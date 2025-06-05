Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей

«Колёса» изучили пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: с GPS-информерами, обновляемыми базами камер и радаров, Wi-Fi, мобильными приложениями и магнитными кронштейнами. Разберёмся – все ли они «плюс-минус одинаковые»?

Неотъемлемые признаки современного видеорегистратора класса «выше среднего» сегодня, на наш взгляд, таковы:

Встроенный GPS-информер

Обновляемая база данных

Работа совместно с мобильным приложением для скачивания видео на смартфон «по воздуху» и обновления баз

Магнитный кронштейн с активным питанием, чтобы ставить и снимать гаджет одним движением

Возможность докупить и подключить тыловую или салонную камеру

Суперконденсатор по питанию, выдерживающий температуры от -30°С до +55°С

Итоги сравнения представлены в сводной таблице в конце статьи.



Цены на такие устройства тоже выше среднего – простейший регистратор «без всего» можно, безусловно, купить существенно дешевле. На обзор мы взяли пять популярных моделей приборов, объединенных общим сегментом по функциям и характеристикам. По ценовой шкале они расположились так (цены с сайтов производителей):



SilverStone F1 CityScanner – 10 290 рублей

Intego KITE-2 – 12 870 рублей

TrendVision TDR-721S EVO – 12 990 рублей

iBOX RoadScan WiFi GPS – 12 999 рублей

Fujida Zoom Hit S WiFi – 13 999 рублей

Все регистраторы из списка отвечают вышеприведённым требованиям, однако есть и отличия. Давайте разберёмся в характеристиках и особенностях поподробнее!

SilverStone F1 CityScanner

SilverStone F1 CityScanner – крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем. Кнопки управления удобно расположены прямо на передней панели возле дисплея. Съёмка заявлена как SUPER HD 2304×1296 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – умеренная.

Минусы:

Разрешение SUPER HD 2304×1296 достигается интерполяцией, так что фактически прибор – Full HD. Да и угол обзора слабоват. Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм. Гнездо для подключения второй камеры – microUSB, но находится в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры). Отсутствует антибликовый CPL-фильтр и сама возможность его крепления – для недешёвого регистратора это большой минус.

Плюсы:

Самая низкая цена среди участников обзора. Дополнительно можно докупить как внешнюю заднюю FullHD камеру, так и внутрисалонную (работает в паре с основной только одна). Имеется возможность жестами ладони перед экраном глушить звук или гасить дисплей.

Характеристики:

GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi

Разрешение видеосъёмки – SUPER HD 2304×1296 при 30 к/с

Оптика – матрица PS5260, угол обзора 140°, стеклянные линзы

Процессор – Mstar 8339

Дисплей – 3 дюйма

Мобильное приложение – CityScan F1

Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ

Возможность подключения второй камеры – есть

Суперконденсатор – есть

Дополнительный разъём в адаптере – 12 В

Тип штекера питания – круглый 2,5 мм

Габариты – 95×54×22 мм, 94 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и тремя кронштейнами (две штуки на 3М скотче и один на присоске), адаптер microSD, чехол.

Intego KITE-2

Intego KITE-2 крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем, как и большинство в этом обзоре. Кнопки управления находятся на правой и левой гранях корпуса и нажимаются на ощупь. Съемка – в типовом разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.

Минусы:

Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм. Гнездо для подключения второй камеры – в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры).

Плюсы:

Дополнительно можно докупить внешнюю заднюю камеру (но её разрешение – только HD). В комплекте уже штатно идет карта памяти на 32 Гб!

Характеристики:

GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi

Разрешение видеосъёмки – Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Оптика – матрица Sony IMX307, угол обзора 170°, стеклянные линзы

Процессор – Mstar 8339

Дисплей – 3 дюйма

Мобильное приложение – Intego Star

Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ

Возможность подключения второй камеры – есть

Суперконденсатор – есть

Дополнительный разъём в адаптере – 12 В

Тип штекера питания – круглый 2,5 мм

Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и двумя кронштейнами (на 3М скотче и присоске), антибликовый CPL-фильтр, карта памяти microSD 32 Гб, адаптер microSD, чехол.

