Full HD как самый массовый стандарт съемки видеорегистраторов никак не выйдет из моды, хотя кажется, что ему давно пора на пенсию. Как отличаются от Full HD-регистраторов гаджеты с более высоким разрешением съемки и в чем лукавят производители? Сравниваем и изучаем.

Формат разрешения видео, известный как Full HD 1920×1080, появился аж в 2007 году, и в начале 2010-х стал наиболее распространенным в видеорегистраторах. С тех пор прошло уже фактически полтора десятка лет, за которые в электронике изменилось очень многое, но масса производителей видеорегистраторов по-прежнему выпускает широкий ассортимент FHD-гаджетов.

Тем не менее мы вовсе не предлагаем бойкотировать Full HD – отнюдь. Это вполне работоспособное разрешение, обеспечивающее приемлемое качество для дорожной съемки, так что оно и в 2025 году имеет право на существование в бюджетных моделях – не всем же приборам быть дорогими. Вот только Full HD-съемка по-прежнему встречается и в устройствах весьма недешевых, уровнем выше среднего, а то и в почти премиальных. И вот это уже не вполне приемлемо и попахивает не самым лучшим отношением к потребителю. Особенно, когда банальные 1920×1080 еще и выдают за какие-то более продвинутые форматы повышенного разрешения, что встречается, к сожалению, повсеместно.

Чтобы разобраться в реалиях современного российского рынка автомобильных регистраторов, мы взяли пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: все они с GPS-информерами, с обновляемыми базами камер и радаров, с Wi-Fi и мобильными приложениями, магнитными кронштейнами со сквозным питанием и возможностью подключения опциональных тыловых камер. Ценовой диапазон устройств – от 10 до 14 тысяч рублей: они недешевые, поскольку достаточно функционально-насыщенные.

SilverStone F1 CityScanner – 10 290 рублей.

Intego KITE-2 – 12 870 рублей.

TrendVision TDR-721S EVO – 12 990 рублей.

iBOX RoadScan WiFi GPS – 12 999 рублей.

Fujida Zoom Hit S WiFi – 13 999 рублей.

Итоги сравнения представлены в сводной таблице в конце статьи.



Разрешение видео и мегапиксели матрицы

Функционально все пять приборов достаточно схожи, поскольку относятся к одному сегменту GPS-регистраторов с многофункциональным оповещением класса «выше среднего». Однако максимальное разрешение видеосъемки у них отличается…

SilverStone F1 CityScanner – повышенное разрешение SUPER HD 2304×1296, 30 кадров в секунду.

Intego KITE-2 – классический Full HD 1920×1080, 30 кадров в секунду.

TrendVision TDR-721S EVO – высокое разрешение 2K 2560×1440, 30 кадров в секунду.

iBOX RoadScan WiFi GPS – классический Full HD 1920×1080, 30 кадров в секунду.

Fujida Zoom Hit S WiFi – повышенное разрешение SUPER HD 2304×1296, 30 кадров в секунду.

Однако доверять цифрам можно, к сожалению, не всегда. При выборе регистратора перво-наперво желательно прогуглить модель фотоматрицы, которая и генерирует видеопоток. Как правило, все производители приводят их тип в характеристиках. Забив индекс модели в поисковик, можно узнать, какое у матрицы реальное разрешение в мегапикселях. Проверяем:

SilverStone F1 CityScanner – матрица PS5260, 2 мегапикселя.

Intego KITE-2 матрица Sony IMX307, 2 мегапикселя.

TrendVision TDR-721S EVO – матрица Sony IMX335, 5 мегапикселей.

iBOX RoadScan WiFi GPS – матрица Sony IMX307, 2 мегапикселя.

Fujida Zoom Hit S WiFi – матрица GalaxyCore GC2053, 2 мегапикселя.

Что мы видим в нашей пятерке? Матрицы в 2 мегапикселя, которые дают у одних разрешение 1920×1080, у других – 2304×1296, а также матрицу 5 мегапикселей, дающую 2560×1440.

Если применить простейшую арифметику и перемножить у Full HD пиксели по ширине и высоте кадра, то получится 1920×1080 = 2 073 600. То есть округленно – 2 миллиона пикселей, 2 мегапикселя. Иными словами, любая матрица 2 МП выдает честное видео Full HD 1920×1080. Так что Intego KITE-2 и iBOX RoadScan WiFi GPS честны с потребителем. Да, разрешение Full HD явно слабовато для почти 13 тысяч рублей, которые за них просят, но во всяком случае никого в заблуждение не вводят.

Как же тогда SilverStone F1 CityScanner и Fujida Zoom Hit S WiFi умудряются выжать из своих двухмегапиксельных матриц куда более высокое разрешение SUPER HD 2304×1296? Увы, оно тут достигается с помощью так называемого эффекта интерполяции… В кадр просто искусственно добавляются дополнительные пиксели. Камера сняла кадр, и прежде, чем его записать на карту памяти, процессор устройства генерирует рядом с каждым пикселем еще один, того же цвета. Или два, или три… Или не с каждым, а избирательно, по какому-то своему алгоритму. В результате картинка приобретает увеличенную ширину и высоту, не меняясь при этом в качестве по сравнению с исходной. Если мы увеличим один и тот же кадр, снятый одновременно регистраторами с идентичными 2-мегапиксельными матрицами, но с интерполяцией и без, то четкость (или нечеткость) будет абсолютно одинаковой! И когда вы, несмотря на указанное на коробках разрешение «SUPER HD 23×1296», позвоните с вопросом в техподдержку SilverStone или Fujida, вам там честно скажут, что регистраторы снимают с интерполяцией. Как в известном анекдоте: «ну, не прокатило – так не прокатило…».

