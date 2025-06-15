Пока определение «миллениал» не стало ругательным, Kia подсуетилась и создала для этого поколения специальную модель – Seltos. Производителю удалось даже найти ей убедительное место в своей линейке, поставив этот кроссовер аккурат между компактным Sportage и субкомпактным Soul. В итоге Seltos оказался то ли недокомпактом, то ли сверхсубкомпактом. О том, что ценят в кроссовере его владельцы и чем они разочарованы, мы сейчас и расскажем.

История техники

Про Kia Seltos доподлинно известно, что это продукт как бы глобальный, но не совсем: он не продается на рынке Евросоюза и имеет три версии на разных платформах для трех рыночных агломераций. Первая, с кодом SP2 – это версия для России, Северной Америки, Австралии и большинства стран Азии. Она базируется на платформе Hyundai-Kia B-SUV и ориентирована на развитые рынки. Две другие версии – индийский Seltos SP2i и модификация для Китая под именем Kia KX3 (SP2c) – построены на платформе Hyundai-Kia K2. Эти варианты созданы для развивающихся рынков и потому более бюджетны. Так что к нам в свое время проявили уважение и доставили серьезную машину.

Вся истории модели тоже не совсем стандартна и имеет два начала. Первое положено показанным на выставке в Нью-Дели в 2018 году концептом SP Concept. Второе – концептом SP Signature, продемонстрированным на автосалоне в Сеуле в 2019 году. Основанную на SP Signature серийную версию SP2 презентовали в июле того же 2019 года, а SP2i, базирующуюся на SP Concept, лишь в августе. То есть позже. Почему? Загадка. Этот неоднозначный флер двуличности будет преследовать модель и в дальнейшем, что мы увидим в оценках владельцев.

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Производство Seltos на «Автоторе» в России запустили сразу после новогодних праздников в 2020 году, в апреле сборка перешла на полный цикл. Покупателям был доступен довольно широкий ряд модификаций, предполагавший три варианта бензиновых рядных двигателей и аж четыре типа коробок передач. Младшенький мотор – 1,6-литровый атмосферный горемыка G4FG, который использовался на полно- и переднеприводных машинах в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой M6CF1 или автоматической A6GF1. Это собственные коробки концерна, известные на тот момент уже порядка 10 лет. Примечательно, что на полноприводных машинах мощность двигателя составляла 121 л. с., а на переднеприводных – 123 л.с.

Двухлитровый G4NH тоже применялся на машинах с обоими типами привода, но его мощность в любом случае составляла 149 л.с., и в паре с ним всегда работал вариатор C0GF1.

А вот турбированный 177-сильный G4FJ объемом 1,6 литра полагался только полноприводным кроссоверам и оснащался исключительно роботом D7UF1, разработанным концерном Hyundai-Kia.

В общем, южнокорейские ребятки выкатили весьма интересную линейку модификаций, и сейчас нам о таком разнообразии остается только мечтать. А тогда некоторые товарищи морщили носы и фыркали: ой, этот движок слишком старый, а этот – немодный… Но Seltos все равно покупали и собственное мнение о нем формировали. Каким оно получилось у владельцев этого кроссовера – расскажем ниже.

НЕНАВИСТЬ №5: МАЛЕНЬКОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Покупая небольшой кроссовер, люди в принципе понимали, что берут себе не роскошный тихоокеанский лайнер с огромным трюмом. Однако, столкнувшись с неприглядной реальностью его объемов, все равно частенько горько разочаровывались. 433 л в модификациях с полноразмерной запаской, равно как и 468 л в версиях с докаткой представлялись им, по всей видимости, куда большим пространством, чем они являются на самом деле. Поэтому негодованию не было предела. Чуть ли не в каждом развернутом отзыве о машине вы обязательно найдете: «Из недостатков отметил бы небольшой багажник в угоду комфорту задних пассажиров»; «Среди минусов нельзя обойти очень маленький багажник».

