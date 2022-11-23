Среди множества рекламных предложений по удалению катализатора попадаются и другие: в них автолюбителям предлагают не простое удаление катализатора, а его замену на универсальный, ремонтный или даже спортивный катализатор. Есть ли смысл в такой процедуре? Есть. Но далеко не всегда. А для того чтобы понять, когда смысл все же есть, надо выяснить, что же такое эти универсальные, ремонтные и тем более – спортивные катализаторы.

Что такое катализатор?



Перед тем как перейти к разбору типов катализаторов, давайте на самом базовом уровне вспомним, что это вообще такое. Катализатор, а точнее, каталитический нейтрализатор – это элемент выхлопной системы, служащий для снижения токсичности выхлопа путем химического преобразования оксидов азота, углеводородов и угарного газа, содержащихся в выхлопе. Ну а физически катализатор – это металлический корпус, внутри которого расположена конструкция с тонкими каналами-сотами, через которые проходят выхлопные газы. Соты бывают металлическими и керамическими, причем второй вариант более дешевый и популярный. На поверхности сот нанесены те самые катализаторы, запускающие реакции по нейтрализации выхлопа. В роли катализаторов выступают драгоценные металлы: обычно это родий, палладий и платина. В классическом катализаторе соты очень мелкие, а число ячеек – около 800.

История вопроса



Мы уже довольно подробно рассказывали о том, зачем и как удаляют каталитические нейтрализаторы. Для некоторых моторов эта операция действительно имеет смысл, для некоторых – нет, но страх перед задирами настолько силён, что многие удаляют катализатор просто так. А кто-то верит, что без катализатора машина будет ездить не только дольше, но и лучше. На самом деле, конечно, это далеко не всегда так, и лучше машина ездить будет вряд ли: для этого надо ещё её правильно перепрошить. Впрочем, об этом мы тоже говорили много, так что перейдём к актуальному вопросу: что такое универсальный катализатор?

Универсальные (их ещё называют ремонтные) катализаторы пришли к нам из Европы. Там заводские катализаторы тоже выходят из строя, там точно так же любят тюнинг, но простое удаление катализатора в европейских странах не приветствуется. Скорее всего, по трём причинам: другой менталитет (нет желания нарушать закон), строгий контроль со стороны соответствующих органов (взятки там берут ощутимо реже) и тяга к прекрасному, которая не даёт нюхать выхлоп и слушать дребезг пустой банки катализатора. Первую причину нам понять сложно, а вот вторая в какой-то момент стала сильно беспокоить тех наших соотечественников, которые катализатор успели вырезать: проверку отработавших газов всерьёз пытались включить в процедуру ТО, что вызвало лёгкую панику. В итоге обязательный техосмотр вообще отменили, и даже при его проведении наличие катализатора сейчас никто не проверяет. А в нынешних условиях, когда к нам вернулись стандарты Евро-2 и Евро-0, это было бы странно. Но толчок был дан, и универсальные катализаторы в России успели обрести некоторую популярность.

Некоторые автовладельцы даже оценили преимущества установки такого катализатора перед обычным удалением. И эти преимущества вполне объективны, иначе они не стали бы третьей причиной любви европейцев к универсальным катализаторам.

Во-первых, дело в запахе. Если машина прогревается и дымит на улице, удаление катализатора пережить как-то можно (хотя и на улице запах выхлопа иногда напрягает). А вот если она греется в гараже или на крытом паркинге, последствия удаления ударяют в нос довольно чувствительно. Установка качественного универсального катализатора эту проблему решает.

Во-вторых, звук мотора. Что остаётся после простого удаления катализатора? Самое очевидное и бюджетное решение – ничего. И пустая банка с даунпайпом начинает дребезжать, а звук выпуска становится и вовсе мерзким. На рядной «четвёрке» объёмом 1,4-1,8 л он таким является обычно от природы, но без катализатора становится громче. Совершенно не обязательно уметь на слух отличать си от си-бемоль, чтобы в тоске и от отчаяния не сгрызть эмаль зубов, когда замечаешь, как изменился звук машины после удаления катализатора. Конечно, установка навороченного пламегасителя отчасти ситуацию исправляет, но не полностью. И тут опять на помощь приходит универсальный катализатор, который возвращает звук на приблизительно заводской уровень. Причём неважно, какой это будет катализатор – плохой или хороший. А он может быть и тем, и другим.

Не так уж дёшево

Как вы помните, основную стоимость катализатора составляют драгоценные металлы – палладий, платина и родий. Собственно, ради них катализаторы и воруют: больше ничего ценного в них нет. Основа, которая бывает металлической или керамической, стоит немного.

Универсальные катализаторы обычно делают металлическими. Скорее всего, это проще с точки зрения производства для разных автомобилей, но у металлического катализатора есть и другое важное отличие от керамического: он не может крошиться. Да, со временем он может забиться, спечься или сгореть, но выкрашиваться и «пылить» в цилиндры керамической крошкой он не в состоянии. И это хорошо.

