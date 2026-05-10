Люди разные, и потребности у них разные. Но если у человека большая семья, то ему нужен большой вместительный автомобиль. При этом желательно, чтобы он не был запредельно дорогим. Одним из возможных вариантов решения этой проблемы можно считать Chery Tiggo 8 Pro Max.

Историю восьмой серии в линейке кроссоверов концерна Chery можно начать отсчитывать с 2015-2017 годов, когда компанией совместно с Jaguar Land Rover была разработана модульная платформа T1X, на которой сейчас построены все Tiggo 4, 7 и 8. Первый семиместный Tiggo 8 был показан на автосалоне в Пекине в 2018 году. До России модель добралась только в 2020-м – помешала пандемия, а уже в 2021 году на нашем рынке появилась серьезно усовершенствованная версия, которую компания позиционировала как отдельную модель, – Tiggo 8 Pro. Над обликом «прошки» работала интернациональная команда под руководством Стива Юма. Двухлитровая турбочетверка мощностью 170 л.с. в паре с вариатором либо турбомотор мощностью 186 л.с. в тандеме с семиступенчатым роботом обеспечили достаточно пристойную динамику. Но существовало серьезное «но»: автомобиль попал в ценовую категорию, в которой потенциальные владельцы хотят иметь полный привод. И такой вариант появился уже в 2022 году, причем компания осталась верна себе и опять представила новичка как отдельную модель Tiggo 8 Pro Max.

Главной новацией стало появление 2,0-литрового мотора мощностью 197 л.с. (375 Нм в диапазоне 2000-3500 об/мин). При этом он употребляет бензин АИ-92 и позволяет владельцу оставаться в благоприятной налоговой зоне. 1,6-литровый турбомотор остался только у базовых переднеприводных вариантов, которые отличаются от просто Pro внутренним оснащением и архитектурой передней панели. Коробка передач в обоих случаях – все тот же преселективный робот Getrag DCT7 300 со сдвоенным «мокрым» сцеплением. Передняя подвеска – стойки Макферсон, задняя – многорычажная. В 2023 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, главным проявлением которого стала замена полного привода от BorgWarner на муфту производства ZF.

Появление полного привода сразу же сказалось на продажах. Если в 2022 году было продано 4044 Tiggo 8 Pro, то в 2023-м своих покупателей нашли уже 14 765 Chery Tiggo 8 Pro Max, причем подавляющее большинство – именно полноприводные версии. 2024 год поддержал тенденцию, а вот в 2025-м продажи уже так не радовали по очень простой причине: концерн явно сокращал присутствие на российском рынке, опасаясь санкций. При этом появилась и набрала обороты популярности «параллельная» локальная марка Tenet, автомобили которой технически абсолютно идентичны Chery Tiggo.

На вторичном рынке Tiggo 8 Pro Max продаются по цене от 2,15 миллиона рублей до 3,6 миллиона. Но прежде чем принимать решение о покупке этого автомобиля, стоит ознакомиться с тем, что пишут об автомобиле его владельцы.

Ненависть №5: Это Китай, попробуй, продай

Китайские автопроизводители явно не стоят на месте, и реальные владельцы автомобилей из Поднебесной пишут в своих отзывах: «Спросили бы у меня году в 2021-22-м, возьму ли я "китайца", я бы, не раздумывая, ответил "Нет!" Но времена меняются, обстоятельства тоже, и на сегодняшний день это не самая плохая альтернатива. Да, есть куда расти, еще не "немцы", но старт, я считаю, хороший».

Свой выбор, выпавший на Chery Tiggo 8 Pro Max, владельцы объясняют так: «По соотношению цена/качество это наиболее адекватная марка в России... Либо Чери, либо катать на старом», «Мой выбор пал на Chery после долгих мук выбора между б/у корейскими, немецкими, японскими кроссоверами, которые за эту сумму были с приличными пробегами (возможно, еще и скрученными) и унылыми, устаревшими салонами».

Но стоит опубликовать позитивный отзыв, как тут же появляются комментаторы с ведрами дегтя: «Кислая китайская вишня в целлофановой упаковке», «Как люди этот хлам покупают и нахваливают? На нормальных машинах не ездили никогда»… И им бесполезно объяснять, что ездили: «У меня это 12-й автомобиль за мою жизнь. Были и праворульные "японцы", и леворукие, и Рено, и "кореец", был служебный Мерс (GL500), были две Инфинити… Чери можно смело назвать одной из лучших машин, на которых я ездил!». Положительные отзывы оставляют бывшие владельцы Mazda CX-5, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan и Touareg, Hyundai Santa Fe и Tucson и даже Mercedes-Benz GL 350.

