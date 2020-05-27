Обновлённая BMW 5 Series: повальная гибридизация и чёрный глянец в салоне

Если принимать во внимание только кузов седан (универсал 5 Series в нашей стране официально не представлен), то баварская «пятёрка» по итогам прошлого года стала самой популярной моделью в премиальном бизнес-классе: по данным АЕБ, продано 7282 шт. против 6749 седанов Mercedes-Benz E-класса. Но если считать все «ешки», то есть седаны, универсалы, купе и кабриолеты, то выходит уже 8352 шт. Седан Audi A6 нашёл в нашей стране 1088 покупателей, вместе с универсалом Avant и его кросс-версией Allroad — 1127.

Обновление должно укрепить BMW 5 Series на позиции лидера, и что касается российской версии модели, то обновление это в первую очередь косметическое. Автомобилю полностью перекроили передок, заузили фары (теперь с лазерным светом в виде опции) и сделали более объёмными фирменные ноздри. У переднего бампера в базовых версиях теперь иной вырез воздуховода радиатора и декоративные вертикально ориентированные рамочки по краям. С кормы обновлённую «пятёрку» можно идентифицировать по новой светодиодной начинке фонарей, при этом форма фонарей и соответственно крышки багажника не изменились. Трапециевидные выхлопные патрубки стали атрибутом всех версий (раньше предлагались также круглые). Вдобавок изменился дизайн колёсных дисков.



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В салоне ожидаемо появился унифицированный для всех новых BMW виртуальный щиток приборов с совершенно нечитаемыми шкалами-червяками спидометра и тахометра по бокам. Центральная консоль прежняя, то есть блок климат-контроля не изменился, но экран мультимедийной системы (10,25- или 12,3-дюймовый) показывает теперь самую свежую операционку BMW 7.0 с облачной навигацией и 3D-визуализацией окружающей местности. На спицах руля изменилось расположение сервисных клавиш. Центральная консоль получила маркую отделку чёрным глянцем — самое сомнительное нововведение.



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Линейка двигателей для России принципиально не изменилась: два дизеля с двухступенчатым наддувом — 520d (190 л.с., 400 Нм) и 530d (249 л.с., 650 Нм), четыре бензиновых агрегата — 520i (184 л.с., 290 Нм), 530i (249 л.с., 350 Нм), 540i (340 л.с., 450 Нм), M550i (530 л.с., 750 Нм). Наиболее мощные версии по умолчанию идут в комплекте с системой полного привода xDrive. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».



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В Европе технических изменений куда больше, они продиктованы ужесточением экологических требований, за невыполнение которых автопроизводителям светят огромные штрафы. Теперь все 4- и 6-цилиндровые двигатели имеют гибридный довесок в виде 8-киловаттного (11 л.с.) стартер-генератора. Он помогает двигателю при разгонах и позволяет немного улучшить экономичность и снизить уровень вредных выбросов. У старших дизелей выросла отдача. Набор выходит такой: 520d (190 л.с., 400 Нм), 530d (286 л.с., 650 Нм), 540d (340 л.с., 700 Нм), 520i (184 л.с., 290 Нм), 530i (252 л.с., 350 Нм), 540i (333 л.с., 450 Нм), M550i (530 л.с., 750 Нм).



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Plug-in гибридных модификаций теперь две. 530е доступна в кузовах седан и универсал, с задним или полным приводом. 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» и 80-киловаттный электромотор совокупно выдают максимальные 292 л.с. и 420 Нм. Полностью заряженная литий-ионная батарея ёмкостью 12 кВт·ч позволяет проехать от 53 до 67 км на электротяге (данные по устаревшему циклу NEDC). Максимальная скорость в электрическом режиме ограничена отметкой 140 км/ч.



Версия 545e совершенно новая, она заявлена только в кузове седан и с полным приводом. В её основе уже 6-цилиндровый бензиновый мотор, совокупная отдача — 394 л.с. и 650 Нм. Запас хода на электротяге — 54-57 км.

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Выход на рынок обновлённой «пятёрки» запланирован на июль, цены в России будут начинаться с отметки 3 470 000 рублей (сейчас — от 3 370 000 рублей). Обновлённый спортседан BMW M5 пока не представлен.

