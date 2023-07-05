Мы уже рассказывали о том, как удалять катализатор и какими могут быть последствия этой операции . Но до сих пор не пытались ответить на самый очевидный вопрос: а как понять, что катализатор пора удалить? Или даже так: как понять, что удалять его уже слишком поздно или ещё слишком рано? Давайте возьмём машину из группы риска и поедем в сервис разбираться с этим вопросом.

В чём суть?

О том, надо или нет удалять катализатор вообще, сказано уже очень много, поэтому буду краток: если катализатор исправен, его однозначно трогать не надо. Удалять исправную деталь смысла нет никакого. После удаления катализатора неизбежно изменится звук работы мотора, может появиться неприятный кастрюльный звон от пустого выпуска, практически неизбежно усилится запах выхлопа. Конечно, вместо разрушенного катализатора можно поставить универсальный, который заметно исправит ситуацию, но скажем честно: даже такой катализатор хорошего качества (с напылением из драгметаллов, а не «пустышка») стоит приличную сумму, так что многим он просто не по карману. Ну а кроме того, после удаления придётся вдобавок либо перепрошить машину под нормы Евро-2, чтобы отключить второй (или нижний) датчик кислорода, который на машинах, соответствующих Евро-3 и выше, контролирует работу этого самого катализатора, либо поставить «обманку», что заметно хуже. И весь этот комплекс работ, выполненных грамотно (это важное условие!) тоже не так дёшев, как кажется. Поэтому повторяю: если проблем с катализатором нет, трогать его не надо.

Другое дело, если он своё отработал. Вот тут проблемы неизбежны, и они будут заметно серьёзнее, чем хлопоты, связанные с его удалением или заменой. Полбеды, если катализатор металлический: он в худшем случае оплавится и увеличит давление на выпуске. Ну и, скорее всего, зажжёт Check Engine, сообщив тем самым, что, мол, всё, приехали – я больше на работаю (об этом блоку управления сообщит та самая вторая «лямбда»). А вот если катализатор керамический, то его пыль и даже мелкие обломки могут попасть в цилиндры. Да, я знаю, что существуют люди, не верящие в перекрытие фаз газораспределения, системы их изменения, существование трёхцилиндровых моторов и прочих явлений, которые объясняют, каким образом крошка из выпуска может попасть обратно в цилиндр из выпускного коллектора. Спорить не буду: за меня это отлично делают задиры. А вот что бесспорно, так это то, что частички разрушенного керамического катализатора убивают мотор очень быстро, особенно если никаких ошибок по эффективности работы катализатора нет, а он внезапно лопается в катколлекторе в 15-20 сантиметрах от головки блока.

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод: очень важно поймать тот момент, когда катализатор только начинает умирать, и удалить его именно в это время. Пока он целый – пусть работает. А когда он уже практически развалился и вовсю «пылит» в цилиндры, поздно пить уже не только боржоми, но и крепкие напитки в древнерусской тоске: скорее всего, придётся гильзовать мотор. А это уже точно в несколько раз дороже, чем удалить катализатор. А иногда и вовсе невозможно или нецелесообразно с экономической точки зрения.

Осталось понять: как этот момент поймать? Есть два способа. И как обычно, один из них – неплохой, но не лучший, а второй – как раз лучший.

Про синусоиду

Первый способ кажется более простым. Достаточно взять сканер, подключить его к OBD2 и в режиме реального времени посмотреть на сигналы с первого и второго кислородных датчиков. Обычно с узкополосных датчиков они похожи на синусоиду (или на след пьяной гусеницы – для тех, кто плохо учил алгебру). Амплитуды синусоид должны быть разными. В идеале график со второго датчика должен иметь амплитуду приблизительно в два раза меньше, чем с первого. Это очень приблизительно, потому что надо ещё будет внимательно смотреть заводское описание и изучать параметры графиков, которые в зависимости от производителя машины могут иметь существенные отличия. Даже если на машине первый датчик широкополосный (более современный и с сигналом, не похожим на синусоиду), задние «лямбды» обычно всё равно узкополосные. Косвенно по амплитуде их сигнала хороший диагност (которых намного меньше, чем самопровозглашённых спецов с ELM 327) сможет оценить состояние катализатора достаточно точно. Вроде бы всё очевидно, но на самом деле нет.

Во-первых, нет возможности оценить физическое состояние катализатора. Может быть, он уже крошится, но ещё работает (если слой напыления ещё в более-менее приличном состоянии)? А ведь намного важнее понять именно это: не «пылит» ли он в цилиндры. Компьютерная диагностика на этот вопрос ответить однозначно не может.

