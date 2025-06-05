Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей

Неотъемлемые признаки современного видеорегистратора класса «выше среднего» сегодня, на наш взгляд, таковы:
- Встроенный GPS-информер
- Обновляемая база данных
- Работа совместно с мобильным приложением для скачивания видео на смартфон «по воздуху» и обновления баз
- Магнитный кронштейн с активным питанием, чтобы ставить и снимать гаджет одним движением
- Возможность докупить и подключить тыловую или салонную камеру
- Суперконденсатор по питанию, выдерживающий температуры от -30°С до +55°С
Итоги сравнения представлены в сводной таблице в конце статьи.
Цены на такие устройства тоже выше среднего – простейший регистратор «без всего» можно, безусловно, купить существенно дешевле. На обзор мы взяли пять популярных моделей приборов, объединенных общим сегментом по функциям и характеристикам. По ценовой шкале они расположились так (цены с сайтов производителей):
- SilverStone F1 CityScanner – 10 290 рублей
- Intego KITE-2 – 12 870 рублей
- TrendVision TDR-721S EVO – 12 990 рублей
- iBOX RoadScan WiFi GPS – 12 999 рублей
- Fujida Zoom Hit S WiFi – 13 999 рублей
Все регистраторы из списка отвечают вышеприведённым требованиям, однако есть и отличия. Давайте разберёмся в характеристиках и особенностях поподробнее!
SilverStone F1 CityScanner – крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем. Кнопки управления удобно расположены прямо на передней панели возле дисплея. Съёмка заявлена как SUPER HD 2304×1296 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – умеренная.
Минусы:
Разрешение SUPER HD 2304×1296 достигается интерполяцией, так что фактически прибор – Full HD. Да и угол обзора слабоват. Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм. Гнездо для подключения второй камеры – microUSB, но находится в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры). Отсутствует антибликовый CPL-фильтр и сама возможность его крепления – для недешёвого регистратора это большой минус.
Плюсы:
Самая низкая цена среди участников обзора. Дополнительно можно докупить как внешнюю заднюю FullHD камеру, так и внутрисалонную (работает в паре с основной только одна). Имеется возможность жестами ладони перед экраном глушить звук или гасить дисплей.
Характеристики:
- GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi
- Разрешение видеосъёмки – SUPER HD 2304×1296 при 30 к/с
- Оптика – матрица PS5260, угол обзора 140°, стеклянные линзы
- Процессор – Mstar 8339
- Дисплей – 3 дюйма
- Мобильное приложение – CityScan F1
- Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ
- Возможность подключения второй камеры – есть
- Суперконденсатор – есть
- Дополнительный разъём в адаптере – 12 В
- Тип штекера питания – круглый 2,5 мм
- Габариты – 95×54×22 мм, 94 г.
Комплектация:
Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и тремя кронштейнами (две штуки на 3М скотче и один на присоске), адаптер microSD, чехол.
Intego KITE-2 крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем, как и большинство в этом обзоре. Кнопки управления находятся на правой и левой гранях корпуса и нажимаются на ощупь. Съемка – в типовом разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.
Минусы:
Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм. Гнездо для подключения второй камеры – в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры).
Плюсы:
Дополнительно можно докупить внешнюю заднюю камеру (но её разрешение – только HD). В комплекте уже штатно идет карта памяти на 32 Гб!
Характеристики:
- GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi
- Разрешение видеосъёмки – Full HD 1920×1080 при 30 к/с
- Оптика – матрица Sony IMX307, угол обзора 170°, стеклянные линзы
- Процессор – Mstar 8339
- Дисплей – 3 дюйма
- Мобильное приложение – Intego Star
- Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ
- Возможность подключения второй камеры – есть
- Суперконденсатор – есть
- Дополнительный разъём в адаптере – 12 В
- Тип штекера питания – круглый 2,5 мм
- Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.
Комплектация:
Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и двумя кронштейнами (на 3М скотче и присоске), антибликовый CPL-фильтр, карта памяти microSD 32 Гб, адаптер microSD, чехол.
TrendVision TDR-721S EVO конструктивно и по габаритам похож на модели Intego и iBOX из этого обзора – крупный 3-дюймовый дисплей и кнопки управления на правой и левой гранях корпуса, нажимаемые на ощупь. Съемка – в реальном разрешении 2K 2560×1440 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.
Минусы:
Прибор чуть крупнее, чем аналоги с таким же 3-дюймовым дисплеем. Нет дополнительного разъёма питания USB или 12 вольт в штекере адаптера питания, как у всех других моделей из обзора.