TrendVision TDR-721S EVO

TrendVision TDR-721S EVO конструктивно и по габаритам похож на модели Intego и iBOX из этого обзора – крупный 3-дюймовый дисплей и кнопки управления на правой и левой гранях корпуса, нажимаемые на ощупь. Съемка – в реальном разрешении 2K 2560×1440 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.

Минусы:

Прибор чуть крупнее, чем аналоги с таким же 3-дюймовым дисплеем. Нет дополнительного разъёма питания USB или 12 вольт в штекере адаптера питания, как у всех других моделей из обзора.

Плюсы:

Честная 2K-видеосъемка без интерполяции. Разъём питания – современный Type C, плюс допкамера подключается именно в магнитное крепление, а не в сам регистратор, как у всех аналогов из обзора. Дополнительно можно докупить внешнюю заднюю FullHD-камеру или выбрать активацию режима распознавания дорожных знаков через смену прошивки.

Характеристики:

GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi

Разрешение видеосъёмки – 2K 2560×1440 при 30 к/с

Оптика – матрица Sony IMX335, угол обзора 170°, стеклянные линзы

Процессор – Novatek NTK96675

Дисплей – 3 дюйма

Мобильное приложение – TV Connect

Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ

Возможность подключения второй камеры – есть

Суперконденсатор – есть

Дополнительный разъём в адаптере – нет

Тип штекера питания – USB Type C

Габариты – 96×56,5×34 мм, 95 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и тремя кронштейнами (две штуки на 3М скотче и один на присоске), антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.

iBOX RoadScan WiFi GPS

iBOX RoadScan WiFi GPS – крупный прибор с классическим дизайном и большим 3-дюймовым дисплеем. Кнопки управления находятся на правой и левой гранях корпуса и нажимаются на ощупь. Конструктивно – практически клон Intego KITE-2. Съемка – в типовом разрешении Full HD 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – богатая.

Минусы:

Гнездо для подключения второй камеры – в самом приборе, что сводит на нет смысл активного магнитного кронштейна (в регистратор все равно придется каждый раз втыкать штекер камеры). Разъём питания специфический – круглый штекер 2,5 мм.

Плюсы:

Дополнительно можно докупить как внешнюю заднюю FullHD-камеру, так и внутрисалонную (работает в паре с основной только одна).

Характеристики:

GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi

Разрешение видеосъёмки – Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Оптика – матрица Sony IMX307, угол обзора 170°, стеклянные линзы

Процессор – SigmaStar 8339

Дисплей – 3 дюйма

Мобильное приложение – iBOX Assist

Поддержка карт памяти – microSD до 64 ГБ

Возможность подключения второй камеры – есть

Суперконденсатор – есть

Дополнительный разъём в адаптере – USB

Тип штекера питания – круглый 2,5 мм

Габариты – 90×52×18 мм, 100 г.

Комплектация:

Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и двумя кронштейнами (на 3М скотче и присоске), антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.

Fujida Zoom Hit S WiFi

Fujida Zoom Hit S WiFi – самый компактный и лёгкий прибор в обзоре: чуть больше спичечного коробка, хотя и с самым длинным объективом. Диагональ дисплея – 2,35 дюйма. Кнопки управления находятся на нижней грани корпуса – нажимаются на ощупь и в целом не слишком удобны. Съемка заявлена, как SUPER HD 2304×1296 и 30 кадров в секунду. Комплектация аксессуарами – средняя.

Минусы:

Гаджет, на наш взгляд, сильно переоценён. Разрешение SUPER HD 2304×1296 достигается интерполяцией, а реально – Full HD. Удивительно, но единственный кронштейн в комплекте – на 3M-скотче, а кронштейн на присоске не прилагается! Также нет возможности подключить заднюю камеру при необходимости.

Плюсы:

Прибор достаточно миниатюрен, затеняет меньшую площадь на лобовом стекле и меньше отвлекает. Разъем питания – MicroUSB: устаревший, хотя все же более универсальный, чем штыревые у большинства моделей.

