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  • Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей

Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей

05.06.2025 62 2 0

«Колёса» изучили пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: с GPS-информерами, обновляемыми базами камер и радаров, Wi-Fi, мобильными приложениями и магнитными кронштейнами. Разберёмся – все ли они «плюс-минус одинаковые»?

Неотъемлемые признаки современного видеорегистратора класса «выше среднего» сегодня, на наш взгляд, таковы:

  • Встроенный GPS-информер
  • Обновляемая база данных
  • Работа совместно с мобильным приложением для скачивания видео на смартфон «по воздуху» и обновления баз
  • Магнитный кронштейн с активным питанием, чтобы ставить и снимать гаджет одним движением 
  • Возможность докупить и подключить тыловую или салонную камеру
  • Суперконденсатор по питанию, выдерживающий температуры от -30°С до +55°С

Итоги сравнения представлены в сводной таблице в конце статьи.

Цены на такие устройства тоже выше среднего – простейший регистратор «без всего» можно, безусловно, купить существенно дешевле. На обзор мы взяли пять популярных моделей приборов, объединенных общим сегментом по функциям и характеристикам. По ценовой шкале они расположились так (цены с сайтов производителей): 

  • SilverStone F1 CityScanner – 10 290 рублей
  • Intego KITE-2 – 12 870 рублей
  • TrendVision TDR-721S EVO – 12 990 рублей
  • iBOX RoadScan WiFi GPS – 12 999 рублей
  • Fujida Zoom Hit S WiFi – 13 999 рублей

Все регистраторы из списка отвечают вышеприведённым требованиям, однако есть и отличия. Давайте разберёмся в характеристиках и особенностях поподробнее!

SilverStone F1 CityScanner

SilverStone F1 CityScanner – крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем. Кнопки управления удобно расположены прямо на передней панели возле дисплея. Съёмка заявлена как SUPER HD 2304×1296 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – умеренная.

Минусы:

Разрешение SUPER HD 2304×1296 достигается интерполяцией, так что фактически прибор – Full HD. Да и угол обзора слабоват. Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм. Гнездо для подключения второй камеры – microUSB, но находится в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры). Отсутствует антибликовый CPL-фильтр и сама возможность его крепления – для недешёвого регистратора это большой минус.

Плюсы:

Самая низкая цена среди участников обзора. Дополнительно можно докупить как внешнюю заднюю FullHD камеру, так и внутрисалонную (работает в паре с основной только одна). Имеется возможность жестами ладони перед экраном глушить звук или гасить дисплей.

Характеристики:

  • GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi 
  • Разрешение видеосъёмки – SUPER HD 2304×1296 при 30 к/с 
  • Оптика – матрица PS5260, угол обзора 140°, стеклянные линзы
  • Процессор – Mstar 8339
  • Дисплей – 3 дюйма
  • Мобильное приложение – CityScan F1
  • Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ 
  • Возможность подключения второй камеры – есть
  • Суперконденсатор – есть
  • Дополнительный разъём в адаптере – 12 В
  • Тип штекера питания – круглый 2,5 мм
  • Габариты – 95×54×22 мм, 94 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и тремя кронштейнами (две штуки на 3М скотче и один на присоске), адаптер microSD, чехол.

Intego KITE-2

Intego KITE-2 крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем, как и большинство в этом обзоре. Кнопки управления находятся на правой и левой гранях корпуса и нажимаются на ощупь. Съемка – в типовом разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.

Минусы:

Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм. Гнездо для подключения второй камеры – в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры).

Плюсы:

Дополнительно можно докупить внешнюю заднюю камеру (но её разрешение – только HD). В комплекте уже штатно идет карта памяти на 32 Гб!  

Характеристики:

  • GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi 
  • Разрешение видеосъёмки – Full HD 1920×1080 при 30 к/с
  • Оптика – матрица Sony IMX307, угол обзора 170°, стеклянные линзы
  • Процессор – Mstar 8339
  • Дисплей – 3 дюйма
  • Мобильное приложение – Intego Star
  • Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ 
  • Возможность подключения второй камеры – есть
  • Суперконденсатор – есть
  • Дополнительный разъём в адаптере – 12 В
  • Тип штекера питания – круглый 2,5 мм
  • Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и двумя кронштейнами (на 3М скотче и присоске), антибликовый CPL-фильтр, карта памяти microSD 32 Гб, адаптер microSD, чехол.

TrendVision TDR-721S EVO

TrendVision TDR-721S EVO конструктивно и по габаритам похож на модели Intego и iBOX из этого обзора – крупный 3-дюймовый дисплей и кнопки управления на правой и левой гранях корпуса, нажимаемые на ощупь. Съемка – в реальном разрешении 2K 2560×1440 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.

