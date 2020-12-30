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BMW дразнит тизером M5 CS: седан получит 635-сильный мотор

30.12.2020 225 0 0

Новая «четырёхдверка» баварской марки дебютирует в следующем месяце. Пока что автомобиль слегка «приоткрыли» с помощью короткого видеролика.

 

Компания BMW в конце мая 2020 года представила «посвежевшие» седан и универсал BMW 5 series. В середине июня была показана «заряженная» версия (представлена только в виде «четырёхдверки»), причём тогда компания рассекретила две версии – M5 и M5 Competition. В скором времени семейство пополнится ещё одним вариантом – M5 CS.

Этот спортивный седан в маскировке ранее уже несколько раз попадался в объективы фотошпионов. Пока что модель полностью не раскрыли, но частично показали в короткой видеотизере. Ролик опубликован на официальной странице BMW M в соцсети Facebook, в нём генеральный директор подразделения Маркус Флаш рассказывает некоторые подробности о M5 CS.

Судя по видео, в основу спортседана с приставкой CS к названию легла версия M5 Competition. При этом у новинки иная радиаторная решётка: она выполнена в форме фирменных «ноздрей», но при этом имеет обводку бронзового цвета. Кроме того, M5 CS оснастили головной оптикой с яркими жёлтыми акцентами (как у M8 Gran Coupe), а также коваными алюминиевыми колёсными дисками оригинального дизайна и карбоновыми керамическими тормозами с красными суппортами – всё это призвано подчеркнуть спортивный характер «четырёхдверки».

В ходе видео в салон нового автомобиля BMW заглянуть не удалось. Скорее всего, внутри будет маркировка с названием версии. Кроме того, клиентам могут предложить иные спортивные кресла – «ковши» из углеродного волокна (как у M3 и M4). Салон будет рассчитан на четырёх седоков.

В рамках тизера Маркус Флаш успел рассказать немного о «начинке» седана. По его словам, отдача двигателя, которым оснащается версия CS составит 635 л.с. Для сравнения, у нынешнего M5 Competition под капотом располагается битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра мощностью 625 л.с. (максимальный крутящий момент – 750 Нм). Он разгоняется с места до «сотни» за 3,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 км/ч.

На фото: BMW M5 Competition
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На фото: BMW M5 Competition
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На фото: BMW M5 Competition
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Судя по всему, динамические характеристики BMW M5 CS будут выше. Дело не только в том, что у мотора больше отдача, но и в «диете», на которую баварцы посадили M5. По словам руководителя подразделения, новинка «похудела» на 70 кг по сравнению с донором – M5 Competition. Вероятно, показатель новинки составит 1860 кг. По предварительным данным, у спортседана останется полноприводная система, а в пару к мотору предложат нынешний восьмиступенчатый «автомат».

Презентация новинки пройдёт в январе 2021-го, а в продажу она поступит позже в том же году. Цены M5 CS пока не сообщаются. На сегодняшний день минимальная стоимость «заряженного» седана BMW M5 на домашнем рынке, в Германии, составляет 89 193 евро (эквивалентно примерно 8,1 млн рублей по текущему курсу).

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