 2K: как отличается съемка видеорегистраторов с разным разрешением

Full HD, интерполяция и 2K: как отличается съемка видеорегистраторов с разным разрешением

19.06.2025 120 0 0

Full HD как самый массовый стандарт съемки видеорегистраторов никак не выйдет из моды, хотя кажется, что ему давно пора на пенсию. Как отличаются от Full HD-регистраторов гаджеты с более высоким разрешением съемки и в чем лукавят производители? Сравниваем и изучаем.

Формат разрешения видео, известный как Full HD 1920×1080, появился аж в 2007 году, и в начале 2010-х стал наиболее распространенным в видеорегистраторах. С тех пор прошло уже фактически полтора десятка лет, за которые в электронике изменилось очень многое, но масса производителей видеорегистраторов по-прежнему выпускает широкий ассортимент FHD-гаджетов. 

Тем не менее мы вовсе не предлагаем бойкотировать Full HD – отнюдь. Это вполне работоспособное разрешение, обеспечивающее приемлемое качество для дорожной съемки, так что оно и в 2025 году имеет право на существование в бюджетных моделях – не всем же приборам быть дорогими. Вот только Full HD-съемка по-прежнему встречается и в устройствах весьма недешевых, уровнем выше среднего, а то и в почти премиальных. И вот это уже не вполне приемлемо и попахивает не самым лучшим отношением к потребителю. Особенно, когда банальные 1920×1080 еще и выдают за какие-то более продвинутые форматы повышенного разрешения, что встречается, к сожалению, повсеместно.

Чтобы разобраться в реалиях современного российского рынка автомобильных регистраторов, мы взяли пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: все они с GPS-информерами, с обновляемыми базами камер и радаров, с Wi-Fi и мобильными приложениями, магнитными кронштейнами со сквозным питанием и возможностью подключения опциональных тыловых камер. Ценовой диапазон устройств – от 10 до 14 тысяч рублей: они недешевые, поскольку достаточно функционально-насыщенные.

  • SilverStone F1 CityScanner – 10 290 рублей.
  • Intego KITE-2 – 12 870 рублей.
  • TrendVision TDR-721S EVO – 12 990 рублей.
  • iBOX RoadScan WiFi GPS – 12 999 рублей.
  • Fujida Zoom Hit S WiFi – 13 999 рублей.

Итоги сравнения представлены в сводной таблице в конце статьи.

Разрешение видео и мегапиксели матрицы

Функционально все пять приборов достаточно схожи, поскольку относятся к одному сегменту GPS-регистраторов с многофункциональным оповещением класса «выше среднего». Однако максимальное разрешение видеосъемки у них отличается…

  • SilverStone F1 CityScanner – повышенное разрешение SUPER HD 2304×1296, 30 кадров в секунду.
  • Intego KITE-2 – классический Full HD 1920×1080, 30 кадров в секунду.
  • TrendVision TDR-721S EVO – высокое разрешение 2K 2560×1440, 30 кадров в секунду.
  • iBOX RoadScan WiFi GPS – классический Full HD 1920×1080, 30 кадров в секунду.
  • Fujida Zoom Hit S WiFi – повышенное разрешение SUPER HD 2304×1296, 30 кадров в секунду.

Однако доверять цифрам можно, к сожалению, не всегда. При выборе регистратора перво-наперво желательно прогуглить модель фотоматрицы, которая и генерирует видеопоток. Как правило, все производители приводят их тип в характеристиках. Забив индекс модели в поисковик, можно узнать, какое у матрицы реальное разрешение в мегапикселях. Проверяем:

  • SilverStone F1 CityScanner – матрица PS5260, 2 мегапикселя.
  • Intego KITE-2  матрица Sony IMX307, 2 мегапикселя.
  • TrendVision TDR-721S EVO – матрица Sony IMX335, 5 мегапикселей.
  • iBOX RoadScan WiFi GPS – матрица Sony IMX307, 2 мегапикселя.
  • Fujida Zoom Hit S WiFi – матрица GalaxyCore GC2053, 2 мегапикселя.

Что мы видим в нашей пятерке? Матрицы в 2 мегапикселя, которые дают у одних разрешение 1920×1080, у других – 2304×1296, а также матрицу 5 мегапикселей, дающую 2560×1440.

