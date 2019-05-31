Немощь и красота: Cadillac CT4 пришел на смену ATS

Немощь и красота: Cadillac CT4 пришел на смену ATS

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Премиальный бренд Cadillac корпорации GM представил младший седан нового поколения, формально не имеющий предшественников. Пока что рассекречена только топовая спорт-версия CT4-V.
 

Производство Кадиллака ATS завершилось ещё в прошлом году, и тогда американские дилеры смогли реализовать 10 860 экземпляров этой модели. Для сравнения скажем, что Mercedes-Benz C-Class нашёл в 2018 году в США 54 829 покупателей, BMW 3 серии – 44 578, Infiniti Q50 – 34 763, Audi A4 – 34 311, Acura TLX – 30 468. В общем, непатриотично ведут себя американские потребители в сегменте компактных премиальных автомобилей (по нашим меркам, они, конечно же, среднеразмерные) и голосуют долларом за импортные марки, при том что в целом этот сегмент просел в прошлом году примерно на четверть.

Спрашивается, если не получилось и тренд нисходящий, то зачем упорствовать и делать ещё одну машину в этом классе? Видимо, для GM легковые Кадиллаки – дело престижа и самоуважения, поэтому корпорация всё-таки дала Америке новый компактный премиальный седан, который, согласно новой политике фирменного нейминга, окрестили как CT4, то есть назвать его прямым наследником ATS нельзя.

The CT4-V infuses the brand’s racing DNA for a dynamic, respon

Между тем CT4 и ATS роднит общая платформа Alpha с продольным расположением силового агрегата, подвеской типа McPherson спереди и задней «многорычажкой». Эта же платформа легла в основу представленного в апреле более крупного седана CT5. В сущности, CT4 – это уменьшенная версия CT5, но с трёхобъёмным кузовом (у CT5 кузов на вид двухобъёмный): колёсная база – 2775 мм, длина – 4756 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1423 мм. Передняя часть салона CT4 практически во всём повторяет CT5, разница сводится лишь к элементам отделки дверных карт. Место водителя оформлено старомодно, но со вкусом: спидометр и тахометр аналоговые, из сенсорных панелей есть лишь 10-дюймовый планшет мультимедийной системы на центральной консоли, количество физических клавиш, вероятно, рекордное в этом классе – почти «ламповая» атмосфера!

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На данный момент рассекречена только самая мощная версия CT4-V, оснащённая 2,7-литровой «битурбочетвёркой» (325 л.с., 500 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод – задний либо полный, причём если в первом случае автомобилю полагаются адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, то во втором – пассивные ZF MVS. Самоблокирующийся дифференциал заднего моста будет в любом случае, равно как и тормоза Brembo c 4-поршневыми суппортами «по кругу».

Заметим, что Cadillac ATS-V располагал куда большей мощностью: его 3,6-литровый битурбомотор V6 3.6 выдавал 470 л.с. и 603 Нм, благодаря чему ATS-V считался равноправным соперником суперседанов Mercedes-AMG C 63, BMW M3 и универсала Audi RS4 Avant. Кадиллаку CT4-V до элитной германской троицы далеко…

The CT4-V infuses the brand’s racing DNA for a dynamic, respon

Козырнуть перед более мощными соперниками CT4-V сможет разве что системой автономного вождения Super Cruise, но работает она только в США на специально приспособленных для робомобилей трассах (сейчас это примерно 210 тысяч километров автострад), и к тому же требует неусыпного контроля со стороны водителя, то есть потупить в дороге в любимый сериальчик не удастся – электроника будет следить, чтобы взгляд был направлен на дорогу.

На американском рынке заряженный Cadillac CT4-V появится в продаже лишь в начале следующего года, а менее мощные версии ещё только ожидают премьеры. В России Cadillac CT4 вряд ли появится, поскольку ATS продавался у нас в гомеопатических дозах: в 2016 году продано 18 экземпляров, в 2017-м – 3, после чего поставки прекратились.

Новинки американский автопром премиум-сегмент седан седаны спортседан Cadillac CT4
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