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Деятельные натуры пытались что-то изобразить и, обманув законы физики, извлечь дополнительные кубометры из параллельных вселенных. Получалось у них, прямо скажем, не очень: «Багажник могли бы сделать и побольше. После того, как поставил туда органайзер, места практически не осталось, разве что на пару пакетиков из магазина. Увидел в полу полноразмерное колесо нехилого размера и выкинул его оттуда, заменив на ремонтный набор. Объем вроде как вырос, но полезная площадь от спинки задних кресел до двери багажника не увеличилась. А именно эта площадь наиболее важна. Хорошо, что я не вожу много хлама с собой и большой багажник мне не нужен, но семейных людей, думаю, этот нюанс может сильно напрягать».

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В итоге остается единственный способ добиться от Селтоса достойной вместимости – сложить спинки второго ряда. Тогда объем под перевозку возрастает до 1393 л и 1428 л соответственно. Но, увы, пассажировместимость резко сокращается до двух человек.

ЛЮБОВЬ №5: ДИЗАЙН

Сложные узоры светотехники, замысловатые линии кузова и строгий атлетизм глянцевых форм вызвали бурю восторга среди особенно восприимчивых натур. Да и более спокойные автолюбители с нескрываемым одобрением приняли интересный дизайн новинки. Так что в описании экстерьера кроссовера народ не скупится на пафосные эпитеты: «наисовременнейший», «мегастильный», «потрясающий», «фантастический», «космический», «настоящий звездолет». Есть и такая странная поэтика, как «устремленный к звездам посланец». А иногда встречаются и просто невероятные обороты: «люди проходят мимо, свернув головы»; «проезжая по улице, цепляет взгляд».

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На фоне банальных «суперский», «клевый», «классный» и им подобных такие смелые фразеологизмы, конечно же, заставляют задуматься о вечных ценностях. Но чаще о том, кому эти люди свернули головы и как далеко унесет стремительно проносящийся мимо кроссовер невинно зацепленный взгляд.

Естественно, Kia Seltos не избежал и сравнения с другими автомобилями. Удивительно, что в основном с ним сравнивают не одноклассников, а более крупные модели, такие как Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и им подобные. Наиболее отважные смельчаки замахиваются даже на Lexus и Audi.

«Это бомбическая машина, опережающая по своему внешнему виду ведущие немецкие марки»; «Как по мне, так это лучший автомобильный дизайн за последние несколько лет»... Читая настолько одиозные экзерсисы, в какой-то момент даже начинаешь задумываться: может, и правда ведущие мировые дизайнерские школы в долгу у южнокорейских коллег?

НЕНАВИСТЬ №4: МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ

С качеством и износостойкостью материалов отделки машине явно не повезло. Причем внутри нет ни одного живого места, которое бы удовлетворило взыскательных ценителей прекрасного. Само собой, поток проклятий начинается с пластика: «Пластик салона жутко не понравился. Даже половой тряпкой протирать стыдно»; «Внутри повсеместно жесткий пластик, на котором остаются следы от пальцев. Видно, что на материалах отделки экономили как только можно. И это не только в базовой комплектации, но и в топовой тоже. Хотя разница в цене между стартовой версией и заряженной просто космическая».

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Кстати, мимо багажника тут тоже не проходят: «Пластик в багажнике жухлый и постоянно отлетает от креплений».

Достается, по всей видимости, справедливо и другим элементам отделки: «Руль начал облезать через год – кожа очень тонкая»; «У сидений просто бомжатская обивка – растягивается, разъезжается уже на третий-четвёртый год владения»; «На такой салон в принципе жалко денег. Если хотите действительно нормальный интерьер из качественных материалов – немного добавьте и возьмите приличного "европейца"».

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А потолок вообще «... сделан из какого-то хлопчатобумажного материала, боюсь представить, что с ним будет, если его замарать и начать чистить».

И только декоративные блестяшки спасают положение: «Единственное, что радует глаз – хромированные вставки в дверях. Во всем остальном салон совсем не "алло"».

