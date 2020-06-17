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  • BMW обновил M5: новая цифровая «приборка» и лазерные фары, а мотор прежний

BMW обновил M5: новая цифровая «приборка» и лазерные фары, а мотор прежний

17.06.2020 256 0 0

На российский рынок новинка выйдет только в версии M5 Competition: дилеры уже принимают заказы. Стартовый ценник – 8,65 млн рублей.

 

Баварский производитель в конце прошлого месяца представил «посвежевшие» седан и универсал BMW 5 series. Теперь пришла очередь «заряженной» версии, которая представлена только в виде «четырёхдверки». Компания рассекретила сразу две версии – M5 и M5 Competition. Изменения интерьера и экстерьера у «горячих» модификаций такие же, как у «обычного» седана, а «начинка» осталась прежней.

Обновлённая «четырёхдверка» получила такие же как у рестайлинговой «пятёрки» BMW радиаторную решётку (фирменные «ноздри» стали объёмнее) и светодиодную головную оптику с L-образными дневными ходовыми огнями (в качестве опции предлагаются матричные фары с лазерным дальним светом). В переднем бампере «эмки» заметны более крупные воздухозаборниками, а у заднего бампера увеличили диффузор. Передние крылья выполнены из углепластика. Версию с прибавкой Competition к названию по-прежнему можно узнать по спойлеру на крышке багажника и декоративным элементам чёрного цвета.

Салон версий M5 обновили за счёт новой цифровой приборной панели и другой мультимедийной системы с увеличенным тачскрином – диагональ 12,3 дюйма вместо 10,25 дюйма. Проекционный дисплей теперь может отображаться в двух разных режимах (в зависимости от выбранных настроек ездовой электроники). В РФ «посвежевший» M5 Competition предложат с кожаной отделкой, навигационной системой, подогревом передних спортивных сидений и рулевого колеса.

В стандартное оснащение топовой версии BMW M5 Competition M Special входят не только лазерные фары, но и активный круиз-контроль, парковочный ассистент, регистратор BMW Drive Recorder, обогрев всех сидений, автоматический четырёхзонный климат-контроль, беспроводная зарядка гаджетов и т.д. Не достанется россиянам функция, позволяющая дистанционно запустить двигатель и открывать/блокировать двери с помощью смартфонов с технологией NFC.

Версия M5 Competition в рамках обновления получила новые амортизаторы от модели M8 Gran Coupe, а также перенастроенные пружины. В компании утверждают. что это улучшило управляемость. Кроме того, версии добавили ездовой режим Track (предполагает отключение электронных помощников и функции срабатывания сигнала аварийной остановки при экстренном торможении).

Двигатель у «эмок» остался прежним: это «битурбовосьмёрка» объёмом 4,4 литра. Её отдача у M5 составляет 600 л.с. (750 Нм крутящего момента), а у M5 Competition – 625 л.с. (750 Нм). Мотор идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом», автомобили оснащаются системой полного привода M xDrive с муфтой подключения передней оси. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч (чтобы повысить лимит до 305 км/ч, нужно доплатить за пакет M Driver's Package). На разгон с места до «сотни» M5 нужно 3,4 секунды (до 200 км/ч – 11,1 секунды), а M5 Competition выполняет эти упражнения за 3,3 и 10,8 секунды соответственно. 

Сейчас российские дилеры BMW принимают заказы на обновлённый «заряженный» седан. Стартовый ценник версии M5 Competition составляет 8,65 млн рублей (на 370 тыс. рублей дороже, чем дореформенная версия), а минимальная стоимость M5 Competition M Special равна 9,85 млн рублей (на 310 тыс. рублей дороже). Версия M5 в РФ представлена не будет, на домашнем рынке её цена начинается с отметки 120 900 евро (эквивалентно 9,45 млн рублей по текущему курсу).

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