Минусы:

Прибор чуть крупнее, чем аналоги с таким же 3-дюймовым дисплеем. Нет дополнительного разъёма питания USB или 12 вольт в штекере адаптера питания, как у всех других моделей из обзора.

Плюсы:

Честная 2K-видеосъемка без интерполяции. Разъём питания – современный Type C, плюс допкамера подключается именно в магнитное крепление, а не в сам регистратор, как у всех аналогов из обзора. Дополнительно можно докупить внешнюю заднюю FullHD-камеру или выбрать активацию режима распознавания дорожных знаков через смену прошивки.  

Характеристики:

  • GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi 
  • Разрешение видеосъёмки – 2K 2560×1440 при 30 к/с
  • Оптика – матрица Sony IMX335, угол обзора 170°, стеклянные линзы
  • Процессор – Novatek NTK96675
  • Дисплей – 3 дюйма
  • Мобильное приложение – TV Connect
  • Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ 
  • Возможность подключения второй камеры – есть
  • Суперконденсатор – есть
  • Дополнительный разъём в адаптере – нет
  • Тип штекера питания – USB Type C
  • Габариты – 96×56,5×34 мм, 95 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и тремя кронштейнами (две штуки на 3М скотче и один на присоске), антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.

iBOX RoadScan WiFi GPS

iBOX RoadScan WiFi GPS – крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем. Кнопки управления находятся на правой и левой гранях корпуса и нажимаются на ощупь. Конструктивно – практически клон Intego KITE-2. Съемка – в типовом разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.

Минусы:

Гнездо для подключения второй камеры – в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры). Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм.

Плюсы:

Дополнительно можно докупить как внешнюю заднюю FullHD-камеру, так и внутрисалонную (работает в паре с основной только одна).

Характеристики:

  • GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi 
  • Разрешение видеосъёмки – Full HD 1920×1080 при 30 к/с
  • Оптика – матрица Sony IMX307, угол обзора 170°, стеклянные линзы
  • Процессор – SigmaStar 8339
  • Дисплей – 3 дюйма
  • Мобильное приложение – iBOX Assist
  • Поддержка карт памяти – microSD до 64 ГБ 
  • Возможность подключения второй камеры – есть
  • Суперконденсатор – есть
  • Дополнительный разъём в адаптере – USB
  • Тип штекера питания – круглый 2,5 мм
  • Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и двумя кронштейнами (на 3М скотче и присоске), антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.

Fujida Zoom Hit S WiFi

Fujida Zoom Hit S WiFi – самый компактный и лёгкий прибор в обзоре: чуть больше спичечного коробка, хотя и с самым длинным объективом. Диагональ дисплея – 2,35 дюйма. Кнопки управления находятся на нижней грани корпуса – нажимаются на ощупь и в целом не слишком удобны. Съемка заявлена, как SUPER HD 2304×1296 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – средняя.

Минусы:

Гаджет, на наш взгляд, сильно переоценён. Разрешение SUPER HD 2304×1296 достигается интерполяцией, а реально – Full HD. Удивительно, но единственный кронштейн в комплекте – на 3M-скотче, а кронштейн на присоске не прилагается! Также нет возможности подключить заднюю камеру при необходимости.

Плюсы:

Прибор достаточно миниатюрен, затеняет меньшую площадь на лобовом стекле и меньше отвлекает. Разъем питания – MicroUSB: устаревший, хотя все же более универсальный, чем штыревые у большинства моделей.

Характеристики:

  • GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi 
  • Разрешение видеосъёмки – SUPER HD 2304×1296 и Full HD 1920×1080 при 60 к/с
  • Оптика – матрица GalaxyCore GC2053, угол обзора 170°, стеклянные линзы
  • Процессор – Mstar 8339
  • Дисплей – 2,35 дюйма
  • Мобильное приложение – Fujida.Pro
  • Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ 
  • Возможность подключения второй камеры – нет
  • Суперконденсатор – есть
  • Дополнительный разъём в адаптере – USB
  • Тип штекера питания – microUSB
  • Габариты – 70×47×38 мм, 50 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и одним кронштейном на 3М скотче, антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.

Итоги и выводы

Как мы видим, в ценовом диапазоне от 10 до 14 тысяч рублей присутствуют и классические FullHD-регистраторы, и интерполяционные модели, прикидывающиеся способными снимать видео более высокого разрешения (но по факту все равно являющиеся Full HD), и даже честные 2K-модели.

