Новая «заряженная» версия седана: в линейке BMW появился M5 CS с 635-сильным мотором

Немецкая компания BMW ещё в конце мая прошлого года представила «посвежевшие» седан и универсал BMW 5 series. Позже, в середине июня производитель показал «заряженную» версию модели (представлена только в виде «четырёхдверки»), причём тогда были рассекречены две версии – M5 и M5 Competition. Теперь семейство пополнилось за счёт ещё одного «горячего» варианта – M5 CS.

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Ранее этот спортседан, спрятанный в маскировочную плёнку уже несколько раз попадался фотошпионам. В конце прошлого года появился короткий видеотизер новинки. Тогда стало известно, что в основу M5 CS легла версия M5 Competition. Однако, у этого «заряженного» варианта иная радиаторная решётка, выполненная в форме фирменных «ноздрей», но с обводкой бронзового цвета.



Помимо этого, BMW оснастила M5 CS светодиодной головной оптикой с дневными ходовыми огнями ярко жёлтого цвета (как у M8 Gran Coupe), декоративными элементами из углеволокна, а также 20-дюймовыми коваными алюминиевыми колёсными дисками оригинального дизайна и карбоновыми керамическими тормозами с красными суппортами – всё это призвано подчеркнуть спортивный характер «четырёхдверки».



Салон спортседана M5 CS рассчитан на четверых седоков: на обоих рядах располагаются кресла-ковши, причём у передних углепластиковое основание. Сидения отделаны натуральной кожей и алькантарой, а на подголовники нанесли изображение схемы трассы Нюрбургринг. Кроме того, между передними креслами располагается фиксированный центральный подлокотник (ниши под крышкой нет).



«Заряженный» седан имеет проекционный дисплей (меняет режим при выборе спортивных ездовых пресетов). На нём отображаются данные навигатора, спидометра, информация от систем безопасности и о действующих ограничениях скорости, а также показания тахометра.

В основе «горячей» версии с приставкой CS к названию лежит шасси от M5 Competition, заниженное на 7 мм, с электронноуправляемыми амортизаторами от M8 Gran Coupe. У спортседана перенастроенные адаптивные стойки, другие опорные подшипники, изменённые настройки системы стабилизации, а также полный привод M xDrive, дрифт-режим и активный задний дифференциал (со степенью блокировки до 100%).



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«Четырёхдверка» BMW M5 CS легче по сравнению с M5 Competition (на 70 кг). Под капотом располагается битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра. Его отдачу форсировали с 625 до 635 л.с., при этом максимальный крутящий момент остался прежним – 750 Нм. Двигатель работает идёт в паре с прежним восьмиступенчатым «автоматом». С места до «сотни» новый «заряженный» седан разгоняется за 3 секунды, на разгон до 200 км/ч ему нужно 10,3 секунды (у версии Competition – 3,3 и 10,8 секунды соответственно). Максимальная скорость равна 305 км/ч.

Спортивный седан представлен и на российском рынке. Местное представительство назвало ценник BMW M5 CS, он составит 14 млн рублей. Напомним, стоимость версии «поскромнее» – M5 Competition – стартует с отметки 9,08 млн рублей.