Впрочем, у тех, кто голосует против, есть и вполне рациональные аргументы. Первый, который однозначно стоит принять во внимание, заключается в следующем. И в отзывах, и в комментариях нередко пишут о том, что модель быстро теряет стоимость на вторичном рынке, и о проблемах с ликвидностью на вторичном рынке: «Непонятная ликвидность через 3-4 года»; «Менее чем за год владения машина потеряла порядка миллиона в стоимости, и это печально»; «Китайский автомобиль на вторичном рынке быстро теряет до 50%»; «Низкая ликвидность, потери 25-30% за 2 года». Но ведь это не только проблема, но и возможность приобрести автомобиль с уже вылеченными «детскими болячками», причем существенно дешевле, чем при покупке в салоне.

Любовь №5: Бегемотик, но симпатичный

Вряд ли Tiggo 8 Pro Max удостоится чести быть выставленным в Лувре как образец технической эстетики и современного промышленного дизайна – для этого он недостаточно уникален. Но можно смело утверждать, что кузов, разработанный командой под руководством Стива Юма, получился вполне элегантным и гармоничным, а массивная восьмиугольная облицовка радиатора с 3D-рисунком в стиле «алмазная матрица» и хромированной окантовкой придают немаленькому автомобилю необходимую солидность. Просто симпатичный ладный городской кроссовер.

Авторы отзывов не спешат восторженно описывать его внешность, но отмечают: «Взгляды притягивает, да и сам каждый раз оборачиваюсь»; «Выглядит – хоть сейчас в кино снимай»; «Дизайн машины приятен глазу». Кто-то даже может написать, что «внешность машины – просто сказка», признаться, что «покупал именно из-за внешнего вида», и рассказать, что «автомобиль приобретался жене, и она влюбилась в него с первого взгляда». Действительно, среди авторов отзывов немало представительниц прекрасного пола, и хотя дамам обычно нравятся маленькие и симпатичные машинки, многим из них Tiggo 8 Pro Max пришелся по душе. Одна из них так объясняет свой выбор: «Я хотела именно такого пузатого бегемотика, чтобы был большой, вместительный, длинный, и мест для посадки побольше».

Естественно, в таком деле, как оценка дизайна, полное единодушие попросту невозможно. Кто-то оказывается более сдержанным в оценках: «Внешний вид оцениваю на твердую 4, потому что есть нюансы». А кто-то отмечает, что внешность утратила элемент новизны и стала привычной: «Поначалу новая машина вызывала общий восторг, но со временем это чувство стало проходить». Тем не менее в подавляющем большинстве отзывов дизайн отмечен в числе достоинств модели, и ни один из авторов не занес его в список недостатков.

Ненависть №4: Купил – и в сервис

Авторы всех отзывов четко делятся на две категории. К первой относятся те, кто вполне доволен качеством и надежностью Tiggo 8 Pro Max: «Проехал 78 000, все отлично, меняю вовремя расходники у официального дилера и езжу спокойно»; «Машине третий год, пробег приближается к 70 тысячам. Нареканий нет»; «За 3 года я вообще не вспоминал, что надо что-то делать с автомобилем, кроме ТО и сезонной смены резины». Поверьте, такого рода отзывов более чем хватает, причем оставившие их владельцы эксплуатировали машину отнюдь не в щадящем режиме.

Но немало и тех, кто нарывался на поломки уже в течение первого года владения, причем поломки множественные: «На 15 тысячах загудел передний подшипник ступицы, заменили по гарантии. Люк при закрывании почти с самого начала сильно дребезжал и вибрировал. Не могли понять, почему, предлагали все прочищать, но спустя два ТО появился мастер, который разбирается, и выровнял направляющие. На 36 тысячах машина встала на МКАДе. Пропала тяга, стала троить, загорелся "чек". Оказалось – вышла из строя свеча, хотя свечи меняли на 30 тысячах, а гарантия на свечи 5 тысяч км. На 40 тысячах на ТО обнаружили, что сайлентблоки передних рычагов умерли, но гарантия на подвеску кончилась неделю назад. Через 1,5 месяца один из сайлентблоков снова умер. На протяжении всей эксплуатации у автомобиля есть неприятная причуда в рулевом управлении: на большой скорости руль держиться в середине, как будто примагничен, сдвинуть его с места – как будто из колеи выезжаешь. Рулевую проверяли – ничего не нашли. И главное, когда есть, а когда нет»; «В первый год – замена рулевой рейки, замена сайлентблоков левого переднего рычага, после этого 5 раз – развал-схождение на двух разных стендах: жесткий увод автомобиля влево, в дальнейшем – нестабильная траектория при движении»; «За год ломалось/настраивалось: 1) мультимедиа перепрошивалась, изначально на экране была абракадабра, 2) менялась задняя камера, 3) менялось зеркало в сборе правое из-за сдохшей понтовой подсветки "Tiggo", которая высвечивается на асфальте под зеркалом, 4) 4 сдох кондей из-за самораспада трубок заднего климата в багажнике (сам климат, кстати, – жирный плюс для собаки, ездящей в багажнике), 5) что-то там по отзывной компании химичилось с подъемом мозгов в вертикальное положение и перепрошивкой блока управления муфтой на задок. Самый жирный минус: любое обращение в гарантию – это ожидание до месяца на осмотр и еще месяц-полтора, пока привезут запчасть».