Характеристики:

GPS-информатор c базой камер, обновляемой по Wi-Fi

Разрешение видеосъёмки – SUPER HD 2304×1296 и Full HD 1920×1080 при 60 к/с

Оптика – матрица GalaxyCore GC2053, угол обзора 170°, стеклянные линзы

Процессор – Mstar 8339

Дисплей – 2,35 дюйма

Мобильное приложение – Fujida.Pro

Поддержка карт памяти – microSD до 128 ГБ

Возможность подключения второй камеры – нет

Суперконденсатор – есть

Дополнительный разъём в адаптере – USB

Тип штекера питания – microUSB

Габариты – 70×47×38 мм, 50 г.

Комплектация:



Адаптер питания, магнитное крепление с активным питанием и одним кронштейном на 3М скотче, антибликовый CPL-фильтр, адаптер microSD, чехол, набор клипс для крепления кабеля к лобовому стеклу.

Итоги и выводы

Как мы видим, в ценовом диапазоне от 10 до 14 тысяч рублей присутствуют и классические FullHD-регистраторы, и интерполяционные модели, прикидывающиеся способными снимать видео более высокого разрешения (но по факту все равно являющиеся Full HD), и даже честные 2K-модели.

Бренд TrendVision iBOX Fujida INTEGO SilverStone F1 Модель TDR-721S EVO RoadScan WiFi GPS Dual Zoom Hit S WiFi Kite 2 FHD CityScanner Разрешение видео 2К Full HD Full HD (факт.) Full HD Full HD (факт.) Матрица (сенсор) Sony IMX 335 Sony IMX 307 Galaxy Core 2053 Sony IMX 307 PS5260 Ночной режим Есть Есть Нет Нет Нет Процессор Novatek NT96675 SigmaStar 8339 MStar 8339 MStar 8339 MStar 8339 Поддержка карт памяти до 128 Gb до 64 Gb до 128 Gb до 128 Gb до 64 Gb AI – Определение знаков Есть Нет Нет Нет Нет Угол обзора 170° 170° 170° 170° 140° CPL-фильтр Есть Есть Есть Есть Нет Возможность подключения задней камеры Есть Есть Нет Есть Есть GPS-информер Есть Есть Есть Есть Есть Wi-Fi Есть Есть Есть Есть Есть Магнитное крепление Есть Есть Есть Есть Есть Сквозное питание Есть Есть Есть Есть Есть Суперконденсатор Есть Есть Есть Есть Есть Цена 12 990 11 990 14 990 12 490 10 290

Поскольку главное достоинство регистратора – это всё же качество съемки, то рассуждать при выборе целесообразно в таком ключе:

Если вы считаете, что относительно устаревшее FullHD-разрешение вас устроит, то среди таких устройств стоит выбирать при прочих равных характеристиках более бюджетное, чтобы не переплачивать.

Гаджеты, снимающие с использованием интерполяции, нельзя рассматривать как «ну все же это получше, чем просто Full HD!». Нет, это не лучше, а фактически то же Full HD 1080p. Только вес видео больше, и карта памяти работает с увеличенной нагрузкой впустую.

Если интересует более высокое качество съёмки, то сегодня нужно однозначно смотреть в сторону гаджетов с камерами от 2K (1440 p.) и выше. Все же Full HD был нормой еще десять (!) лет назад, и то, что он сейчас продолжает существовать в видеорегистраторах, обусловлено лишь жадностью производителей, серьёзно экономящих на компонентах.

На фоне моделей с 1080p-разрешением видео в этой подборке безоговорочно и абсолютно честно лидирует 2K-гаджет TrendVision TDR-721S EVO, снимающий в 1440p без интерполяции на 5-мегапиксельную матрицу, тогда как у всех прочих, выдающих видео Full HD и интерполированное Full HD, они 2-мегапиксельные. Так что при цене, как у 1080p-моделей (и даже ниже, чем у некоторых 1080p!) выбор очевиден.

Этот же прибор отличился и в техническо-конструктивном плане – у него единственного из всей пятёрки современный разъём питания и правильное магнитное крепление – регистратор ставится и снимается с магнита одним движением даже с дополнительной тыловой камерой. Тогда как остальные участники обзора требуют вставить штекер провода второй камеры непосредственно в сам регистратор – абсурдное решение, сводящее на нет смысл магнита.