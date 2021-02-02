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  • Допинг для аутсайдера: представлен Cadillac CT4-V Blackwing с 479-сильным V6

Допинг для аутсайдера: представлен Cadillac CT4-V Blackwing с 479-сильным V6

02.02.2021 56 0 0

Cadillac CT4-V Blackwing практически во всём повторяет более крупный и дорогой Cadillac CT5-V Blackwing, но вместо 677-сильного компрессорного V8 у него под капотом установлен более скромный наддувный V6.

 

Марке Cadillac никак не удаётся сделать по-настоящему успешную компактную (по европейским меркам — среднеразмерную) модель, будь-то Cimarron из 80-х годов прошлого века, BLS из прошлого десятилетия (клон Saab 9-3), более свежий ATS и пришедший ему на смену в 2019 году CT4. Последний является техническим родственником более крупного CT5, только размеры у него поменьше и двигатели не такие мощные, а с места водителя CT4 и CT5 похожи как две капли воды, так как дизайн приборной панели идентичен.

В 2020 году американские дилеры Cadillac, по данным ресурса CarSalesBase, реализовали только 4889 экземпляров CT4, тогда как лидер сегмента — BMW 3-Series — разошёлся тиражом 41 442 шт., Mercedes-Benz C-класса — 26 294 шт., Audi A4 — 18 341 шт. Даже известная «неудачница» Alfa Romeo Giulia оказалась успешнее — продано 8203 шт. В общем, вряд ли GM решится ещё на одно поколение младшей легковушки с ДВС, тем более что к 2035 году корпорация планирует полностью переключиться на электромобили.

Появление версии CT4-V Blackwing можно считать побочным положительным эффектом — по шасси она в значительной степени унифицирована со старшим спортседаном CT5-V Blackwing, который также дебютировал сегодня, а 3,6-литровая бензиновая «битурбошестёрка» позаимствована у ATS-V и модернизирована: установлены новые малоинерционные турбокомпрессоры, новый коленвал, титановые шатуны, доработаны системы смазки и охлаждения. Пиковая отдача составляет 479 л.с. и 603 Нм.

Коробка передач по умолчанию — 6-ступенчатая «механика» Tremec с электронными ассистентами (автоподгонка оборотов двигателя при смене передач, возможность переключать передачи без сброса газа), за доплату доступен 10-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — только задний, в стоке ставится самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением и собственным контуром охлаждения. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) младший спортседан разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 304 км/ч.

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Спортивная подвеска — такая же, как у CT5-V Blackwing: адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0 с усиленными площадками креплений и распорками, более жёсткие пружины и крепления рычагов, полые стабилизаторы. Тормоза Brembo поскромнее, чем у старшего брата: спереди 380-миллиметровые диски и 6-поршневые суппорты, сзади — 340-миллиметровые диски и 4-поршневые суппорты. Карбон-керамические тормоза для CT4-V Blackwing не предлагаются даже за доплату. Шины — Michelin Pilot Sport 4S размерностью 255/35 ZR 18 спереди и 275/35 ZR 18 сзади.

Любопытно, что опциональный углепластиковый аэродинамический обвес у CT4-V Blackwing эффективнее, чем у CT5-V Blackwing: он снижает прижимную силу на 214% и на 75% соответственно.

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В салоне — ковшеобразные передние кресла в электрорегулировками (за доплату — с вентиляцией и массажёром), цифровой 12-дюймовый щиток приборов, аудиосистема AKG с 14 громкоговорителями (на один меньше, чем у CT5-V Blackwing), спортивный руль, красные ремни. Нашлёпка на рычаге МКП со схемой переключений изготовлена на 3D-принтере.

Cadillac CT4-V Blackwing стоит от 59 990 долларов, у американских дилеров спортседан появится летом. Для сравнения скажем, что новый BMW M3 (480 л.с., 550 Нм) стоит в США от 69 900 долларов, Mercedes-AMG C 63 (475 л.с., 650 Нм) — от 68 600 долларов.

В России седаны марки Cadillac в настоящее время официально не представлены.

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