Авторы упоминают самые разные неисправности: то рейка была не закручена нормально, то сход-развал не был сделан, то зеркала и люк трещат, то гудит подвесной подшипник карданного вала, то потребуют замены шаровые опоры и тормозные диски, то двери плохо закрываются, то трубки кондиционера перетрутся, то какие-то датчики выйдут из строя. Но в целом во многих отзывах владельцы высказываются в том духе, что «по надежности, конечно, есть вопросики, но в основном по мелочам» и что «дилеры обычно все устраняют». И все же о некоторых массовых болячках мы еще поговорим более подробно.

Любовь №4: Полный привод как аргумент

Многие потенциальные покупатели Tiggo 8 Pro Max сознательно включали полный привод в список обязательных требований к новому автомобилю: «Искал большой комфортный автомобиль, а главное – полноприводный и динамичный. Плюс чтобы вписывался в бюджет». И они остались вполне довольны: «Полный привод – класс, первую зиму лазил по сугробам, как ребенок в песочнице!»; «Могу поставить "+" за полный привод. В Москве проблемы с парковкой возле дома по вечерам, а у меня появилась возможность зимой парковать прямо в сугроб»; «Дороги не почистили, но это не беда. Вот тут и пригодился полный привод»; «По проходимости не хуже Кодиака, был обрадован»; «В режиме "Снег" отлично рулится как по свежему снегу, так и по снежной каше на дороге»; «Пробовал диагональное вывешивание, песочек, подъем в ледяную горку – полный привод без нареканий».

Но это, так сказать, городской оффроуд. Многие владельцы рассказывают и о более серьезных загородных приключениях. «На днях на даче решил проехать сходу один грязевой участок по полю, и не рассчитал. Грунт оказался мягче, чем выглядел. На середине пути встал. Как же жена огорчилась! Но я включил грязевой режим, можно сказать, в отчаянии, и о, чудо! – машина поехала и выехала! Если честно, я был удивлен. Но мне показалось этого мало, и я на этом же режиме поехал по полю прокатится. И снова чудо – мой Чери ехал, как танк»; «Зимой и весной проверял полный привод на рыбалке – тянет просто, как танк»; «Не раз на рыбалках выручал полный привод, машина по полю ползла на брюхе, но колеса исправно гребли и выгребали. Для подключаемого ПП – вполне неплохо».

Конечно, не стоит забывать, что Tiggo 8 Pro Max вовсе не является бескомпромиссным покорителем хлябей и топей, так что кто-то может остаться слегка разочарованным: «Единственное, что немного разочаровало – это проходимость. На бездорожье автомобиль чувствует себя не так уверенно, как на асфальте, однако для городских условий и загородных поездок этот недостаток не столь критичен»; «Клиренс 190 мм позволяет не бояться наших дорог, но ​​для серьезного бездорожья автомобиль, конечно, не предназначен». Опять же, автоматически подключаемый полный привод имеет ряд особенностей. Например, если влететь на короткое препятствие вроде снежного перемета на дороге, автоматика может зафиксировать пробуксовку ведущих передних колес и резко включить задний мост. В такой ситуации может понадобиться подруливание, и порой – весьма серьезное. А если заблокировать муфту, включив режим «4×4», и заставить ее долго работать под большой нагрузкой, она запросто может перегреться: «Полный привод перегревается на раз-два».

А еще стоит учитывать, что был определенный период, когда Tiggo 8 Pro Max оснащали неудачными муфтами и разными блоками управления, немецким 3HM и китайским 3NL. Как пишут владельцы, «с немецким все работает хорошо, с китайским машина, по сути, переднеприводная. Определить, какая версия стоит на конкретном автомобиле, легко – нужно в багажнике открыть отделение с инструментом и убрать черный пенопласт с знаком аварийной остановки, слева будет окно, в котором видно блок управления полным приводом». Для исправления этой коллизии была проведена отзывная сервисная компания.