ЛЮБОВЬ №4: КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Как бы кому-то это не казалось удивительным, однако даже в таком отвратительном салоне люди себя чувствуют… комфортно! Часто владельцы пишут нечто подобное: «Сидеть в кресле удобно. Сразу приятно удивляет дизайн салона, особенно удобна приборная панель, хотя понадобилось достаточно времени, чтобы разобраться в настройках». И продолжая тему приборной панели: «Очень удобен электронный спидометр, который находится между аналоговым спидометром и тахометром. Привыкаешь к нему быстро, и когда я пересаживался в Lexus, то невольно искал его глазами».

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Приятно, что чаще люди не обходятся только общими восторгами на уровне эмоционального беспредметного восхищения, а указывают на конкретные достоинства: «В машине всегда было тепло и комфортно. И летом, когда максимальная температура поднималась до +40, машина очень легко её перенесла, создавая в салоне приятную прохладу. И зимой при -36 довольно быстро прогревалась, подавая внутрь теплый воздух. Уже минут через 10 можно было снимать верхнюю одежду».

Скорость прогрева для неподготовленного ума, конечно, поразительная, но у людей, живущих при -36, свои привычки.

Одно бесспорно: удобство в дальнем путешествии – это важная непреходящая ценность. И Seltos ею обладает: «В дальней дороге не сильно устаешь благодаря продуманной эргономике водительского места»; «Дальние поездки проходят с комфортом – спина не затекает, все приборы расположены интуитивно и понятно»; «На машине можно спокойно проехать 700-800-900 км без остановки, водитель даже не устаёт от управления. Машина лёгкая, манёвренная, шустрая, быстрая».

НЕНАВИСТЬ №3: НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СБОРКИ, ЗАВОДСКОЙ БРАК И УЖАСНОЕ ЛКП

Мы вроде уже поняли, что в некачественном салоне нашим соотечественникам может быть комфортно. Приняли и простили эту извечную русскую рефлексию. Но как в эту дуплексную картину умудрились вплестись, не нарушив хрупкого душевного равновесия, производственные дефекты, главным из которых является тотальная коррозия? Это просто непостижимо, но – факт.

Многим обладателям южнокорейской новинки из-за всепроникающей ржавчины даже меняли или перекрашивали отдельные кузовные элементы: «К сожалению, у Селтоса есть очень тяжелые болячки. На многих машинах наблюдается сквозная коррозия водительской двери, мне, например, меняли дверь по гарантии»; «Машине нет и трех лет, начала вспучиваться краска на дверях. Коррозия идет изнутри. Надо от нее избавляться, и срочно».

А вот пример и других деталей: «Слабое место у машины – покраска кузова. По гарантии нам покрасили дверь багажника. Тонкий слой краски требует более внимательного отношения. Желательно дополнительно оклеить кузов виниловой или антигравийной плёнкой». В зоне риска и серьезные конструктивные элементы: «Передний усилитель бампера покрылся ржавчиной».

Кстати, предложенное одним из владельцев кроссовера затягивание в пленку – реальная необходимость, потому что лакокрасочный слой по всей поверхности автомобиля очень тонкий и слабый: «Слой краски очень тонкий, порядка 65-85 микрон. Поэтому любой маленький камушек может образовать скол на ЛКП».

Из других часто упоминаемых болячек, устраняемых по гарантии, вспоминают живущую своей жизнью систему контроля давления в шинах, постоянно выскакивающее из защелок крепление бампера (преимущественно на правой стороне), необходимость дополнительной регулировки отдельных дверей из-за их некорректной установки и прикладывания дополнительного усилия для закрытия, регулярные сбои различных электронных систем, как правило, устраняемые перепрошивкой, и многое другое.

Так что в гарантийный период значительная часть обладателей Kia Seltos не скучала. Ребята весело катались по дилерским центрам и развлекались непринужденной беседой с менеджерами соответствующих служб. Как правило, очень радушными и отзывчивыми людьми.