Плохо, что никакой каталитический нейтрализатор не может работать без напыления из драгметаллов. Именно эти металлы являются катализаторами, которые позволяют избавиться от оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов в выхлопе. И проблема в том, что в самых дешёвых универсальных катализаторах напыления нет – то есть, фактически никакими каталитическими нейтрализаторами они не являются, это просто банка с сотами. И хорошо, если их установщики или продавцы об этом говорят честно. Бывает, что об этом предпочитают молчать. Установка такого катализатора может решить проблему со звуком, а вот с токсичностью выпуска – нет. Выхлоп будет всё так же вонять и в буквальном смысле отравлять жизнь и владельцу машины, и окружающим.

Проблема в том, что стоимость таких катализаторов намного ниже, чем полноценных, содержащих драгметаллы. Само собой, любители халявы в автосервисах не могут этим не пользоваться для снижения себестоимости работы «под ключ», поэтому при замене катализатора на универсальный нужно очень тщательно подходить к выбору тех, кто будет этим заниматься.



Цены на заводские катализаторы достигают облаков и потом плутают где-то в космосе – они могут достигать и ста тысяч рублей, и даже более. Универсальный, конечно, стоит дешевле, но за копейки его купить всё-таки невозможно. Его трудно купить даже за десять тысяч рублей, так что если вам предлагают что-то совсем дешёвое, имейте в виду, что работать полноценно оно почти наверняка не способно.

Тем не менее замена умирающего родного катализатора на хороший универсальный, он же ремонтный – очень даже неплохой способ решения проблемы. Это актуально для множества разных машин как корейского, так и японского, и европейского происхождения с керамическими катализаторами: их лучше заменить на универсальные с металлической основой до того, как керамика убьёт мотор.

Если же вопросы нравственности и обоняния вас не касаются, а раздражает только звук пустой банки, можно поставить и самый дешёвый универсальный катализатор. Главное, сдуру не заплатить за него, как за хороший. И уж тем более – как за спортивный.

Нужно больше спорта!

Спортивный катализатор – это разновидность универсального катализатора. Его спортивность заключается в том, что соты в нем крупнее, а каналы, по которым идут выхлопные газы, соответственно, шире. Из-за этого число сот в таких катализаторах ощутимо меньше, чем в заводских и универсальных: их 200-400 против 600-800. Увеличенные каналы призваны снизить противодавление, создаваемое в выпускной системе катализатором. Поэтому спортивные катализаторы называют «high-flow» – то есть, с повышенной пропускной способностью. Иногда такой катализатор усиленно предлагают поставить вместо обычного, рассказывая о преимуществах, которые получит в результате автовладелец. Теоретически это верно: хороший спортивный катализатор лучше обычного. Но вот чем он лучше?

Во-первых, он выдерживает более высокую температуру. Есть спортивные катализаторы, рассчитанные на температуру отработавших газов и в 1200 градусов. Вот только один вопрос: а зачем это надо рядовому гражданскому автомобилю? Для владельца простого Соляриса температура выпуска градусов в 600 станет лучшим воспоминанием в жизни, и если в планах нет очень серьёзного тюнинга, это преимущество не имеет никакого смысла.



Во-вторых, спортивный катализатор обычно металлический, а не керамический. Но универсальные катализаторы обычно тоже металлические. Так что преимущество чисто номинальное – перед керамическим заводским вариантом, а не перед хорошим аналогом.

В-третьих, у него, как мы уже знаем, меньше сопротивление отработавшим газам. Вот это уже существенно, но опять же – смотря для кого. Спортсменам и почитателям глубокого тюнинга это важно, а вот рядовому автолюбителю это ровно ничего не даст (кроме роста расхода масла в некоторых случаях).



Одним словом, вреда от спортивного катализатора нет. Преимущества есть, но не для всех они будут явными. Особенно, если подумать о цене: хороший спортивный катализатор будет стоить раза в четыре дороже хорошего универсального на одну и ту же машину. Так нужно ли за него переплачивать? Скорее всего, нет. И тем более нет смысла вестись на рекламу, в которой обещают поставить спортивный катализатор за огромное человеческое спасибо и свечку в церкви во здравие: это обман. Тут если хотя бы с напылением драгметаллов поставят – уже хорошо будет, какой уж тут спорт…

Опять маркетинг…

Сделаем выводы. Конечно, как я уже говорил выше, ремонтный катализатор сам по себе – штука хорошая и полезная. Но существование «пустышек» репутацию этих катализаторов сильно портит. Если после замены катализатора запах стал намного сильнее, попробуйте заехать в сервис с газоанализатором и проверить, работает ли этот универсальный катализатор хотя бы немного? Есть вероятность, что нет, ибо работать там нечему, а содержание драгметаллов в блестящем рту бабушки выше, чем в этом катализаторе. Правда, доказать обман будет трудно, а осознание этого обмана мало чем поможет в дальнейшем. Но если машина находится в группе риска, такой катализатор может хотя бы сохранить ресурс мотора. И на любой машине звук с ним не будет таким раздражающим, как с просто выбитым катализатором.

А вот переплачивать за спортивный катализатор смысла обычно нет. Вещь сама по себе нужная, но далеко не всем. Поэтому лучше поставить качественный универсальный, чем сомнительный, но спортивный катализатор. Так будет и дешевле, и полезнее автомобилю и окружающим людям.