Ненависть №3: Облезло, перегорело и зависает

Для Chery Tiggo 8 Pro Max весьма характерны мелкие, но досадные проблемы. Начнем с того, что в очень многих отзывах упоминается облезающее рулевое колесо: «Замена рулевого колеса – облезло»; «на 35 тысячах облез руль – замена по гарантии»; «на 45 000 поменяли руль по гарантии – экокожа стерлась в двух местах». Впрочем, неприятность может случиться и с другими элементами, обтянутыми экокожей: «Водительское сиденье с левой стороны – как бегемот пожевал»; «Замена кожи на подлокотнике и на заднем сидении». Впрочем, это не закон, хватает и таких высказываний: «Тревожила искусственная кожа, но за 2,5 года эксплуатации она, да и весь салон – как новые». И о каких-то проблемах с материалами салона (кроме руля) пишут мало.

Зато авторы очень многих отзывов упоминают перегоревшие нити системы обогрева ветрового стекла: «Есть свои косяки – не грели часть нитей лобового стекла (болезнь всех Chery), но по гарантии заменили без проблем»; «Лобовое – не грела пара нитей, но как раз напротив водителя. После замены через год опять пара нитей не греет, но сбоку», «По гарантии заменили лобовое, не работали несколько нитей обогрева».

Немало упоминаний и о проблемах с блоком управления вентилятором системы охлаждения двигателя: «По гарантии заменили реле вентилятора, заклинило, постоянно работал вентилятор»; «Реле вентилятора охлаждения двигателя (вентилятор молотил по 10 минут после остановки)»; «Примерно через год эксплуатации сломался блок управления вентилятором, вследствие чего вентилятор крутился на постоянной основе. При обращении к дилеру заменили в тот же день». Заметьте – все перечисленные выше проблемы решались в рамках гарантии.

Чуть сложней ситуация с «глюками» электроники. Сетования на проблемы такого рода встречаются в огромном множестве отзывов. «Два раза на ходу гасли все экраны и перезагружались пару минут. Все это – типичные болячки»; «Эйфория была пару недель, пока не начала перезагружаться мультимедиа»; «Медиасистема иногда тухнет на несколько секунд, пару раз перезагружалась»; «Перезагружается приборка – у меня было раз пять до 10 000 км, потом само перестало», – пишут владельцы, и эта «болячка» носит достаточно массовый характер. Кто-то пишет, что ситуация лечится перепрошивкой, кто-то вылечил устройства самостоятельно («По мультимедиа было два зависания, по опыту товарища разово скидывал массу, после чего "злые духи" из мультимедиа ушли»).

У кого-то умирают камеры видеообзора, у кого-то – датчики давления в шинах, у кого-то перестают работать кнопки на спицах мультируля. Тут, как написал один из владельцев в своем отзыве, «электроника – кому как повезет. У кого все нормально, у кого тупит головное устройство и прочие баги. Но Чери постоянно что-то шаманит, делает новые прошивки и устраняет недостатки».

Любовь №3: Спрятанные лошадки

Как это ни странно, но в подавляющем большинстве отзывов авторы считают именно динамичность важнейшим достоинством Tiggo 8 Pro Max. Это отмечают даже те, кто в целом настроен к автомобилю достаточно критично. Что уж говорить о тех, кто и в целом полностью удовлетворен своим кроссовером! Вот что они пишут: «Понравилась своей динамикой. Двигатель – бомба после Киа Спортейдж. Ускорение и обгон на 5 баллов!»; «Автомобиль динамичный. На трассе спокойно можно делать обгоны и поиграться с крутыми водилами на БМВ и Мерсах. Прикольно наблюдать, как они пыль глотают, когда в левой полосе пытаются моргать для обгона – а потом долго не могут догнать»; «Машина позволяет комфортно и уверенно себя чувствовать на дороге, всегда есть запас мощности для уверенного обгона».

Есть даже такое мнение: «При обгоне (у меня агрессивный стиль езды), конечно, у Тигра чувствуется за спиной мощь, уходит в отрыв моментально. Мне кажется, у Тигра не 197 л.с., а около 250. Китайцы хитрый ход сделали, чтобы покупали с меньшим налогом». Имеется в виду, что двигатель был дефорсирован только на бумаге. Впрочем, даже если это и не так, все равно есть возможность резко увеличить мощность методом чип-тюнинга, выводя на свет божий спрятанный табун: «На машинку накатывается родная китайская прошивка, которая возвращает родные 243 л.с. Но не совсем понятно, нужно ли это, так как родных 198-ми, как правило, хватает с лихвой и в городе, и особенно на трассе».