Если применить простейшую арифметику и перемножить у Full HD пиксели по ширине и высоте кадра, то получится 1920×1080 = 2 073 600. То есть округленно – 2 миллиона пикселей, 2 мегапикселя. Иными словами, любая матрица 2 МП выдает честное видео Full HD 1920×1080. Так что Intego KITE-2 и iBOX RoadScan WiFi GPS честны с потребителем. Да, разрешение Full HD явно слабовато для почти 13 тысяч рублей, которые за них просят, но во всяком случае никого в заблуждение не вводят.

Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей «Колёса» изучили пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: с GPS-информерами, обновляемыми базами камер и радаров, Wi-Fi, мобильными приложениями и магнитными крон... 4270 6 1 05.06.2025

Как же тогда SilverStone F1 CityScanner и Fujida Zoom Hit S WiFi умудряются выжать из своих двухмегапиксельных матриц куда более высокое разрешение SUPER HD 2304×1296? Увы, оно тут достигается с помощью так называемого эффекта интерполяции… В кадр просто искусственно добавляются дополнительные пиксели. Камера сняла кадр, и прежде, чем его записать на карту памяти, процессор устройства генерирует рядом с каждым пикселем еще один, того же цвета. Или два, или три… Или не с каждым, а избирательно, по какому-то своему алгоритму. В результате картинка приобретает увеличенную ширину и высоту, не меняясь при этом в качестве по сравнению с исходной. Если мы увеличим один и тот же кадр, снятый одновременно регистраторами с идентичными 2-мегапиксельными матрицами, но с интерполяцией и без, то четкость (или нечеткость) будет абсолютно одинаковой! И когда вы, несмотря на указанное на коробках разрешение «SUPER HD 23×1296», позвоните с вопросом в техподдержку SilverStone или Fujida, вам там честно скажут, что регистраторы снимают с интерполяцией. Как в известном анекдоте: «ну, не прокатило – так не прокатило…».

Ну а что же TrendVision TDR-721S EVO? В нем при той же ценовой категории, что и у Full HD-приборов, уже установлена матрица Sony IMX335 на 5 мегапикселей, которая способна выдавать безо всякой интерполяции честное видео 2K – то есть 2560×1440. Причем заявленное разрешение еще и достаточно скромно звучит, поскольку часто стандарт 2560×1440 называют 2,5K, что даже более справедливо с точки зрения арифметики!

Разница в реальной видеосъемке

Если отталкиваться от прямолинейного до туповатости тезиса, что видеорегистраторы снимают не для красоты, а для дела, и оценивать качество съемки на максимально близких дистанциях, характерных, собственно, для ДТП, то, по-большому счету, разницы в разрешении как бы и нет.  Вот один и тот же кадр, снятый синхронно пятью устройствами – обстановка видна, номер машины видно – казалось бы, что еще нужно.

iBOX RoadScan WiFi GPS
1 / 5
SilverStone F1 CityScanner
2 / 5
TrendVision TDR-721S EVO
3 / 5
Fujida Zoom Hit S WiFi
4 / 5
Intego KITE-2
5 / 5

Но давайте приглядимся к деталям. Вот кроп одного и того же участка из каждого кадра. Слева направо – устройства в том же порядке, что и ранее:

SilverStone F1 CityScanner со своим SUPER HD (1 кадр) сперва кажется детальнее, чем Intego KITE-2 с Full HD (2 кадр). Но iBOX RoadScan WiFi GPS c Full HD (4 кадр) явно четче, чем Fujida Zoom Hit S WiFi с SUPER HD (5 кадр). А все четверо явственно проигрывают детальнейшей картинке TrendVision TDR-721S EVO с разрешением 2K (3 кадр). 

Так что Full HD – это всегда Full HD, и его потолок качества съемки налицо. Интерполяция же решает чуть больше, чем ничего: все зависит от внутренних алгоритмов обработки видеопотока в регистраторе – проще говоря, софта. И SUPER HD 2304×1296 может быть и хуже, чем Full HD 1920×1080. И наоборот.