ЛЮБОВЬ №3: ДИНАМИЧНОСТЬ

Подавляющее количество комплектаций Селтоса первую сотню набирает за 9,6-12,9 секунды. Даже самая быстрая «зажигалка» с «турбоджедаем» достигает сотни за 8,4 с. Долго? Да. Но владельцам этих кроссоверов торопиться, видимо, некуда, и поэтому подобная динамика кажется им вполне приличной: «Разгон и динамика 2,0 двигателя вполне достойная, переживал за вариатор, но нет, работает отлично, радует плавность переключения и приемистость»; «Связка двигателя 2,0 с вариатором позволяет без проблем чувствовать себя как в городе, так и на трассе – маневры проходят динамично, запала всегда хватает».

И даже 1,6-литровым атмосферником народ доволен: «Двигатель достаточно "бодрый", на хорошей дороге при обгонах спокойно разгоняется до 160 км/ч. Это в режиме "Норм" и даже не в режиме "Спорт", хотя чувствуется, что это не предел, но больше и не надо. Конечно, хотелось бы двигатель помощнее, так как автомобиль не легкий, почти полторы тонны, и кузов из настоящего железа, но имеем то, что имеем. Брал специально в этой комплектации с коробкой "автомат", так как другие двигатели, 2-литровый и турбированный, идут либо с вариатором, либо с роботом». Ну или говорят так: «Машина отличается резвым характером и легко реагирует на движения руля. Комплектация на полном приводе и классическом автомате. Надежная связка без роботов и вариаторов».

А вот про динамику кроссоверов с 1,6-литровым наддувным мотором и роботом восторженные отзывы найти сложно. Хотя справедливости ради надо сказать, что и жалоб на них тоже практически нет.

НЕНАВИСТЬ №2: ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Естественно, мы понимаем, что шумоизоляция в сегменте бюджетных автомобилей – не самая принципиальная характеристика. Ставить ее на второе место рейтинга не вполне корректно. Однако плохая «шумка» Kia Seltos вызвала столько ожесточенного негатива, что он моментально натянул эту характеристику почти на вершину нашего ТОП-5.

Если убрать всю нецензурную лексику, на выходе останется совсем немного печальных цитат: «Как же... могли... додуматься... сделать такую... звукоизоляцию?»; «Шумку... несомненно... хотелось бы получше»; «Дилеры... сразу предупредили, что... звукоизоляцию... надо улучшать и... предложили зашумить в их... салоне».

На финал этого раздела оставим единственную приличную и чрезвычайно загадочную фразу: «Можно бесконечно рассказывать о плюсах Kia Seltos. Но лучше рассказать о его минусах. В машине полностью отсутствует шумоизоляция салона. Но при желании этот минус можно изменить в плюс». Что имел в виду автор? Как превратить этот минус в плюс? Похоже, это так и останется загадкой владельца Селтоса, лишний раз подтверждающей определенную загадочность и самой аудитории этого кроссовера.

ЛЮБОВЬ №2: ЭКОНОМИЧНОСТЬ

А тут никаких эмоций, один сплошной сухой прагматизм: «Хороший экономичный автомобиль». Справедливости ради, на самом деле никаких выдающихся чудес экономичности он не показывает: «Расход бензина в городском режиме составляет примерно 10 литров на 100 километров. За городом в зависимости от стиля вождения этот показатель может варьироваться от 6 до 8 литров»; «У меня получается по городу 10-11 литров, по трассе 7-8».