Единственно, что не очень нравится многим владельцам – это работа коробки: «Неужели рывки при переключении передач бесят только меня?»; «У меня именно рывки при переключении, 2-3 передача, особенно ощутимо при переключении с 3-й на 2-ю при спуске с горки. Это прямо жесть: сначала на 3-й тормозит двигателем, после включения второй обороты подпрыгивают, и машина начинает ускоряться (приходиться дополнительно душить тормозами), а через секунду обороты падают, и снова происходит торможение двигателем. Изменение тяги сопровождается рывками»; «Робот "пинается", про это все пишут, и это так и есть». Тут рекомендуют проделать адаптацию коробки и разобраться с режимами работы трансмиссии: «Смена режимов со стандартного на спортивный сильно меняет работу коробки. В стандартном режиме при плавной езде коробка переключает передачи всего на 1200-1400 оборотах и машина может ехать 60 км/ч на 6 передаче. Соответственно, при рваной городской езде происходят слишком частые переключения, и в какие-то моменты, только переключившись вверх, коробке сразу приходится скидывать передачу. И при ускорении есть задержка, потому что коробка понижает на 2-3 передачи. В спортивном режиме все намного лучше».

Несколько сложней вопрос с управляемостью: тут мало кто из владельцев называет 8 Pro Max «эталоном» (правда, и особых нареканий тоже не высказывает). Хотя есть и те, кому управляемость модели пришлась по душе: «Моему Тигру 2 года. Проехал на нем больше 52 тысяч. Недавно вернулся из месячной поездки на Байкал. На трассе просто корабль! Держит дорогу до своих 220 – как по рельсам идет! Рулится и по городу, да и по трассе идеально!»; «Общее впечатление о машинке очень положительное, динамика отличная, рулится замечательно, в салоне тихо»; «Рулится не хуже Mazda CX5, по крайней мере, если без экстрима». Естественно, все это относится к технически исправным автомобилям.

Зато по плавности хода – полный консенсус: «Как по мне, жесткость подвески близка к идеалу. Она достаточно мягкая, чтобы комфортно отрабатывать неровности наших дорог, и в то же время не сильно раскачиваться в поворотах. На скорости 160-180 машина уверенно прилипает к дороге. Колею не чувствует»; «После жесткого Аутлендера и не менее жесткой Арканы, которая сильно отбивала на тех же "лежачих полицейских", Тигго меня просто радует. Проходит неровности мягко, прям каждый раз кайфую».

Полностью устраивает авторов отзывов и головной свет: «Адаптивные фары сами заглядывают за поворот»; «Головной свет показал себя просто супер – ночью в дождь и туман»; «Отличный свет! Плюс есть автопереключение ближний/дальний на трассе»; «Свет фар – твердая пятерка!».

А вот аппетит лошадок под капотом владельцы оценивают очень по-разному. Кто-то полностью доволен: «Первое, что мы заметили, – это расход топлива. Он приятно удивил нас. Мы ехали по трассе на адаптивном круиз-контроле со скоростью 90 километров в час, и расход топлива составлял всего 6,5 литра. Это было волшебно! Если не ускоряться и не обгонять, расход топлива просто замечательный. Сейчас средний расход топлива составляет 9,9 литра, что тоже неплохо для такого автомобиля»; «Расход реально небольшой – по городу около 9 литров», «Расход на трассе 95-го бензина – 7,8 литра на 100 км». А кто-то, наоборот, считает аппетит автомобиля избыточным и заносит его в список недостатков: «Главный косяк, который есть в моем автомобиле, – расход топлива. По трассе потребляет 10-11 литров при скорости 100-140 км/ч, без разницы. Чтобы добиться паспортных 7,8 л/100 км нужно ехать 70-80 км в час»; «Жрет многовато, 11-13 город, 10-11 трасса»; «Бензин кушает добротно, особенно в городских пробках. На трассе при 110 км/ч и с полным салоном – 9,5 л/100 км». Но большинство называют средние цифры расхода порядка 9-9,5 л/100 км, которые хотя и отличаются от приведенных в официальных ТТХ, но все же вполне приемлемы для большого и быстрого автомобиля.