Во-вторых, тут могут быть погрешности. Например, синусоида может иметь иметь искажённый вид из-за некачественного бензина или недостатков в работе системы зажигания или смесеобразования. И тогда есть шанс вырезать хороший катализатор вместо того, чтобы, например, заменить умирающие свечи или катушки зажигания.

Ну и в-третьих, надо найти хорошего диагноста, а их уже впору заносить в Красную книгу. На лепет плохого в этом вопросе полагаться нельзя, потому что в этом способе всё зависит от грамотности специалиста.

Таким образом, этот способ нельзя назвать абсолютно точным. При соблюдении некоторых важных условий он по-своему хорош и имеет право на существование, но я всё-таки советую пойти другим путём.

Всевидящее око

Другой путь – это использование эндоскопа. Он предполагает работу руками и более трудозатратен, но даст намного более достоверную информацию. Расскажем, как пройтись этим путём правильно и не сбиться с него в непаханое поле проблем.

К счастью, доступ к катализатору обеспечить можно. Но для этого придётся снять первый лямбда-зонд, чтобы в отверстие просунуть камеру эндоскопа. Машина, само собой, должна остыть (коллектор греется сильно, можно и обжечься, и испортить эндоскоп). И вот тут, сразу на первом этапе, может возникнуть маленькая загвоздка: к датчику подходит провод, а сам он стоит в глубине выпускного коллектора. Так что рожковым ключом его не открутить, а головку не накинуть – не даст провод. Тут пригодится головка с прорезью, так что к этому надо быть готовым.

Допустим, такая головка есть. Тогда ещё один сюрприз: у одной из десяти машин (в среднем) при попытке выкрутить кислородник он ломается. А что поделать: керамика, металл, высокие температуры. Напомню, что именно этот датчик помогает ЭБУ обеспечить топливную коррекцию, и без него мотор будет работать в аварийном режиме. Причём, может быть, работать он будет недолго, потому что обломки керамики датчика – это не сильно лучше обломков керамики катализатора. Если датчик сломается, придётся снимать выпускной коллектор и удалять всё, что туда провалилось. Так что если услышали громкий щелчок во время откручивания лямбда-зонда, то это повод взгрустнуть. Если датчик открутился, можно брать в руки эндоскоп и приниматься за изучение катализатора.

Очень важно правильно оценить его состояние. Но сделать это несложно: если визуально кажется, что есть повреждения сот – всё, его надо удалить. Затягивать с этим просто опасно. И только если он будет выглядеть идеально ровным и новым, тогда его лучше оставить.

В нашем случае, к сожалению, катализатор уже хорошо сыплется. Возникает вопрос: что сделать после его удаления? Идеальное решение – поставить новый оригинальный выпускной тракт (кроме корейского оригинала) либо дорогой и качественный спортивный катализатор из действительно жаростойкого металла с действительно качественным напылением (который стоит от 500 долларов). А можно пойти некоторыми компромиссными путями. Например, ничего не ставить или поставить пламегаситель либо универсальный катализатор. Первое понравится не всем: машина, вполне вероятно, будет бубнить и вонять. Универсальный катализатор – вариант неплохой (тем паче что такие катализаторы металлические и пылить не могут по определению), но с экономической точки зрения даже средненький универсальный катализатор ни разу не радует стоимостью и даже иногда вызывает тоску. Поэтому выберем наиболее доступный, хотя и не идеальный вариант – замену катализатора на пламегаситель.

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Второй важный момент: как правило, на корейских автомобилях установлены два катализатора. Мы сейчас смотрим первый, который и вызывает проблемы. Второй стоит под днищем и служит намного дольше (если не рассекать по лужам, обдавая его банку холодной водой – может треснуть от перепада температур), а если он развалится, то ничего страшного не случится: он стоит далеко от впуска, и его крошка в цилиндры не попадёт. Так вот, этот второй катализатор трогать не надо, как бы ни хотелось его сдать на драгметаллы. Во-первых, он создаёт небольшое противодавление на выпуске, которое желательно сохранить, во-вторых, он всё-таки снижает токсичность выхлопа и не даёт машине вонять, а в-третьих, без него выпуск будет звенеть и дребезжать. Те товарищи, которые удаляют катализаторы бесплатно, могут вырезать и его. Нормальные люди этого делать не будут.

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На этом, в общем-то, всё. Я очень рекомендую на машинах из зоны риска (например, это Kia и Hyundai, а также Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK) проверять катализатор почаще, хотя бы при каждом ТО. Процедура, конечно, стоит некоторых денег, но её можно выполнить и самому, благо что недорогие, но подходящие для этого эндоскопы в продаже есть. Ну а чтобы катализатор жил дольше, желательно следить за системой зажигания и не лить плохой бензин: пропуски воспламенения заметно снижают его ресурс.

Благодарим компанию «Лаборатория Скорости. Тюнинг моторов» за помощь в подготовке материала