К чести Kia Seltos стоит признать, что заявленные производителем показатели расхода топлива лишь очень незначительно отличаются от реальных. И в целом это весьма приятные цифры. В зависимости от комбинации силовой установки Kia официально декларирует в городском цикле от 8,7 л до 9,9 л топлива на 100 км пути, в загородном – от 5,8 до 6,8 л на ту же сотню. В реальной жизни почти так и выходит: «Один раз оставалось немного бензина в баке и пришлось ехать в очень плавном режиме, чтобы дотянуть до заправки. Так борткомпьютер выдал расход 4,9 литра на 100 км. Фантастика. В городе, даже с пробками, редко больше 10 литров получается»; «При выборе режима “Норм” и езде по городу расход даже зимой не превышал 11 литров, и это с прогревами. Летом же по трассе 6,5-6,9 л, и это при скорости 110-120 км/ч. По городу, в котором огромные пробки, максимально 9,5 л».

Конечно же, и тут не обошлось без сравнений: «По экономичности по сравнению с "Рексом" – это просто песня! На Лексусе бак 72 л, если ехать аккуратно, то на трассе хватает на 500-550 км (бензин не ниже 95-го). На Селтосе бак 52 л, на трассе это 700 км, не обращая внимания на скорость и не в режиме "Эко"».

Но что там Lexus! Kia Seltos способен творить настоящие чудеса, нарушая незыблемые физические законы и принципы мироздания: «Тачка просто мегаэкономная. Залил на 800 рублей, 510 км проехал! И еще на 160 км осталось». Этот комментарий был оставлен в 2022 году, когда в среднем литр 92-го бензина стоил 45 рублей. Вот такой математический ребус. Попробуйте разгадать на досуге. А может, это действительно чудо.

НЕНАВИСТЬ №1: ЗАДИРЫ НА МОТОРЕ G4FG

Нет для владельца Kia Seltos ничего более страшного, чем задранный 1,6-литровый атмосферный мотор. Беда эта давнишняя, хорошо всем известная, однако до сих пор не утратившая своей актуальности.

На какие бы уловки ни шли инженеры в Южной Корее, что бы ни придумывали наши праворукие Левши, побороть ее полностью так и не смогли. Да, она перестала носить массовый характер, но тем не менее: «Прошел ТО-1, ТО-2, ТО-3 (все ТО проходил на 7-8 тысяч км) – полет нормальный, все прекрасно. На ТО-3 дилер сказал, что все с машиной хорошо, катайтесь и радуйтесь. Катаемся, радуемся, и тут бац! – в январе замигал "чек". Вот это номер, думаю. Позвонил дилеру, он успокоил, сказал что такое бывает при понижении температуры ( -25), но на диагностику записал. В ходе диагностики выяснилось: неровная работа мотора, факт задиров в нем, мотор под замену. Ждать от 3-6 месяцев в связи с проблемами поставок моторов в Россию. Пробег у авто 34 000 км. Теперь жду новый мотор по гарантии».

И это просто счастливчик, которому движок поменяют бесплатно. А сколько владельцев мучились за свои кровные? Для превентивного устранения проблемы часто удаляют штатный катализатор, заменив его на немудреный пламегаситель. Дело в том, что как раз осколки керамических сот пришедшего в негодность катализатора видят виновниками всех бед: они попадают в камеру сгорания и задирают цилиндры. Однако известны случаи, когда эти моторы служили без задиров намного больше ста тысяч километров. Тут как повезет.

ЛЮБОВЬ №1: НАДЕЖНОСТЬ

Впрочем, несмотря на задиры мотора, Kia Seltos все-таки довольно надежная машина. Претензий к ней в целом и к ее функциональным системам в отдельности – минимум. Да и те, что есть, условны: «Классный семейный автомобиль, красив внешне, надежен технически. Кроме замены резины и прохождения ТО ничего не делал вообще»; «Никаких сюрпризов и неприятных неожиданностей не было. Никаких серьезных поломок не было, машина действительно надежная».

Цитат с подобным содержанием – только расходники и ничего более – на всех профильных сайтах и форумах огромное количество. Что ж, похоже, Kia Seltos действительно очень надежный кроссовер. Остается только порадоваться за счастливых обладателей настолько беспроблемного автомобиля и надеяться, что проблем с катализатором и задранным мотором у них получится избежать.