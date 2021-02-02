Cadillac CT5-V Blackwing: конкурент BMW M5 с мотором от Corvette и ручной коробкой

Корпорация General Motors представила, возможно, свой последний олдскульный спортседан, который должен привести в восторг поклонников американского автопрома: компрессорный V8 мощностью 677 л.с., задний привод с «самоблоком» и 6-ступенчатая МКП в базовой комплектации. «Автомат» тоже доступен, но это, как говорится, для слабаков.

Надо отдать должное, со времён появления первого Cadillac CTS-V в 2004 году, управляемость которого настраивали на немецком Нюрбургринге, американские спортседаны стали пользоваться уважением во всём мире, но эпоха таких машин подходит к концу — к 2035 году GM намерена полностью переключиться на электромобили, и при такой перспективе нет смысла тратить денежки на разработку новинок с мощными бензиновыми V8.

Представленный сегодня Cadillac CT5-V Blackwing — это своего рода подарок поклонникам олдскульного американского автопрома, идущий вразрез с «зелёным» дискурсом GM, и сделан он ровно по тем же лекалам, что CTS-V первого поколения, только с небольшой поправкой на актуальные цифровые технологии и комплектующие.

Под капотом установлен старый добрый нижневальный 6,2-литровый LT4 V8, ещё от прошлого переднемоторного Chevrolet Corvette: 1,7-литровый приводной нагнеталь Eaton, алюминиевые головки Rotocast A356T6, титановые впускные клапаны, модифицированные системы смазки и вентиляции картерных газов, высокопроизводительные системы впуска и выпуска позволили добиться максимальных 677 л.с. и 893 Нм — это самый мощный серийный Cadillac в истории! Для сравнения скажем, что представленный на днях BMW M5 CS имеет под капотом «всего-то» 635 л.с. и 750 Нм.



В пару компрессорному V8 по умолчанию ставится 6-ступенчатая МКП Tremec, при этом электроника умеет подбирать оптимальные обороты двигателя при переключении передач, а при желании можно переключаться вообще без сброса газа. Ведущие колёса — только задние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением и собственным контуром охлаждения. В виде опции предлагается 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» с возможностью ручного выбора ступеней магниевыми подрулевыми лепестками. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Cadillac CT5-V Blackwing разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 322 км/ч.



В подвеске применены рассчитанные на трековые нагрузки и высокие температуры адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0 с усиленным опорами и распорками, более жёсткие пружины, более жёсткие опоры рычагов и полые стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормоза от Brembo — самые крупные из тех, что устанавливались на машины Cadillac в стоке: спереди 398-миллиметровые диски и 6-поршневые суппорты, сзади — 373-миллиметровые диски и 4-поршневые суппорты. В виде опции доступны карбон-керамические тормоза. Кованные колёса обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S размерностью 275/35 ZR 19 спереди и 305/30 ZR 19 сзади.



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Кузов получил новый, продутые в трубе аэродинамический обвес: передний бампер с увеличенными воздухозаборник, задний бампер с интегрированным диффузором, вентиляционные решётки на передних крыльях, спойлер на крышке багажника, щитки под днищем. Доступный в виде опции расширенный обвес из углепластика позволяет снизить подъёмную силу на 75%.



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В салоне — передние кресла с расширенной боковой поддержкой и 18 электрорегулировками (за доплату — с вентиляцией и массажёром), аудиосистема AKG с 15 громкоговорителями, 12-дюймовый полностью цифровой щиток приборов, спортивное рулевое колесо, отделка из углепластика.



Базовая цена на Cadillac CT5-V Blackwing составляет 84 990 долларов, заявки уже принимаются, но готовые машины дилеры получат только летом. Каждый экземпляр будет проходить заводское тестирование на треке, двигатели собираются вручную.

Добавим, что обычный Cadillac CT5 дебютировал весной 2019 года, а 2020-й стал первым полным годом его продаж, за который, по данным ресурса CarSalesBase, в США реализовано 14 711 экземпляров этой модели. Между тем «пятёрка» BMW разошлась в США в 2020 году тиражом 26 785 шт., Mercedes-Benz E-класса — 25 499 шт., Audi A6 — 10 535 шт.



В России Cadillac CT5 официально не представлен, и заряженная версия Blackwing у нас тоже не появится.