Ну а что же TrendVision TDR-721S EVO? В нем при той же ценовой категории, что и у Full HD-приборов, уже установлена матрица Sony IMX335 на 5 мегапикселей, которая способна выдавать безо всякой интерполяции честное видео 2K – то есть 2560×1440. Причем заявленное разрешение еще и достаточно скромно звучит, поскольку часто стандарт 2560×1440 называют 2,5K, что даже более справедливо с точки зрения арифметики!

Разница в реальной видеосъемке

Если отталкиваться от прямолинейного до туповатости тезиса, что видеорегистраторы снимают не для красоты, а для дела, и оценивать качество съемки на максимально близких дистанциях, характерных, собственно, для ДТП, то, по-большому счету, разницы в разрешении как бы и нет. Вот один и тот же кадр, снятый синхронно пятью устройствами – обстановка видна, номер машины видно – казалось бы, что еще нужно.

iBOX RoadScan WiFi GPS 1 / 5 SilverStone F1 CityScanner 2 / 5 TrendVision TDR-721S EVO 3 / 5 Fujida Zoom Hit S WiFi 4 / 5 Intego KITE-2 5 / 5

Но давайте приглядимся к деталям. Вот кроп одного и того же участка из каждого кадра. Слева направо – устройства в том же порядке, что и ранее:

SilverStone F1 CityScanner со своим SUPER HD (1 кадр) сперва кажется детальнее, чем Intego KITE-2 с Full HD (2 кадр). Но iBOX RoadScan WiFi GPS c Full HD (4 кадр) явно четче, чем Fujida Zoom Hit S WiFi с SUPER HD (5 кадр). А все четверо явственно проигрывают детальнейшей картинке TrendVision TDR-721S EVO с разрешением 2K (3 кадр).

Так что Full HD – это всегда Full HD, и его потолок качества съемки налицо. Интерполяция же решает чуть больше, чем ничего: все зависит от внутренних алгоритмов обработки видеопотока в регистраторе – проще говоря, софта. И SUPER HD 2304×1296 может быть и хуже, чем Full HD 1920×1080. И наоборот.

Впрочем, кого-то из скептиков, придерживающихся вышеозначенной тактики оценки регистратора лишь по «ближней зоне», это может не убедить. Дескать, зачем нам детальность в ненужных деталях. Поэтому посмотрим на детали нужные – в некоторых случаях бывает очень важен номер автомобиля, находящегося на относительном удалении от вас.

Вот номер автомобиля в 5 метрах от капота – опять же, все регистраторы его хорошо фиксируют, и посредственная четкость и низкая контрастность Full HD-камер тут вроде бы и не влияет особо.

iBOX RoadScan WiFi GPS 1 / 5 Intego KITE-2 2 / 5 SilverStone F1 CityScanner 3 / 5 TrendVision TDR-721S EVO 4 / 5 Fujida Zoom Hit S WiFi 5 / 5

А вот – 10-метровая дистанция. Тут уже все сильно меняется.

iBOX RoadScan WiFi GPS 1 / 5 Intego KITE-2 2 / 5 SilverStone F1 CityScanner 3 / 5 TrendVision TDR-721S EVO 4 / 5 Fujida Zoom Hit S WiFi 5 / 5

10 метров – это уже близко к пределу читаемости номеров, поскольку ослабление четкости – процесс нелинейный, и если такую картинку мы видим на 10 метрах, это не значит, что она станет вдвое хуже на 20 метрах – разборчивость цифр номера исчезнет на 12-13 метрах.

Вырезаем из всех кадров номер и смотрим на кроп кадра. На дистанции 10 метров TrendVision TDR-721S EVO с разрешением 2K показывает наиболее четко и контрастно из всей пятерки, явно выигрывая и у честных, и у интерполированных Full HD. И нужно быть уж очень непритязательным юзером, чтобы результаты съемки 2K-камеры назвать бесполезнымы.

SilverStone F1 CityScanner 1 / 5 Intego KITE-2 2 / 5 TrendVision TDR-721S EVO 3 / 5 iBOX RoadScan WiFi GPS 4 / 5 Fujida Zoom Hit S WiFi 5 / 5

Ну и не стоит все же забывать об общей визуальной приятности для глаз картинки в высоком разрешении. Как не крути, но даже проходные ролики, не для юридической поддержки, а чисто для собственного удовольствия, видеорегистратором лучше снимать в 2K, нежели в Full HD. Приятнее смотреть, когда детали видны, а не сливаются в мутное пятно. Вот, например, лиственный массив, вырезанный из кадра 2K и Full HD – разница налицо, и даже нет нужды подписывать, где что. Отлично видны даже отдельные травинки на обочине, которые на FHD сливаются в мутное пятно.

Подытожим!

Выбирая бюджетный видеорегистратор, только чтобы фиксировать дорожную обстановку, брать модели с Full HD, в принципе, можно, если экономия – на первом месте. Если же вы выбираете многофункциональный и недешевый гаджет, рассматривать в 2025 году модели, снимающие в 1920×1080 или с интерполяцией на базе 1920×1080 – нерационально. В средних и дорогих сегментах время Full HD прошло. Имеет смысл ориентироваться на 2K-модели с матрицами от 5 мегапикселей.