Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.

Дисклеймер: предупреждаем, что автор знает, что правильно говорить «каталитический нейтрализатор», но катализатор – это тоже допустимо, при этом заметно короче. Поэтому будет катализатор.



Есть такое слово «надо»

Начнём с простого вопроса: надо ли вообще удалять катализатор? Удалять рабочий катализатор, конечно, не надо. На сегодняшний момент только один крупный концерн смог сделать катализатор, который действительно может рассыпаться в любой момент и своей керамической пылью «задрать» цилиндры. Пожалуй, удалять исправные катализаторы стоит только владельцам некоторых избранных автомобилей (марки называть не буду), моторы которых находятся в группе риска независимо от пробега. К этим автомобилям мы ещё вернёмся чуть позже, а пока остановимся на выводе: объективных причин удалять рабочие катализаторы на всех подряд автомобилях не существует. Скажу обратное: катализатор – штука полезная, поэтому просто так от него избавляться не надо.

И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.

Однако в рекламе часто пишут что-то вроде «Пропала тяга? Вырос расход? Горит Check Engine? Срочно удалите катализатор, и всё станет хорошо! Бесплатно!». Зачем так пишут?

Пишут так по одной простой причине: в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные металлы, в частности – палладий, платина и родий. Они есть и в катализаторах дизельных моторов, и бензиновых. Отличаются пропорции (платины в дизельных больше), но эти металлы есть и там, и там. И они стоят хороших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов. Хотя, между прочим, сдавать драгметаллы им тоже не так просто: их оборот контролируется, и приходится придумывать схемы с подставными лицами. И лучше иметь дело с керамическими катализаторами, из которых добыть драгметаллы проще, чем из металлического. Впрочем, проблемы чёрного населения шерифа не волнуют, поэтому вернёмся к нашим катализаторам.

Их стоимость при сдаче сильно зависит от стоимости драгметаллов, потому что ничего другого ценного там нет. Один и тот же катализатор в хороший день может стоить десять тысяч, а в дни спада – три тысячи. В периоды низкой стоимости драгметаллов предложения о бесплатном удалении пропадают, ибо выручка барыг падает ниже стоимости здоровья гея на Кавказе, и «бизнес» теряет смысл.

Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.

Пришёл, увидел, отпилил

О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.

Для этого надо всего лишь испугать автовладельца необычайно страшными последствиями работы мотора с катализатором. И началось: не тянет, горит «чек», аварийный режим… Всё стали валить на катализатор.

Убедить народ в том, что всё плохо, у нас не так уж сложно. Народ поверил и пошёл вырезать чаще всего вполне исправные катализаторы. «Удаляльщики» обрадовались, но жадность границ не знает: очень быстро захотелось, чтобы катализаторов было всё больше и больше. И тогда их придумали удалять бесплатно. Схема рабочая: заведомо обвинить катализатор во всех «косяках» автомобиля, напугать его дорогим и неизбежным ремонтом и в конце пообещать решить проблему безвозмездно. И, может быть, отсыпать в подарок печенек или залить бак бензина. Заманчиво! Но тут два вопроса: каким образом их удаляют и так ли это необходимо?

Немного о технике

Нормальное удаление катализатора – это не просто его физическое вырезание из системы выпуска. Как вы знаете, до и после катализатора стоят лямбда-зонды (кислородные датчики). Первая «лямбда» (или «верхняя», она же «передняя») со времён введения Евро 2 отвечает за топливные коррекции. Другой функции у нее нет. А вот вторая «лямбда» («нижняя» или «задняя») в системах Евро 3 является исключительно диагностической, то есть проверяет эффективность работы катализатора. Начиная с Евро 4 и выше дополнительно к диагностической функции она получила ещё одну задачу – принимать участие в топливных коррекциях. Впрочем, её влияние на коррекции невелико, и при программном отключении катализатора (фактически при отключении диагностики исправности катализатора путем отключения второй «лямбды») этими дополнительными коррекциями можно пренебречь. Первый датчик с этим справляется без проблем, и именно поэтому он особенно важен для автомобилей, соответствующих нормам Евро 2 и выше.

Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.

Во-первых, никто не может сказать, как долго проработает механическая обманка. Выгорает она быстро, а претензий «бесплатные удаляльщики» не принимают по простой причине: так как работа была проведена бесплатно, то и требовать ничего нельзя. Сам виноват. Выехать из сервиса без ошибки машина с обманкой может, а вот сколько она проездит, никто не знает.