БрендTrendVisioniBOXFujidaINTEGOSilverStone F1
Модель TDR-721S EVO RoadScan WiFi GPS Dual Zoom Hit S WiFi Kite 2 FHD CityScanner
Разрешение видеоFull HDFull HD (факт.)Full HDFull HD (факт.)
Матрица (сенсор)Sony IMX 335Sony IMX 307Galaxy Core 2053Sony IMX 307PS5260
Ночной режимЕстьЕстьНетНетНет
ПроцессорNovatek NT96675SigmaStar 8339MStar 8339MStar 8339MStar 8339
Поддержка карт памятидо 128 Gbдо 64 Gbдо 128 Gbдо 128 Gbдо 64 Gb
AI – Определение знаковЕстьНетНетНетНет
Угол обзора170°170°170°170°140°
CPL-фильтрЕстьЕстьЕстьЕстьНет
Возможность подключения задней камерыЕстьЕстьНетЕстьЕсть
GPS-информерЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Wi-FiЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Магнитное креплениеЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Сквозное питаниеЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
СуперконденсаторЕстьЕстьЕстьЕстьЕсть
Цена12 99011 99014 99012 49010 290

Поскольку главное достоинство регистратора – это всё же качество съемки, то рассуждать при выборе целесообразно в таком ключе:

  • Если вы считаете, что относительно устаревшее FullHD-разрешение вас устроит, то среди таких устройств стоит выбирать при прочих равных характеристиках более бюджетное, чтобы не переплачивать. 
  • Гаджеты, снимающие с использованием интерполяции, нельзя рассматривать как «ну все же это получше, чем просто Full HD!». Нет, это не лучше, а фактически то же Full HD 1080p. Только вес видео больше, и карта памяти работает с увеличенной нагрузкой впустую.
  • Если интересует более высокое качество съёмки, то сегодня нужно однозначно смотреть в сторону гаджетов с камерами от 2K (1440 p.) и выше. Все же Full HD был нормой еще десять (!) лет назад, и то, что он сейчас продолжает существовать в видеорегистраторах, обусловлено лишь жадностью производителей, серьёзно экономящих на компонентах.

На фоне моделей с 1080p-разрешением видео в этой подборке безоговорочно и абсолютно честно лидирует 2K-гаджет TrendVision TDR-721S EVO, снимающий в 1440p без интерполяции на 5-мегапиксельную матрицу, тогда как у всех прочих, выдающих видео Full HD и интерполированное Full HD, они 2-мегапиксельные. Так что при цене, как у 1080p-моделей (и даже ниже, чем у некоторых 1080p!) выбор очевиден. 

Этот же прибор отличился и в техническо-конструктивном плане – у него единственного из всей пятёрки современный разъём питания и правильное магнитное крепление – регистратор ставится и снимается с магнита одним движением даже с дополнительной тыловой камерой. Тогда как остальные участники обзора требуют вставить штекер провода второй камеры непосредственно в сам регистратор – абсурдное решение, сводящее на нет смысл магнита.

гаджеты
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2 комментария
05.06.2025 11:02
Papirus

Неплохой обзор, не хватает сводной таблицы - так всё ж будет информативнее.
Касательно выбора fullHD/4K, на мой взгляд, все не так однозначно. Есть понятие разумной достаточности. Если цель снимать ролики для инстаграма или семейного альбома - можно хоть 4К, хоть 8, хоть 16 - нет предела совершенству. Для целей распознания объектов, участвовавших в аварии fullHD более чем достаточен. Скорее надо обращать внимание на качество оптики и наличие фильтров.
Еще стОило бы сравнить качество БД радаров, оно у таких регистраторов сильно отличается. И все они (даже в самых дорогих устройствах) уступают базе Яндекс-навигатора. Но для этого нужно с этими девайсами покататься подольше, а не переписывать ТТХ из мануала для юзеров.

05.06.2025 11:44
Penz

Большой минус Сильверстоуна в отсутствии CPL-фильтра. Собственно автор отметил этот момент. Считаю, что любое устройство по цене "выше среднего" должно обладать этим доп.аксессуаром. Как бы регистратор хорошо не снимал - без поляризационного фильтра качество снижается. Порой от торпедо бывают такие отражения на видео, что получается очень сильная "мазня".
Касательно разрешения видео - у всех аппаратов, кроме Тренджвижена, разрешение Full HD. Человек, который не разбирается в регистраторах, может подумать, что все модели с FullHD будут снимать плюс-минус одинаково. Но ничего подобного! У Фуджиды и Сильверстоуна качество картинки будет сильно хуже Айбокса (я видел как он снимает) и Интего (у этого аппарата в теории должно быть качество видео лучше, чем у Фуджиды и Сильвера, но примеры видео я не видел). Трендвижен же со своей Sony 335 однозначно по качеству видео будет превосходить всех. Сильно.
В общем выбор у любого потенциального покупателя регистраторов - огромный. Запутаться очень просто.

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