Ненависть №2: Кто придумал эти тормоза

В Сети без труда можно найти массу нареканий на тормозную систему Chery Tiggo 8 Pro Max. Владельцы жалуются в первую очередь на слабые тормозные диски, склонные к перегреву даже при аккуратном и спокойном вождении: «Штатная тормозная система для данной модели слабовата. Пришлось менять на 10 тысячах, и это не очень приятно»; «Пробег 22 тысячи, никаких замечаний, кроме замены тормозной системы. Штатные тормозные диски очень слабые, подвергаются моментальному перегреву после двух-трех торможений с большой скорости, сразу же появляется биение руля при торможении»; «Слабые тормозные диски – да, но по сравнению с другими у меня еще долго отходили. Повело примерно на 30 000 км».

Бороться с этим можно только заменой дисков, причем неоригинальные нередко оказываются лучше оригинала. Владельцы в Сети дружно утверждают, что менять диски на оригинальные смысла не имеет: «За 20 тысяч км умерли тормозные диски из-за заводских колодок. Заменил на неоригинал DZK с перфорацией»; «Передние тормозные колодки в оригинале обрезаны по краям. Из-за этого пятно контакта меньше, диски перегреваются, и бьет руль при торможении. Поставил неоригинал за 1,5 тысячи, биение ушло». Ну а тем, кто решит купить такой автомобиль на вторичном рынке, владельцы советуют: «Смотрите, чтобы тормоза стояли нормальные, а не от Чери, или сразу требуйте скидку тысяч в 50».

Любовь №2: Комфорт и опции

За что владельцы хвалят Tiggo 8 Pro Max – так это за комфорт и для водителя, и для пассажиров. Начнем с удобства водительского кресла. Тут, конечно, есть традиционные жалобы на коротковатую подушку (хотя ее длину и увеличили по сравнению с предшественником), но в целом сиденье больше хвалят, чем ругают: «В дороге не устаешь, ездили на Юг почти 2000 км в одну сторону без остановки на ночлег, спина и суставы себя чувствовали на удивление легко»; «Это первая машина, в которой после 1300 километров нон-стопа не болела спина, совсем не болела!»; «Сиденья более удобные, чем в 7 Про (откатали 8,5 месяцев на нем), что меня очень радует».

Единственное, что огорчает практически всех авторов отзывов, так это то, что обогреваются и вентилируются только подушки сидений: «Вентиляции спинки нет, только сиденье, спина потеет летом»; «Нет вентиляции и подогрева спинок передних сидений. Хочу исправить это недоразумение, ибо по жаре спина моментально становится мокрая». Зато «приятно было обнаружить функцию комфортной посадки, когда кресло отъезжает чуть назад для посадки, а потом вместе со мной подъезжает на свое настроенное место».

В целом владельцы положительно оценивают богатство опционного наполнения: «Хорошая комплектация в базе. Подогрев сидений перед/зад/руля/лобового, климат, бесключевой доступ. Без остального можно обойтись»; «Очень удобные функции: автохолд, предупреждение о препятствии сбоку, предупреждение о проезжающем авто при выезде с парковки, блокировка задних дверей при проезжающем мимо авто (чтобы дети не открыли), система удержания в полосе, автоматическое включение камеры сбоку при повороте (видно обочину, бордюр), и самое главное – при сильном приближении к впередиидущему авто, машина издает сигнал и начинает тормозить».

В своих отзывах некоторые авторы могут особо выделять те или иные опции и функции, которые произвели на них особое впечатление: «Адаптивный круиз и удержание в полосе – реально очень удобно на трассе с нормальной разметкой (работает даже лучше, чем в Эксплорере)»; «Пару раз ездил на дальние расстояния – 1250 и 1800 км, ну и обратно, конечно. Без адаптивного круиза я бы с ума сошел»; «Панорамная крыша – прикольная вещь, ребенку нравится, а я доволен, что нравится ребенку».

А вот в оценке качества мультимедиа и акустической системы никакого единства не наблюдается. Оценки разнятся от «звучание музыки ужасное» до «музыка вообще идеальная». То же самое касается и шумоизоляции: кто-то может написать, что «шумоизоляция по сравнению с Тигуаном, Пассатом, Супербом – это дно. Заднюю часть салона надо дополнительно шумить. Но при этом – двойные передние стекла. Китайские чудеса», а кто-то считает, что «плохого сказать не могу, машиной доволен, по шуму даже лучше, чем Вольво».