Во-вторых, хорошо машина ездить не будет точно. И дело не только в том, что сигнал с обманки будет искажённым, и ЭБУ будет готовить смесь, как турок шаурму – на глаз и вкус. Дело ещё и в том, что некоторые вещи без вмешательства в ПО исправить нельзя в принципе. Например, отключить прогрев катализатора. В итоге – истеричные вопли раскрученного мотора в первые секунды после холодного пуска, перерасход бензина и, вполне вероятно, некоторые другие неприятности (хотя бы снижение динамики). Так что качественное удаление катализатора и обманки без перепрошивки – это что-то из фантастики.

Есть ещё, правда, электронные обманки, но ими сейчас почти не пользуются: штука довольно капризная и сложная в настройке. А «удаляльщики» всё любят делать быстро, просто и дёшево. Иначе их бизнес просто не будет выгодным. Кстати, с этим связана ещё одна неприятность, с которой периодически встречаются те же владельцы «корейцев» – появлением масложора после удаления катализатора. Тут причина кроется в технологии проведения механических работ: так как катализатор на этих машинах стоит очень близко к блоку в выпускном коллекторе, для его удаления надо обязательно этот коллектор снимать. Иначе крошка, которая часто уже есть, попадёт на выпускные клапаны и убьёт цилиндры. Тот, кто выполняет эту работу ради получения катализатора, так делать не будет. Катализатор вытряхнут прямо на машине – и в путь. За маслом.

Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.

Ничего личного, просто бизнес

Теоретически в дни, когда цены на драгметаллы на бирже высоки, стоимость качественного удаления катализатора близка к к стоимости остатков катализатора на сером рынке вторичного сырья. Но прибыли она принести не сможет, так что волей-неволей «удаляльщикам» приходится на всём экономить. А экономить особенно-то и не на чем. Поэтому основная их задача – сделать всё быстро и с минимальными трудозатратами. То есть не снимая коллекторов и моторов (иногда надо снимать и мотор, да), не меняя прокладки, не разбирая те соединения, которые, по их мнению, можно не разбирать. Отпилить, выбить, заварить – всё. Вместо нормальной перепрошивки – установка механических обманок или прошивка «с инета» и полное отсутствие гарантии на работу. Разумеется, всё это очень плохо.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Но ещё хуже, что смысла в удалении катализатора тоже обычно не так уж много. Исключение – те самые «избранные», там эта работа действительно не помешает. Остальным лучше ездить с катализатором и не верить тем, кто хочет вытащить из их машины нужную и ещё вполне рабочую дорогую деталь. Особенно это касается владельцев дизельных машин, на которых проблем с катализатором не бывает почти никогда (есть некоторые другие экологические проблемы, но речь сейчас идёт не о них). Кстати, если вам предлагают удалить сажевый фильтр за пять тысяч в комплексе, у вас со стопроцентной вероятностью кроме сажевого умыкнут еще и катализатор. И сделают это легко: в большинстве современных дизелей сажевый фильтр расположен в одной банке с катализатором. Передняя часть, та, что ближе к мотору – это картридж окислительного катализатора, задняя часть – это сажевый фильтр (есть еще варианты, когда банки разные, но узел фактически один, как, например, в 2,0 TDi Gen 3 Фольксвагена). Так вот, окислительный катализатор, как правило, служит там долго и счастливо, но нехорошие люди в погоне за наживой часто удаляют и его. Привлекают они клиентов услугой «Решим проблемы с сажевым фильтром "под ключ" за 5000 рублей с перепрошивкой». При этом умалчивают, что катализатор тоже втихаря заберут себе.

Бывает, что у некоторых владельцев катализатор воруют с машин не только при согласованных работах по удалению сажевого фильтра, но и при каких-то других работах, требующих длительного нахождения машины в ремзоне. Например, приехал на ремонт турбины – уехал без катализатора.

Одним словом, ничего просто так удалять не надо. А если вдруг проблема всё-таки существует на самом деле, и штатный катализатор вышел из строя, его лучше не удалить, а заменить универсальным, который намного дешевле, но хотя бы позволяет пройти техосмотр и не получить титул дворового «вонючки». Понятно, что на халяву ничего заменить не получится, но и требуется такая замена редко. Намного реже, чем утверждают катализаторные мошенники.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Tuning.online – «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, 8 (812) 385-50-82).