Впрочем, кого-то из скептиков, придерживающихся вышеозначенной тактики оценки регистратора лишь по «ближней зоне», это может не убедить. Дескать, зачем нам детальность в ненужных деталях. Поэтому посмотрим на детали нужные – в некоторых случаях бывает очень важен номер автомобиля, находящегося на относительном удалении от вас. 

Вот номер автомобиля в 5 метрах от капота – опять же, все регистраторы его хорошо фиксируют, и посредственная четкость и низкая контрастность Full HD-камер тут вроде бы и не влияет особо.

iBOX RoadScan WiFi GPS
1 / 5
Intego KITE-2
2 / 5
SilverStone F1 CityScanner
3 / 5
TrendVision TDR-721S EVO
4 / 5
Fujida Zoom Hit S WiFi
5 / 5

А вот – 10-метровая дистанция. Тут уже все сильно меняется.

iBOX RoadScan WiFi GPS
1 / 5
Intego KITE-2
2 / 5
SilverStone F1 CityScanner
3 / 5
TrendVision TDR-721S EVO
4 / 5
Fujida Zoom Hit S WiFi
5 / 5

10 метров – это уже близко к пределу читаемости номеров, поскольку ослабление четкости – процесс нелинейный, и если такую картинку мы видим на 10 метрах, это не значит, что она станет вдвое хуже на 20 метрах – разборчивость цифр номера исчезнет на 12-13 метрах.

Вырезаем из всех кадров номер и смотрим на кроп кадра. На дистанции 10 метров TrendVision TDR-721S EVO с разрешением 2K показывает наиболее четко и контрастно из всей пятерки, явно выигрывая и у честных, и у интерполированных Full HD. И нужно быть уж очень непритязательным юзером, чтобы результаты съемки 2K-камеры назвать бесполезнымы. 

SilverStone F1 CityScanner
1 / 5
Intego KITE-2
2 / 5
TrendVision TDR-721S EVO
3 / 5
iBOX RoadScan WiFi GPS
4 / 5
Fujida Zoom Hit S WiFi
5 / 5

Ну и не стоит все же забывать об общей визуальной приятности для глаз картинки в высоком разрешении. Как не крути, но даже проходные ролики, не для юридической поддержки, а чисто для собственного удовольствия, видеорегистратором лучше снимать в 2K, нежели в Full HD. Приятнее смотреть, когда детали видны, а не сливаются в мутное пятно. Вот, например, лиственный массив, вырезанный из кадра 2K и Full HD – разница налицо, и даже нет нужды подписывать, где что. Отлично видны даже отдельные травинки на обочине, которые на FHD сливаются в мутное пятно.

Подытожим!

Выбирая бюджетный видеорегистратор, только чтобы фиксировать дорожную обстановку, брать модели с Full HD, в принципе, можно, если экономия – на первом месте. Если же вы выбираете многофункциональный и недешевый гаджет, рассматривать в 2025 году модели, снимающие в 1920×1080 или с интерполяцией на базе 1920×1080 – нерационально. В средних и дорогих сегментах время Full HD прошло. Имеет смысл ориентироваться на 2K-модели с матрицами от 5 мегапикселей. 

БрендTrendVisioniBOXFujidaINTEGOSilverStone F1
Модель TDR-721S EVO RoadScan WiFi GPS Dual Zoom Hit S WiFi Kite 2 FHD CityScanner
Разрешение видеоFull HDFull HD (факт.)Full HDFull HD (факт.)
Матрица (сенсор)Sony IMX 335Sony IMX 307Galaxy Core 2053Sony IMX 307PS5260
Ночной режимЕстьЕстьНетНетНет
ПроцессорNovatek NT96675SigmaStar 8339MStar 8339MStar 8339MStar 8339
Поддержка карт памятидо 128 Gbдо 64 Gbдо 128 Gbдо 128 Gbдо 64 Gb
AI – Определение знаковЕстьНетНетНетНет
Угол обзора170°170°170°170°140°
CPL-фильтрЕстьЕстьЕстьЕстьНет
Возможность подключения задней камерыЕстьЕстьНетЕстьЕсть
GPS-информерЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Wi-FiЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Магнитное креплениеЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Сквозное питаниеЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
СуперконденсаторЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Цена12 99011 99014 99012 49010 290
гаджеты
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