Отдельный вопрос касается электронных помощников, которыми Tiggo 8 Pro Max оснащен в изобилии. Одни чуть ли не пищат от восторга, а другие считают многие функции бесполезными или даже вредными: «Часть фишек отключил, так как мешали во время движения: аварийка, когда сзади кто то "прилипает", система схода с траектории (иногда, объезжая огромные ямы, нужно пересекать сплошную), и прочее»; «Крайне неудобно в незнакомом городе, когда камера включается при включении поворотников, при этом выключая навигатор. Как итог – два поворота не туда»; «Эти мегановые технологии с автопилотом – лажа. Если курсируешь с включенным круиз-контролем, есть три варианта расстояния до следующей впереди машины, и соответственно, ближе автомобиль не приближается. Вот в эту дырку залезают машины, и система постоянно оттормаживает. Мне комфортнее на обычном поддержании скорости, без всех этих радаров».

Зато практически все отмечают, что автомобиль очень неплохо приспособлен к нашим российским зимам: «Начитавшись баек про китайские автомобили, переживал, как поведет себя электроника и машина в целом зимой, в минус 40 градусов. Поставил прогрев по температуре двигателя (-21 градус), заводилась, когда на улице температура падала примерно до -30. Электроника ни разу не подвела. Заводил утром перед поездкой на работу с приложения на смартфоне и садился в прогретый, оттаявший автомобиль, в то время как все бегали вокруг своих машин со скребками или просьбами "прикурить"»; «Зимой в любой мороз заводилась очень легко. У нас минимальная температура была минус 33 градуса. Заводил и дистанционно, и из салона автомобиля, в любом варианте заводилась, как летом, «Подогрев стекла, руля, сидений – супер! Очень нужные штуки».

Ну и в целом владельцы комфортом довольны: «Пересел с Volvo XC90. Старуха просто отдыхает, Китай намного комфортнее». И вообще, если «денег на Лексус нет, а комфорта хочется», то Chery Tiggo 8 Pro Max выглядит неплохим решением.

Ненависть №1: Дорогое мое обслуживание

В чем владельцы вполне единодушны, так это в оценке стоимости обслуживания: «Из того, что не нравится – дорогие ТО, еще и каждые 10 тысяч километров», «ТО по регламенту у официалов – это удовольствие, конечно, не из дешевых»; «ТО стало дорогим по сравнению с прошлым годом. Вот единственный минус, наверное, при покупке данного автомобиля».

В общем-то, да, недешево, и чем дальше, тем неприятней цены; «ТО-0 стоит 10 500 рублей, и это минимальная цена, потом каждый год или 10 тысяч км пробега – от 16 100 рублей (и это тоже это минимальная цена)»; «ТО-0 – 12 тысяч рублей, ТО-1 с проверкой жидкостей и всех элементов – 22 тысячи рублей».

Все это усугубляется не самой лучшей организацией. Хотя авторы отзывов и отмечают, что «компания Chery стала лояльнее по отношению к клиентам», обслужить машину в удобное время оказывается непросто. Например, есть приложение, в котором можно выбрать сервисный центр и задать дату и время визита. Только запросто может оказаться, что в это время вас никто не ждет: «После записи в приложении (там можно выбрать сервис, желаемую дату и время из возможных). Я выбрал – и хорошо, что заранее. Через час звонит некая с неизвестного номера и говорит, что может меня записать по времени через 8 дней от моей даты. Но я уже распланировал это время, имея трех детей и плавающий график на работе». Все эти вопросы, конечно, относятся к компетенции дилеров и сервисных центров, а не производителя, но разве владельцам от этого легче?

Любовь №1: Большой – значит семейный

Как известно, размер имеет значение, и этот фактор особенно важен для автомобиля, претендующего на статус семейного. И именно в этом качестве Tiggo 8 Pro Max действительно хорош. По крайней мере так пишут владельцы в своих отзывах: «Приятный семейный автомобиль», «Считаю машину одним из лучших вариантов по соотношению цена/качество среди автомобилей для большой семьи или если есть и дети и животные (как у меня)», «Салон просторный, особенно радует второй ряд – всей семьей помещаемся комфортно».

Прежде всего речь идет о пространстве на втором ряду: «Я пересел в Chery с Форда Фокуса 3 универсала. У меня двое маленьких детей, и сразу ощутил заметную разницу: наконец-то дети перестали долбить ногами в сиденье сидящему впереди человеку. Это мне понравилось. Я получил автомобиль с большим местом для пассажиров сзади. Ставлю "+"»; «Второй ряд просторный, сиденья двигаются в большом диапазоне вперед-назад, и также приличный диапазон угла наклона спинок – можно ехать почти полулежа. Соответственно, можно делать разным объем багажника (и шторка имеет два положения)»; «Сын ростом 196 см размещается не хуже, чем дома на диване».