Плюсы:
Честная 2K-видеосъемка без интерполяции. Разъём питания – современный Type C, плюс допкамера подключается именно в магнитное крепление, а не в сам регистратор, как у всех аналогов из обзора. Дополнительно можно докупить внешнюю заднюю FullHD-камеру или выбрать активацию режима распознавания дорожных знаков через смену прошивки.
Характеристики:
- GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi
- Разрешение видеосъёмки – 2K 2560×1440 при 30 к/с
- Оптика – матрица Sony IMX335, угол обзора 170°, стеклянные линзы
- Процессор – Novatek NTK96675
- Дисплей – 3 дюйма
- Мобильное приложение – TV Connect
- Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ
- Возможность подключения второй камеры – есть
- Суперконденсатор – есть
- Дополнительный разъём в адаптере – нет
- Тип штекера питания – USB Type C
- Габариты – 96×56,5×34 мм, 95 г.
Комплектация:
Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и тремя кронштейнами (две штуки на 3М скотче и один на присоске), антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.
iBOX RoadScan WiFi GPS – крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем. Кнопки управления находятся на правой и левой гранях корпуса и нажимаются на ощупь. Конструктивно – практически клон Intego KITE-2. Съемка – в типовом разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.
Минусы:
Гнездо для подключения второй камеры – в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры). Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм.
Плюсы:
Дополнительно можно докупить как внешнюю заднюю FullHD-камеру, так и внутрисалонную (работает в паре с основной только одна).
Характеристики:
- GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi
- Разрешение видеосъёмки – Full HD 1920×1080 при 30 к/с
- Оптика – матрица Sony IMX307, угол обзора 170°, стеклянные линзы
- Процессор – SigmaStar 8339
- Дисплей – 3 дюйма
- Мобильное приложение – iBOX Assist
- Поддержка карт памяти – microSD до 64 ГБ
- Возможность подключения второй камеры – есть
- Суперконденсатор – есть
- Дополнительный разъём в адаптере – USB
- Тип штекера питания – круглый 2,5 мм
- Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.
Комплектация:
Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и двумя кронштейнами (на 3М скотче и присоске), антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.
Fujida Zoom Hit S WiFi – самый компактный и лёгкий прибор в обзоре: чуть больше спичечного коробка, хотя и с самым длинным объективом. Диагональ дисплея – 2,35 дюйма. Кнопки управления находятся на нижней грани корпуса – нажимаются на ощупь и в целом не слишком удобны. Съемка заявлена, как SUPER HD 2304×1296 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – средняя.
Минусы:
Гаджет, на наш взгляд, сильно переоценён. Разрешение SUPER HD 2304×1296 достигается интерполяцией, а реально – Full HD. Удивительно, но единственный кронштейн в комплекте – на 3M-скотче, а кронштейн на присоске не прилагается! Также нет возможности подключить заднюю камеру при необходимости.
Плюсы:
Прибор достаточно миниатюрен, затеняет меньшую площадь на лобовом стекле и меньше отвлекает. Разъем питания – MicroUSB: устаревший, хотя все же более универсальный, чем штыревые у большинства моделей.
Характеристики:
- GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi
- Разрешение видеосъёмки – SUPER HD 2304×1296 и Full HD 1920×1080 при 60 к/с
- Оптика – матрица GalaxyCore GC2053, угол обзора 170°, стеклянные линзы
- Процессор – Mstar 8339
- Дисплей – 2,35 дюйма
- Мобильное приложение – Fujida.Pro
- Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ
- Возможность подключения второй камеры – нет
- Суперконденсатор – есть
- Дополнительный разъём в адаптере – USB
- Тип штекера питания – microUSB
- Габариты – 70×47×38 мм, 50 г.
Комплектация:
Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и одним кронштейном на 3М скотче, антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.
Итоги и выводы
Как мы видим, в ценовом диапазоне от 10 до 14 тысяч рублей присутствуют и классические FullHD-регистраторы, и интерполяционные модели, прикидывающиеся способными снимать видео более высокого разрешения (но по факту все равно являющиеся Full HD), и даже честные 2K-модели.
|Бренд
|TrendVision
|iBOX
|Fujida
|INTEGO
|SilverStone F1
|Модель
|TDR-721S EVO
|RoadScan WiFi GPS Dual
|Zoom Hit S WiFi
|Kite 2 FHD
|CityScanner
|Разрешение видео
|2К
|Full HD
|Full HD (факт.)
|Full HD
|Full HD (факт.)
|Матрица (сенсор)
|Sony IMX 335
|Sony IMX 307
|Galaxy Core 2053
|Sony IMX 307
|PS5260
|Ночной режим
|Есть
|Есть
|Нет
|Нет
|Нет
|Процессор
|Novatek NT96675
|SigmaStar 8339
|MStar 8339
|MStar 8339
|MStar 8339
|Поддержка карт памяти
|до 128 Gb
|до 64 Gb
|до 128 Gb
|до 128 Gb
|до 64 Gb
|AI – Определение знаков
|Есть
|Нет
|Нет
|Нет
|Нет
|Угол обзора
|170°
|170°
|170°
|170°
|140°
|CPL-фильтр
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Нет
|Возможность подключения задней камеры
|Есть
|Есть
|Нет
|Есть
|Есть
|GPS-информер
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Wi-Fi
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Магнитное крепление
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Сквозное питание
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Суперконденсатор
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Цена
|12 990
|11 990
|14 990
|12 490
|10 290
Поскольку главное достоинство регистратора – это всё же качество съемки, то рассуждать при выборе целесообразно в таком ключе:
- Если вы считаете, что относительно устаревшее FullHD-разрешение вас устроит, то среди таких устройств стоит выбирать при прочих равных характеристиках более бюджетное, чтобы не переплачивать.
- Гаджеты, снимающие с использованием интерполяции, нельзя рассматривать как «ну все же это получше, чем просто Full HD!». Нет, это не лучше, а фактически то же Full HD 1080p. Только вес видео больше, и карта памяти работает с увеличенной нагрузкой впустую.
- Если интересует более высокое качество съёмки, то сегодня нужно однозначно смотреть в сторону гаджетов с камерами от 2K (1440 p.) и выше. Все же Full HD был нормой еще десять (!) лет назад, и то, что он сейчас продолжает существовать в видеорегистраторах, обусловлено лишь жадностью производителей, серьёзно экономящих на компонентах.
На фоне моделей с 1080p-разрешением видео в этой подборке безоговорочно и абсолютно честно лидирует 2K-гаджет TrendVision TDR-721S EVO, снимающий в 1440p без интерполяции на 5-мегапиксельную матрицу, тогда как у всех прочих, выдающих видео Full HD и интерполированное Full HD, они 2-мегапиксельные. Так что при цене, как у 1080p-моделей (и даже ниже, чем у некоторых 1080p!) выбор очевиден.
Этот же прибор отличился и в техническо-конструктивном плане – у него единственного из всей пятёрки современный разъём питания и правильное магнитное крепление – регистратор ставится и снимается с магнита одним движением даже с дополнительной тыловой камерой. Тогда как остальные участники обзора требуют вставить штекер провода второй камеры непосредственно в сам регистратор – абсурдное решение, сводящее на нет смысл магнита.
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Неплохой обзор, не хватает сводной таблицы - так всё ж будет информативнее.
Касательно выбора fullHD/4K, на мой взгляд, все не так однозначно. Есть понятие разумной достаточности. Если цель снимать ролики для инстаграма или семейного альбома - можно хоть 4К, хоть 8, хоть 16 - нет предела совершенству. Для целей распознания объектов, участвовавших в аварии fullHD более чем достаточен. Скорее надо обращать внимание на качество оптики и наличие фильтров.
Еще стОило бы сравнить качество БД радаров, оно у таких регистраторов сильно отличается. И все они (даже в самых дорогих устройствах) уступают базе Яндекс-навигатора. Но для этого нужно с этими девайсами покататься подольше, а не переписывать ТТХ из мануала для юзеров.
Большой минус Сильверстоуна в отсутствии CPL-фильтра. Собственно автор отметил этот момент. Считаю, что любое устройство по цене "выше среднего" должно обладать этим доп.аксессуаром. Как бы регистратор хорошо не снимал - без поляризационного фильтра качество снижается. Порой от торпедо бывают такие отражения на видео, что получается очень сильная "мазня".
Касательно разрешения видео - у всех аппаратов, кроме Тренджвижена, разрешение Full HD. Человек, который не разбирается в регистраторах, может подумать, что все модели с FullHD будут снимать плюс-минус одинаково. Но ничего подобного! У Фуджиды и Сильверстоуна качество картинки будет сильно хуже Айбокса (я видел как он снимает) и Интего (у этого аппарата в теории должно быть качество видео лучше, чем у Фуджиды и Сильвера, но примеры видео я не видел). Трендвижен же со своей Sony 335 однозначно по качеству видео будет превосходить всех. Сильно.
В общем выбор у любого потенциального покупателя регистраторов - огромный. Запутаться очень просто.