Тем не менее в Сети можно встретить и другие оценки: «Ключевой фактор моего разочарования – это вместительность и габариты как снаружи, так и внутри. Поясню сразу, что для большинства автолюбителей это не проблема. Но для меня это был самый жирный "минус" в авто. После полноразмерных внедорожников сесть в Тигго 8 Про Макс было равносильно тому, что дальнобойщика с фуры пересадили в Матиз. Тесно. Дети на втором ряду хоть и помещаются, но посередине сидеть длительное время невозможно»; «Интересно, что автомобиль большой только по характеристикам. Сравнивал со стоящим рядом Шкода Кодиак, и оказалось, что в Тигго, если я сиденье для водителя под себя делаю, сзади коленки упираются, а в Кодиак же меньшего размера еще 5 см остается запас».

А кому-то автомобиль кажется слишком узким, а посадка в него – не очень удобной: «Для сравнения: на втором ряду в ногах по длине 55-дюймовый телевизор не поместился от двери до двери. И он же поместился в Ладу Весту»; «Машина не вместительная, а в дополнение к этому еще и узкие дверные проемы. Особенно зимой – что я, что пассажиры не раз проверили прочность металла своей головой при посадке». Но такого рода сетования сразу сталкиваются с возражениями: «Я не знаю, как на втором ряду у вас может быть мало места? Вы либо не о той вовсе машине говорите, либо ряды попутали».

Но Tiggo 8 Pro Max – автомобиль семиместный, и наличие двух дополнительных сидений владельцы оценивают по-разному. Для кого-то семь посадочных мест – это обязательное условие: «Жена вдруг сказала, надо бы смотреть автомобили на 7 мест. Мало ли… В общем, так и получилось, если не нужны 7 мест, всегда есть достаточно большой багажник», «Так как у нас семья многодетная, то в критериях выбора обязательным наличием были полный привод и хотя бы 7 мест. Нам с 8 детьми и в семиместной тесновато, но в пятиместной вообще беда». Другие пишут в стиле «есть третий ряд – ну и ладно, пусть будет»: «Третьим рядом не пользуюсь, но всегда радует, что эта функция есть». Ну а для кого-то наличие третьего ряда и вовсе становится минусом, пусть и не самым весомым: «Для меня ненужный третий ряд сидений, который занимает много места, это минус».

Вместимость третьего ряда оценивают по-разному. Кто-то его хвалит: «На удивление третий ряд такой, что там помещаются взрослые»; «На третьем ряду подростки свободно сидят (до 1,7 м ростом). При сложенных сиденьях второго и третьего рядов получается ровный пол – можно спать». Но наличие еще одно ряда сидений сказывается на объеме багажника: «Третий ряд отличный! В этот автомобиль влезали семь взрослых мужиков, никому тесно не было. Плюс двигается второй ряд, что не везде есть! Конечно, при использовании третьего ряда багажник становится меньше». Но обычно его хватает с запасом, даже в случае дальних семейных поездок: «В поездку мы отправились впятером: я и моя жена, двое детей с автокреслами, которые раскладываются на втором ряду, и бабушка, которая заняла место на третьем ряду. Также с собой мы взяли два чемодана, большую сумку, несколько пакетов и рюкзаки. Все это удалось разместить на втором месте в багажнике, рядом с бабушкой, при этом ей было удобно».

Что же касается багажника в пятиместной конфигурации, то большинство владельцев он устраивает более, чем полностью: «Если третий ряд сложен, то багажника мне хватает на все случаи плюс есть подполье для мелочевки»; «Багажник со сложенным третьим рядом достаточно велик, лезет большая коляска, средний самокат и 2 чемодана»; «Вместительность багажника – это, безусловно, одно из главных преимуществ этого автомобиля. При сложенном третьем ряду места хватает всегда»; «Багажник размером с небольшой грузовик, вместил все что можно».

Но в любом случае, когда владельцы сравнивают Chery Tiggo 8 Pro Max со своими предыдущими автомобилями, «прошка» не только оказывается в выигрыше в сравнении с относительно небольшими седанами и хэтчбеками, но и не хуже вполне солидных конкурентов ведущих мировых марок: «Лучше чем "корейцы" (был Санта Фе 2019)»; «После Октавии 2019 года есть разница в пользу Чери»; «В сравнении с Nissan Pathfinder намного больше места, и посадка на порядок удобнее»; «Из всех своих машин я больше всех любил Мерседес GL350. Этот Тигго – кризисный вариант замены той машине. Похож по комплекции и компоновке, похожая посадка, панорамная крыша и семь мест. Хорошая машина. Компромиссный вариант, но я уже не уверен, что хочу возвращаться к Мерседесу. Уже не понимаю смысла переплаты».